– Dette er ikke over for Erna Solberg, selv om det ikke blir noen Økokrim-etterforskning. Dette er en god nyhet for Solberg og Høyre akkurat nå, og presset vil bli mindre. Men dette betyr ikke at saken er over. Diskusjonen om tillit og hennes posisjon som partileder og statsministerkandidat vil fortsette, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Saken vil fremdeles henge over Høyre som en mørk sky og spørsmålet om lederposisjonen i Høyre er ennå åpen, for Erna Solberg kan likevel være en belastning for partiet. Denne saken gjør ikke slutt på det, sier også Svein Erik Tuastad, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Stavanger Universitet.

– Et spørsmål om tillit

Fredag ble det klart at Økokrim ikke åpner etterforskning av aksjehandlene til Sindre Finnes, som er Høyre-leder Erna Solbergs ektemann.

Både Bergh og Tuastad peker på at Erna Solberg og Sindre Finnes’ aksjesak skal behandles i kontrollkomiteen i Stortinget i mange måneder framover, og allerede tirsdag neste uke må Solberg møte til høring, ikke mindre enn to ganger. Det blir en høringsrunde på morgenen om hennes egen habilitetssak, og en seint på ettermiddagen om hennes håndtering av habilitet som statsminister i årene 2013–2021.

– Og så er det et spørsmål om tilliten til demokratiet. Saken vil ennå fremover bli diskutert og lederposisjonen vil være ennå et tema, mener Tuastad.

Bergh mener Solbergs posisjon som leder i Høyre fortsatt vil bli diskutert internt i partiet, men også blant de andre borgerlige partiene, som i utgangspunktet vil peke på henne som statsministerkandidat i 2025. Økokrims avgjørelse om ikke å etterforske fjerner alvoret rundt eventuelle straffbare forhold, men det fjerner ikke det politiske alvoret og spørsmålet om troverdighet og tillit, mener Bergh.

Tror hun vil trekke seg

Tuastad tror også at Økokrims avgjørelse vil gi Solberg større frihet til å styre prosessen.

– Nå vil hun i stor grad kunne velge selv om hun skal fortsette som leder og statsministerkandidat fram til valget. Det vil hun kunne avklare i løpet av 2023, kanskje tidligst januar. Hun kan ta hensyn til sine egne vurderinger, sier Tuastad, som legger til:

– Jeg tror at hun tenker på om dette vil svekke Høyre. Sannsynligvis vil det svekke Høyre og sannsynligvis vil hun kunne gå av nå uten at hun er tvunget. Det vil se penere ut i historiebøkene. Det gjør egentlig at hun kan trekke seg med æren i behold. Jeg tror hun vil trekke seg innen seks måneder.

Hvis Solberg ikke trekker seg, tror Tuastad at det vil bidra til å øke polariseringen i norsk politikk.

– Som det er nå så syns ikke Høyre-velgerne at det er så alvorlig, men det syns de andre partiene, sier han til Dagsavisen.

Bergh slutter seg til dette.

– Over tid kan saken bli en belastning for Høyres oppslutning og de andre borgerlige partienes støtte til Solberg som statsministerkandidat, sier han til Dagsavisen.

– Fortsatt lei meg

Høyre-leder Erna Solberg selv tar Økokrims beslutning til etterretning.

– Jeg er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel. Jeg har hele tiden vært helt tydelig på at jeg aldri har delt innsideinformasjon med Sindre, og sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet, sier Solberg i en e-post til Dagsavisen. Hun fortsetter:

– Jeg er fortsatt lei meg for at jeg har vært inhabil i flere saker jeg var med på å behandle som statsminister som følge av Sindres aksjehandel, og er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål. Det har jeg gjort i sju uker til pressen og til Stortinget, og førstkommende tirsdag stiller jeg på høring i kontrollkomiteen.

– Slik jeg ser det, må saken nå bli lagt død. Det er betryggende at de som er kompetent myndighet på dette området, gjør en grundig gjennomgang av sak, sier Sindre Finnes’ advokat Thomas Skjelbred til NRK.

– Finnes er veldig lettet over at de har kommet til den konklusjonen, selv om det er forventet slik vi har sett det, sier Skjelbred.

I en uttalelse sier advokaten at Finnes helt lovlig har drevet med aksjer og at dette nå er slått fast av Økokrim, skriver NTB.

