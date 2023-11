– Vanskeligere å bevise innsidehandel nå sammenlignet med før

Fredag kunngjorde Økokrim at de ikke kom til å etterforske verken Erna Solberg eller hennes ektemann, Sindre Finnes, for brudd på verdipapirhandelloven. I høst har en rekke medier omtalt Finnes’ omfattende aksjehandler mens Solberg fortsatt var statsminister, og reist spørsmål om handlene ble gjort ved hjelp av innsideinformasjon. Dette har Økokrim konkludert med at det ikke finnes holdepunkter for å mene.

Jul Fredrik Moløkken Kaltenborn, høyskolelektor ved Politihøgskolen og BI, har økonomisk kriminalitet som et av sine fagfelt. Han forteller at det er veldig vanlig å ikke etterforske saker som omhandler mulig innsidehandel. Grunnen til dette er fordi det er svært krevende for politiet å bevise at det har skjedd noe ulovlig.

Høyskolelektor Jul Fredrik Moløkken Kaltenborn. (Privat)

– Verdipapirhandelsaker har lenge vært noe av det vanskeligste for politiet å bevise. Det blir et spørsmål om hva slags type informasjon en person har hatt når de har handlet aksjer. Tradisjonelt sett har dette vært mulig for politiet å dokumentere med hjelp av e-poster, meldinger eller lydopptak, men i nyere tid har det blitt vanskeligere å etterforske slike saker fordi mye skjer digitalt. Man har mindre tilgang til meglertaper og personer kan foreta disse transaksjonene selv på nett, forklarer høyskolelektoren.

Tror det kan ha skjedd en oppblomstring

Kaltenborn, som tidligere har jobbet som politiadvokat for Økokrim, uttaler seg kun på generelt grunnlag om aksjehandelssaker, ikke Finnes-saken spesifikt. Han reagerer likevel på måten saken har havnet på bordet til Økokrim.

– Det er utypisk at en sak starter på denne måten. Vanligvis kommer det fra en melding på børsen, via Finanstilsynet eller fra en bank. Det er ikke vanlig at det kommer fra pressen, sier han.

Han forteller at saker om innsidehandel var mer vanlig før, men at dette ikke utelukker at det fortsatt foregår i det skjulte.

– På 90-tallet ble Oslo Børs sett på som en ryktebørs. Så fikk man ryddet opp i det, med ganske mange domfellelser på starten av 2000-tallet. Jeg kan tenke meg at det kan ha blomstret litt opp igjen, fordi det har blitt så vanskelig å bevise, sier høyskolelektoren.

Tidslinje over Finnes/Solberg-saken

3. november: Økokrim kunngjør om de vil etterforske aksjehandlene Sindre Finnes gjorde under tiden som Erna Solberg var statsminister.

9. oktober: I løpet av åtte år i statsministerboligen kjøpte og solgte Sindre Finnes aksjer og verdipapirer for cirka 125 millioner kroner, viser en beregning som Dagens Næringsliv har gjort.

6. oktober: En oppdatert liste viser at Sindre Finnes gjennomførte nesten 3300 aksjehandler mens Høyre-leder Erna Solberg var statsminister.

Fredag 15. september: Finnes’ opprinnelige liste over aksjehandler ble lagt fram på en pressekonferanse på Stortinget. Solberg framholdt at hun ikke hadde visst om omfanget av mannens aksjehandler og konkluderte med at hun derfor har vært inhabil i flere saker.

Fredag 8. september: Solberg sier at det var først denne fredagen hun begynte å få mistanke til at Finnes ikke hadde fortalt henne sannheten om aksjehandlingen.

Onsdag 6. september klokken 19.40 publiserte E24 en liste over 22 handler som Finnes gjorde de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister. Solberg sa hun visste nok om aksjekjøpene til å vite at hun ikke var inhabil.

Torsdag 31. august: E24 gjengir opplysninger fra Aksjonærregisteret som viser at Sindre Finnes kjøpte, solgte og eide aksjer i flere store børsnoterte selskaper i alle år mens kona var statsminister.

Oktober 2021: Da Solberg gikk av som statsminister, eide Finnes aksjer til en verdi av 3,5 millioner kroner.

Oktober 2013: Finnes var i et møte hos Statsministerens kontor (SMK) da hun tiltrådte som statsminister, hvor tema blant annet var hans aksjeinnehav.

Oktober 2013: Erna Solberg følger ikke rådet til embetsverket ved SMK om å få gjort en grundig betenkning rundt hennes habilitet opp mot Finnes’ jobb i Norsk Industri.

Kilder: E24, DN, NTB

