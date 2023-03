Fra PR-bransjen til Raymonds bord: Her er Marthe Scharning Lunds kundeliste

Svingdøra mellom PR-bransjen og politikken har etter vært nærmest blitt en ny normal i Norge. For eksempel kom Jonas Gahr Støres spindoktor, eller statssekretær med presseansvar, Kristoffer Thoner rett fra konsulentselskapet McKinsey. Erna Solbergs tidligere spindoktor Sigbjørn Aanes gikk andre veien, og jobber i dag i First House.

De siste to ukene har også Raymond Johansen hentet inn to nye politikere med bakgrunn fra PR bransjen. Den nye byråden for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund kom rett fra jobben som rådgiver i PR-byrået Footprint.

I forrige uke ble Stian Valla Taraldsvik utnevnt til ny byrådssekretær for kommunikasjon på byrådslederens kontor. Taraldsvik kom fra Reitan Retail, men før det jobbet han for First House.

Et helt sentralt spørsmål når PR-konsulenter blir politikere er hvem de tidligere har jobbet for. Dagsavisen har derfor bedt om innsyn i kundelistene til Lund og Taraldsvik fra deres tid i PR-byråer.

[ Disse står på Thoners norske kundeliste ]

Åpne og lukkede lister

Lund er tidligere stabssjef ved byrådslederens kontor og næringsbyråd. Siden 2020 har hun jobbet i PR-byrået Footprint. Footprint praktiserer åpne kundelister, altså at offentligheten kan vite hvem de jobber for.

Marthe Scharning Lund. (Mina Ræge)

---

Lund har i sin tid i Footprint hatt følgende kunder:

Agder Fylkeskommune

Avfall Norge

Coca-Cola European Partners Norge AS

Elvia AS

Fortum Oslo Varme AS

Fremtind Forsikring AS

Handelens Miljøfond

Haugaland Vekst IKS

Kruser AS

Lofotrådet

Mestergruppen Byggevare AS

Multiconsult Norge AS

NHO Luftfart

Nissan Nordic, norsk filial

NOAH AS

OBOS

Oslo Economics AS

Oslo Konserthus AS

Romerike avfallsforedelng IKS, ROAF

Ruter AS

Skåppå AS

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Widerøe AS

---

Før Taraldsvik ble utnevnt til byrådssekretær denne uka jobbet han i Reitan Retail, altså selskapet bak Rema 1000. Men fra 2017 til 2021 jobbet han i First House. Dagsavisen har bedt om innsyn i kundelista fra disse årene, men ikke fått innsyn i disse.

Administrerende direktør i First House Per Høiby viser til selskapets regelverk, som sier at ved overgang fra First House til politikk og offentlig forvalting er hovedregelen at kundeforhold de siste 18 måneder skal offentliggjøres.

Stian Valla Taraldsvik. (Bernt Sønvisen / Ap)

– Vi har lagt oss på samme strenge praksis som karantenenemda har gjort ved overgang fra politikk til næringsliv når overgangen er motsatt, altså fra oss til politikk. Det er imidlertid ikke tilfelle her. Stian Valla Taraldsvik sa opp i First House i september 2021 for begynne i Reitan retail. Nå går han tilbake til politikken fra Reitan systemet. Stian er meget flink og vi ønsker ham lykke til i ny jobb, skriver Høiby i en e-post til Dagsavisen.

Han sier at byrådslederens kontor heller ikke har bedt om innsyn i kundelista.

[ Bør MDG bytte side dersom de taper valget? Debatten i partiet koker ]

– Dyktige politikere

Dagsavisen har bedt byrådsleder Raymond Johansen dele sine refleksjoner rundt å hyre inn politikere med bakgrunn fra PR-bransjen.

– Marthe Scharning Lund har lang erfaring fra politikken før hun begynte som partner i Footprint etter kommunevalget i 2019. Jeg har hele tida ønsket å få henne tilbake igjen til politikken, og ble veldig glad da hun takket ja til å bli byråd for helse, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). (Beate Oma Dahle/NTB)

– Stian Valla Taraldsvik har vært tilknyttet Arbeiderpartiet som folkevalgt i Trondheim og som rådgiver for partisekretæren. Det siste drøye året har han jobbet med kommunikasjon for Reitan Retail. Det er godt over ett år siden han jobbet i First House. Jeg er veldig fornøyd med at han kommer tilbake til oss i politikken. Vi har den siste tiden styrket laget vårt med dyktige politikere, og jeg ser fram til å jobbe med dem i en viktig periode for Oslopolitikken, sier Johansen.

Kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz, skriver i en e-post til Dagsavisen at dersom det skulle oppstå situasjoner der Taraldsvik ønsker sin habilitet vurdert på grunn av tidligere kunder vil administrasjonen på Byrådsleders kontor bistå han med det.

[ Kaja kan overta vindkraft-rotet på Fosen ]

[ Hun var uføretrygdet og uten jobb i årevis. Så kom telefonen som endret alt ]