– Må styrke byens evne til å håndtere overvann

– Vi mener det må settes av penger til en støtteordning i Oslo for håndtering av overvann på private eiendommer, sier MDGs Sirin Stav.

– Hvem skal kunne få penger fra en slik ordning?

– Det kan være både borettslag, sameier og næringsaktører – særlig i de områdene av Oslo hvor det kan samle seg opp mye overvann når det kommer store nedbørsmengder, svarer Stav.

– Har blitt mer intens

Og store nedbørsmengder har folk i hovedstaden fått oppleve flere ganger i løpet av de seneste ukene.

– 27. mai skjedde det noe litt spesielt. Da kom det 42,7 millimeter nedbør i løpet av ett døgn – med meste av dette i løpet av én time, forteller Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– Hvor mye nedbør kom det i Oslo i løpet av hele mai?

– På målestasjonen på Blindern, for eksempel, kom det 67,6 millimeter i løpet av mai. Det er litt over normalen på 60 millimeter, svarer Berger.

– I går (torsdag 6. juni) snudde det også brått om fra sol til regn. Hvor mye nedbør kom det da?

– Ja, ved 20-tida var det litt «trøkk», særlig i østlige deler av byen, og det var også nedbør i form av hagl. På Sofienberg (i bydel Grünerløkka, journ. anmrk.) kom det 10 millimeter i løpet av én time, på Sandaker 7,8 millimeter og 6,7 millimeter på Tøyen, mens det på Blindern kom bare 0,7 millimeter den samme timen.

– Er det klimaendringene vi ser konsekvensen av?

– Ja, nedbøren har blitt mer intens.

– Det tordnet og lynte også mens det haglet som verst…

– Det er ikke uvanlig med torden og hagl om sommeren, responderer Berger.

Kraftig regnvær og hagl fulgte tordenbygene over Oslo torsdag 6. juni. (Paul Kleiven/NTB)

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

– Vannet trenger inn

Langt fra alle har kommet seg velberget gjennom de seneste dagenes værhendelser. Forsikringsselskapet Gjensidige registrerte skader for nærmere 20 millioner kroner de siste dagene av mai og de første dagene av juni. Det har vært cirka 300 lynskader og 200 vannskader i denne perioden.

– Vannskadene er typiske styrtregnskader der avløp og drenering ikke greier å ta unna de store vannmengdene som kommer på kort tid, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Vannet trenger inn i bygninger via terrenget og det vil også bli tilbakeslag fra sluk og avløpsrør. Det er også flere skader i utette bygg, der vann trenger inn gjennom vegger og tak.

Det at de svarte skyene har sprunget lekk over nettopp Oslo, har gjort vondt verre.

– Styrtregnet har slått til i områder med svært tett befolkning, og da vet vi at volumet (på skadene) kan bli stort, sier Rysstad.

– Og når det først «smeller» kan styrtregn føre til omfattende og svært kostbare skader. Snittskaden for denne type hendelse varierer mellom 50.000 og 100.000 kroner. Bare én kjeller kan det koste en halv million kroner å pusse opp.

Når det begynner å bøtte ned, er det noen strakstiltak som bør iverksettes, anbefaler Rysstad.

Hold renner og rister rene og åpne – for eksempel foran garasje og på gårdsplass. Husk sluk i kjellertrapp, på balkong og takterrasse.

Sjekk at takrenner og rør som går langs hushjørnene, er åpne.

Skalk alle luker. Lukk vinduer og dører.

– Vi trenger insentiver for å få private grunneiere til å gjennomføre nødvendige klimatilpasningstiltak, sier MDGs Sirin Stav. (Beate Oma Dahle/NTB)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

– Trenger intensiver

God håndtering av overvann er ett av de viktigste tiltakene for å gjøre Oslo klimarobust, mener MDG.

– Vi gjorde mye for klimatilpasning da vi satt i byråd, men arbeidet er på ingen måte i mål, sier Sirin Stav.

– Vi må styrke byens evne til å håndtere overvann og redusere risikoen for oversvømmelser. Det kan vi blant annet gjøre ved å etablere flere grøntområder med variert vegetasjon, restaurere natur, åpne flere elver og bekker, plante flere trær og modernisere vannrør.

– Ved nye byggeprosjekter kan vi stille krav om slike ting, men det er mye betong og asfalt allerede, og når noe først er ferdig, er det et begrenset handlingsrom for hva kommunen kan gjøre, fortsetter Stav.

– Samtidig kan klimatilpasning koste mye, og vi trenger derfor insentiver for å få private grunneiere til å gjennomføre nødvendige tiltak.

– Vi har allerede andre kommunale tilskuddsordninger for å få ned klimautslippene, og de har fungert bra. Nå trenger vi også å etablere en støtteordning for løsninger for håndtering av overvann.

