SV foreslår milliardsatsing på studenter

– Det gjør meg veldig glad, det viser at de har lyttet til oss studenter, sier leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), Kaja Hovdenak.

Torsdag la SV fram sitt alternative statsbudsjett, blant annet med en studentpakke på 950 millioner kroner. De er regjeringens foretrukne budsjettpartner, og skal snart i diskusjoner om statsbudsjettet.

I budsjettet foreslår SV å øke studiestøtten med 10 prosent, og knytte den til grunnbeløpet (G) i folketrygden. Da justeres den etter lønns- og prisøkning i resten av samfunnet.

I dag er studiestøtten ikke knyttet til grunnbeløpet, som betyr at studenter i flere år har tapt kjøpekraft selv om studiestøtten har gått noe opp, skriver NSO.

I deres eksempelbudsjett, som tar utgangspunkt i dagens studiestøtte, går studenter 6634 kroner i minus hver måned. Da må man jobbe omtrent åtte timer i uka.

– Man kan ikke bare se på studenter som en utgiftspost i statsbudsjettet. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å være i fremtiden. Regjeringen har sagt selv at de jobber for at studenter skal kunne ha studiene som hovedprioritering. Det er ikke tilfellet slik det er i dag, mener Hovdenak.

Kaja Hovdenak er leder i Norsk studentorganisasjon. (Skjalg Bøhmer Vold)

---

Dette er SVs studentsaker i budsjettet:

Øke studiestøtten med 10 prosent, og knytte den til grunnbeløpet i folketrygden.

Reversere kutt i omgjøring av studiestipend.

Reversere studieavgiften for internasjonale studenter.

Styrke psykisk helse- og velferdstilbud for studenter.

Oppgradering av 2000 studentboliger.

Bygge 500 flere studentboliger og sikre rimelige studentboliger ved å øke tilskuddssatsen til 49 prosent.

Øke frikortgrensen til 150.000 kroner i 2025, fra 70.000 kroner i 2024.

Totalt: 950 millioner kroner

---

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Studentene trenger økt sikkerhet

SV vil også reversere regjeringens forslag til innføring av eksamensavgift og kutt i omgjøring av stipend.

I slutten av oktober ledet NSO en demonstrasjon mot nettopp disse forslagene.

– Dette er tiltak som gjør at studenter får dårligere råd, og som skaper en barriere for å ta høyere utdanning. Det skal ikke stå på et økonomisk støtteapparat om du får mulighet til å ta utdanning i Norge, mener Hovdenak.

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Grete Wold, er enig med Hovdenak i at alle skal ha lik mulighet til å ta utdanning.

– Studentene trenger nå prioritering og økt sikkerhet for å sikre at flere har mulighet til å ta utdanning. Vi står overfor en situasjon hvor vi kommer til å trenge kloke hoder på alle områder, sier hun.

SVs stortingskandidat Grete Wold er utdanningspolitisk talsperson i SV. (Javad M.Parsa/NTB)

Har troen

I budsjettforhandlingene i fjor fikk partiet gjennomslag for en 10 prosent økning i studiestøtten. Nå håper Hovdenak at SV fortsetter å prioritere studentsakene i forhandlingene med regjeringen.

– Jeg har troen på, og håper virkelig at regjeringen skjønner hvor viktig det er å legge inn støtet for studenter, sier hun.

Fristen for innstillingen til neste års statsbudsjett er utsatt til 29. november. Regjeringen håper å få med SV på store deler av budsjettet, skriver NTB.

Også Wold tror at partiet kan få gjennomslag i forhandlingene.

– Vi mener at vi har gode argumenter for våre forslag, så jeg har godt håp om at vi kan få til mye for studentene denne gangen, sier hun.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Flere poster

I budsjettet foreslår SV blant annet også å øke barnetrygden, minstesatsen for sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger.

– Vi er fortsatt ikke ute av dyrtida. Det er viktig å styrke økonomien til folk og gi dem mer å leve for, sier Åse Heien, fungerende arbeidspolitisk talsperson i SV, til FriFagbevegelse.

Partileder Kirsti Bergstø (t.h.) og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterte SVs alternative budsjett torsdag. (Beate Oma Dahle/NTB)

Partiet vil også la uføretrygdede tjene mer før de får redusert trygd, og gi folk mellom 27 og 30 billigere tannlege. For barnefamilier foreslår de å øke barnetrygden med 202 kroner og innføre gratis kjernetid for fjerdeklassingene på SFO, skriver NTB. I tillegg vil SV øke minstesatsen på arbeidsavklaringspenger med 7.500 kroner i året.

SV har også funnet plass til mer penger til pensjonistene i budsjettet. Partiet foreslår å øke minstepensjonen og garantipensjonen for enslige med 12.000 kroner.

Partiet foreslår i tillegg 2,5 milliarder kroner til utslippskutt i energien. De vil også styrke kollektivtransporten med 919 millioner kroner.

– Skal flere ta kollektivtransport, må kollektivtilbudet bli bedre og billigere. Nå risikerer vi at det blir dårligere og dyrere, sier Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Akershus, til NTB.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

---

Her er hovedforslagene i budsjettet:

Klima og Natur

2,5 milliarder kroner til utslippskutt i industrien gjennom Enova.

919 millioner til å styrke kollektivtilbudet.

1 milliard til ulike naturverntiltak.

Barn, unge og barnefamilier

1,2 milliarder til å øke bemanningen i barnehagene.

Gratis halvdagsplass på SFO for 4. trinn.

Billigere tannlege for folk mellom 27 og 30 år.

Øke barnetrygden med 202 kroner i måneden fra 1. mars.

Økonomi og ytelser

Øke minstesatser for AAP med 7.500 kroner fra 1. april.

Øke minstepensjonen for enslige med 12.000 kroner fra 1. mai 2025.

Øke studiestøtten med 10 prosent, og knytte den til grunnbeløpet i folketrygden.

Øke formuesskatten, og ekstra høy skattesats for formuer over 100 millioner kroner.

Boligpolitikk

Øke lånerammen til Husbanken med 12 milliarder.

Fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere.

---