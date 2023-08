Går inn for elektrifisering av Melkøya – ber Sp vurdere regjerings-exit

Saken oppdateres

– Dette er en historisk dag for Hammerfest, for Finnmark og for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han åpnet pressekonferansen i Hammerfest tirsdag.

Som flere medier meldte mandag sier regjeringen nå at de vil godkjenne Equinors planer for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest tirsdag.

Samtidig sier statsminister Jonas Gahr Støre at de vil ha en kraftig utbygging av strømnettet i Finnmark, og at regjeringen vil prioritere behandlinger av søknader om utbygging av fornybar energi i Finnmark.

– Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt konsesjon skriver regjeringen i en pressemelding.

Strømpriser og industri

Anlegget skal nå få strøm fra land for å dramatisk kutte i CO2-utslipp.

Gassanlegget slipper ut 850 000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende 2 prosent av Norges totale utslipp, like mye som hele Oslo slipper ut i løpet av et år.

Kritikerne frykter at landstrøm til Melkøya vil tvinge strømprisene i nord til himmels. De frykter at det vil hindre nye industrisatsinger i nord, som ikke får tilgang til kraft. Elektrifisering krever også omfattende kraft- og nettutbygging, som kan komme i konflikt med både natur og beiteområder for rein.

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i vår at de er mot elektrifisering av Melkøya. Også Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark er kritiske til satsingen, og har satt en del betingelser for elektrifisering, mens Arbeiderpartiets landsmøte er for elektrifisering av olje- og gassprosjekter.

Ber SP trekke seg

Senterungdommen har allerede kalt elektrifisering av Melkøya for et brudd på Hurdalsplattformen, og har bedt Senterpartiet vurdere å gå ut av regjeringen i protest mot det de mener er dyr symbolpolitikk som vil tappe Nord-Norge for kraft.

– Det er usannsynlig at de planene regjeringa skal legge fram for kraftutbygging vil la seg gjennomføre, og elektrifisering kan heller ikke forsvares i et miljøperspektiv da vi først og fremst flytter utslipp ut av landet, sier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i en uttalelse til NTB.

Stortinget påla før sommeren regjeringen om å vurdere karbonfangst- og lagring (CCS) som alternativ til elektrifisering av Melkøya. Equinor mener selv at det vil bli for dyrt.