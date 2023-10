Oslos skolebyråd selger seg ut av PR-byrå

Da det nye, borgerlige byrådet ble presentert på rådhustrappa onsdag forrige uke var det Høyres Julie Remen Midtgarden som ble presentert som Oslos nye skolebyråd.

Hun har bred politisk erfaring, og har blant annet vært byrådssekretær for tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland og rådgiver for Høyre på Stortinget. Men de siste årene før hun gjorde comeback i politikken var hun daglig leder og partner i kommunikasjonsbyrået Storm Samfunn.

Storm Samfunn er et PR-byrå startet av Petter Stordalen som har spesialisert seg på politisk påvirkning. I tidligere intervjuer har Midtgarden selv trukket fram at de er særlig spesialiserte på Oslo-politikken. Og de tjener gode penger. Ifølge avisa Kampanje hadde byrået, som ble stiftet i 2021 en omsetning på over 7,6 millioner kroner og et resultat før skatt på nesten 1,3 millioner i sitt første driftsår.

Selger seg ut

Midtgarden var ikke bare ansatt i Storm Samfunn, hun var også partner. Alle nye byråder blir pålagt å opplyse om økonomiske bindinger og investeringer til Oslo kommune. Midtgarden opplyste da om at hun eide 12,5 prosent av PR-byrået.

Men nå selger hun seg altså ut.

Det opplyser Midtgardens byrådssekretær Hassan Nawaz til Dagsavisen. Han forteller at prosessen med å få solgt aksjene startet allerede da hun ble byråd onsdag forrige uke, samme dag som hun gikk av som daglig leder og styremedlem i Storm Samfunn.

Han er usikker på om salget av aksjene per tirsdag ettermiddag er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført. Han opplyser om at aksjene er fryst inntil salget er gjennomført.

Midtgarden opplyser også om at mannen hennes har aksjer i Vesterålen Havbruk, som driver med fiskeoppdrett, og Varig Technologies, som tilbyr en digital oversikt over bygg eller byggeprosjekters klimaavtrykk.

At skolebyråden har bakgrunn fra PR-bransjen plager ikke byrådsleder Eirik Lae Solberg, som tidligere har uttalt til NTB:

– Storm har åpne kundelister, og Julie vil selvsagt gå gjennom alle saker med tanke på habilitet sammen med sin administrasjon i byrådsavdelingen.

Blant de som er svært kritiske til at Lae Solberg har hentet inn en byråd fra PR-bransjen er SV. Tidligere kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal har stilt en rekke skriftlige spørsmål til byrådslederen:

Kan byrådsleder redegjøre for habilitetsvurderingen som er gjort før Midtgardens tiltredelse?

Var Midtgardens arbeidsforhold tema under vetting-samtalen før Midtgarden ble utnevnt som byråd?

Hvordan vil byrådsleder jobbe for å unngå interessekonflikter i blant sine byråder?

Spørsmålene ble stilt dagen Midtgarden tiltrådte, 25. oktober, og er foreløpig ikke besvart.

Aksjer for 15 000

Dagsavisen har bedt Oslo kommune om innsyn i alle aksjer og investeringer til de nye byrådene og deres ektefeller.

Materialet Dagsavisen har fått oversendt viser blant annet at byrådsleder Eirik Lae Solberg eier aksjer for 15.000 kroner i hans tidligere arbeidsgiver Microsoft.

Dagsavisen har også bedt om en liste over hvilke personer, selskaper eller saker der byråder allerede har meldt seg inhabile. Kommunaldirektør i Oslo kommune Tale Teisberg svarer:

– Det er etter det vi kjenner til ikke foretatt konkrete habilitetsvurderinger ennå. Det pågår et arbeid med å gjennomføre habilitetssamtaler i avdelingene. Ellers gjøres det løpende og konkrete vurderinger i habilitetsspørsmål.

Også tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hentet en byråd fra PR-bransjen. Da Marthe Scharning Lund ble byråd for eldre, helse og innbyggertjenester i våres kom hun rett fra PR-byrået Footprint.

Også Raymond Johansens byrådssekretær for kommunikasjon Stian Valla Taraldsvik hadde bakgrunn fra First House, men kom fra Reitan Retail da han ble hentet til byrådslederens kontor.

