Seiler opp som Aps nye kronprins

Måling etter måling viser det samme:

Helseminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre peker seg ut som storfavoritt til å ta over ledervervet i Arbeiderpartiet den dagen Jonas Gahr Støre gir seg som partileder.

I mai viste Folkevalgtbarometeret at 48 prosent av Aps kommunestyrerepresentanter mener Vestre bør ta over som partileder etter Støre.

I juni viste en måling gjennomført for Dagbladet at et flertall både blant folk flest og blant Aps velgere ønsker seg Vestre som den neste Ap-lederen.

Nå viser nok en måling at Vestre har vunnet Ap-velgernes hjerter. Norstat har på oppdrag fra Dagsavisen stilt et representativt utvalg av den norske befolkningen følgende spørsmål:

Hvem mener du bør bli Ap-leder etter Jonas?

De har fått følgende svaralternativer: Jan Christian Vestre, Tonje Brenna, Kari Nessa Nordtun, Trond Giske og Hadia Tajik.

Vestre på topp

Målingen viser at særlig blant Aps egne velgere er Vestre den soleklart mest populære kandidaten. Blant respondentene som oppgir at de vil stemme Ap, fordeler svarene seg som følger:

Jan Christian Vestre – 28 prosent

Tonje Brenna – 13 prosent

Hadia Tajik – 13 prosent

Kari Nessa Nordtun – 10 prosent

Trond Giske – 8 prosent

Andre – 6 prosent

Vet ikke – 21 prosent

Vestre selv sier følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Dette er ikke et aktuelt tema. Jonas er vår mann og en dyktig og klok statsminister for Norge. Jeg er trygg på at Jonas kommer til å lede både Arbeiderpartiet og landet vårt på en fremragende måte i mange år framover. Vi er et samlet og motivert lag som har tenkt å vinne valget neste år.

Også blant folk flest, uavhengig av partitilhørighet, er Vestre den mest populære kandidaten. Der fordeler svarene seg slik:

Jan Christian Vestre – 14 prosent

Trond Giske – 11 prosent

Hadia Tajik – 9prosent

Tonje Brenna – 7 prosent

Kari Nessa Nordtun – 7 prosent

Andre – 8 prosent

Vet ikke – 44 prosent

– Kjempefordel

Vestre knuser dermed sin nestlederkollega Tonje Brenna i popularitetsmålingen, både blant folk flest og blant Aps velgere. Brenna mister ikke motet av den grunn.

– Vi har en god leder i Jonas, som leder en regjering som bidrar til at mange flere er i jobb, mange flere får lavere skatt, billigere barnehage og SFO, og som er på jobb hver eneste dag for å styre Norge i en urolig tid. Jan Christian og jeg gjør så godt vi kan som Jonas’ nestledere, og ser fram til å fortsette med det, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

I mai uttalte daglig leder i Norgesbarometeret Øystein H. S. Moen at Vestre, i motsetning til Tonje Brenna, ikke har vært involvert i noen politiske skandaler.

Statsminister Jonas Gahr Støre og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre på Utøya i 2023. (Annika Byrde/NTB)

Dette i motsetning til Tonje Brenna, som i mars fikk kritikk fra Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

– Vestre har gått klar av disse skandalene. Han har fått et opprykk i regjering, fra Næringsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet, som er en av de største og vanskeligste postene i regjeringen. Og jeg har inntrykk av at han har blitt ganske godt mottatt som helseminister, selv om han har hatt den posten i relativt kort tid, sa Moen i mai.

Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien trekker fram noe av det samme.

– Jeg tror folk er lei og oppgitt over politikere som blir tatt på fersken med hånda nede i honningkrukka. Det er en kjempefordel for Vestre at han ikke framstår som en som utnytter systemet, sier Bredeveien.

– Flink og dyktig

Både Moen i Norgesbarometeret og Bredeveien i Dagsavisen mener Vestre nå peker seg ut som en tydelig kronprins i Arbeiderpartiet, bak statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.

– Han har greid å profilere seg som flink og dyktig, og han har et høyt energinivå. Til sammenligning tror jeg ikke for eksempel Kari Nessa Nordtun er etablert nok i offentligheten til å bli sett på som en reell motkandidat, sier Bredeveien.

Samtidig vil han følge nøye med på hvordan Vestres popularitet utvikler seg etter hvert som han får flere og flere vanskelige saker i fanget som helseminister.

– Brenna er jo blitt sendt i krigen for arbeidslinja, som er litt kontroversiell, og som kan gjøre henne litt upopulær. Nå har også Vestre blitt sendt ut som et slags motstykke til «nå er det vanlige folks tur». I stedet for kampen mot velferdsprofitører snakker han om en velferdsmiks. Kanskje hans popularitet er at sentrumsorienteringen av Ap er mer populær enn jeg hadde trodd? sier Dagsavisen-kommentatoren.

Giske og Tajik

For få år siden var det de daværende nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik som toppet målingene om hvem som burde bli Aps neste partileder. I dag er begge utenfor regjering, og ingen av dem har avklart om de stiller som kandidater til stortingsvalget neste år.

De tidligere nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske under et landsstyremøte i 2017. (Terje Pedersen/NTB)

Tajik er i denne målingen vesentlig mer populær blant Aps velgere enn Giske, mens Giske er mer populær enn Tajik blant folk flest. Det er særlig blant Frps velgere at Giske nevnes oftest som den som bør ta over Arbeiderpartiet etter Støre. Hele 23 prosent av de som oppgir å stemme Frp peker på Trond Giske som mannen som bør ta over Ap.

Jan Christian Vestre

Født i 9. oktober 1986

Født i Haugesund, flyttet til Oslo som barn

Tiltrådte som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering 14. oktober 2021. Er i dag helseminister.

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Tidligere daglig leder i møbelprodusenten Vestre.

Ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year».

Politisk rådgiver for daværende nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013.

Politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 2010–2012.

Sentralstyremedlem i AUF 2010–2012.

Overlevde angrepet på Utøya 22. juli 2011.

Styreleder i perioden 2013–2017 for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepet.