– Det er jo langt fra alle sameier og borettslag i Oslo som disponerer store områder i tillegg arealet selve bygården ligger på. Hva mener du de kan få til for å redusere problemer med overvann?

– Det kan jo være at de har parkeringsplasser som ikke er i bruk, som i stedet kan bli grøntarealer. Samtidig kan det være riktig å sikte seg inn på litt større tiltak ved en støtteordning. Her må det gjøres faglige vurderinger, svarer Stav.

– Hvor mye penger vil MDG bruke på dette?

– Vi viktigste er at det settes av midler til dette, slik at vi kommer i gang fra 1. januar 2025, og dette blir jo et spleiselag mellom kommunen og private grunneiere, på samme måte som Klima- og energifondet vi allerede har, er, svarer Stav.

MDG vil nå levere et forslag som – hvis det får flertall, vil innebære at bystyret ber byrådet om å etablere et fond for klimatilpasning.

Som om ikke regnet var nok – også en kraftig haglbyge slo ned over deler av hovedstaden 6. juni, og ødela sommerstemningen en stund. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

– Jobber med overvann

Også Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått føle konsekvensene av den siste tidas styrtregn på kroppen. I Parkveien ved Observatoriegata, ikke langt fra Slottet, sprakk asfalten opp som følge av nedbørsmengdene.

– Det viste seg å være mindre skader enn først fryktet, sier Joakim Hjertum, veisjef i Bymiljøetaten.

– Det var lite skader på veioppbygningen. Asfalten ble fjernet og kantsteiner og lignende ble satt inn på nytt.

– Har dere registrert andre hendelser?

– Det er mye grus fra sideområder som renner ut i veier under nedbør. Det er også behov for å feie opp kvister og løv som følger med vannet, svarer Hjertum.

– Gjennomfører Bymiljøetaten noen form for klimatilpasningstiltak?

– Det er mange etater i kommunen som jobber med problemstillinger knyttet til overvann og klimaendringer. Innsatsen ledes av Plan- og bygningsetaten, svarer Hjertum.

Mye av dette er basert på politiske vedtak. For ti år siden vedtok bystyret en strategi for overvannshåndtering i Oslo. I 2019 kom en handlingsplan for overvannshåndtering. I høringsutkastet til ny kommuneplan er det utarbeidet temakart som viser at overvann og flom kan bli et problem i store deler av sentrum og sentrumsnære område ved store nedbørsmengder.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Følger gamle bekkeløp

– Generelt ser vi at vannet følger de veiene det alltid har gjort. Det vil si at det følger gamle bekkeløp som over tid har blitt lagt i rør eller bygget igjen ettersom byen har vokst, sier Hjertum.

– Ved styrtregn har ikke rørsystemene kapasitet til å ta unna, og vannet vil da følge lavbrekk (der hvor det går i nedoverbakke, journ. anmrk.) i terrenget.

– Vi ser for eksempel ofte mye vann på overflaten langs de historiske traseene til Bislettbekken, Tøyenbekken og Ilabekken.

– Oslos skålform gjør at vannet kan få høy hastighet på sin vei ned mot sentrum. I sentrum flater terrenget ut og vannet stopper derfor opp. I mange områder i sentrum kan det bli stående en del vann i forsenkninger før det renner videre mot fjorden, påpeker Hjertum.

– Fra tidligere styrtregnhendelser og modellresultater vet vi at dette gjelder for eksempel på det sentrale Grønland, i Karl Johan ved Paleet og på Jernbanetorget.

– I tillegg ser vi ofte mye vann på avveie i småhusområdene, spesielt der det ikke er bygget ut overvannsnett. Dette er gjerne småhusområder bygget ut før 1960-tallet. Fortetting og en stadig økning av tette flater i disse områdene, gjør at avrenningen i disse områdene øker. Også her følger vannet lavbrekk i terrenget der det historisk ofte har ligget bekker eller fuktdrag. Dette er informasjon og tilbakemeldinger som kommunen informerer huseiere om.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Foreslo 10 millioner

PS! I den nevnte handlingsplanen for overvannshåndtering fra 2019, var ett av tiltakene å etablere en støtteordning for overvannstiltak. Klimaetaten fikk i oppdrag å komme med en anbefaling om hvordan dette kunne følges opp på privat grunn i 2022. I mai i fjor leverte så Klimaetaten en utredning om en målrettet tilskuddsordning for overvannshåndtering på privat grunn til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, som Sirin Stav da fortsatt var byråd for.

Arbeidsgruppen som hadde utarbeidet utredningen, anbefalte da at det skulle settes av 10 millioner kroner over tre år til en tilskuddsordning for å dekke overvannstiltak i utvalgte områder.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen