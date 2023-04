Sier ja til kjernekraft, men ikke kjernevåpen

Denne helgen har Frp-medlemmer fra hele landet samlet seg på Gardermoen for avholde årets landsmøte og feire at partiet er 50 år. En av resolusjonene som partiet skal si ja til er å jobbe for at Norge satser på kjernekraft i framtiden.

Christian Tybring-Gjedde, forsvarspolitisk talsmann i Frp, mener det å si ja til kjernekraft på norsk jord ikke baner vei for kjernefysiske våpen også. Et poeng som enkelte motstandere av kjernekraft noen ganger drar opp, ettersom plutonium, et av biproduktene fra energiproduksjonen i kjernekraft, kan brukes i fremstilling av atomvåpen.

Frp er et av få partier på Stortinget som ikke har sagt tydelig nei til atomvåpen. Men partiets forsvarspolitiske talsmann levner ingen tvil om at Frp ikke ønsker seg atomvåpen i Norge, selv sett i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Vi har ikke noe behov for kjernevåpen i Norge. Det vil bare være en form for eskalering, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

– Vi har ingen interesse av å ha kjernevåpen i Norge, understreker han nok en gang.

Stoler på USA

Tidligere i år var Frp ett av mange partier som stemte ja til at Norge skulle inngå en forsvarsavtale med USA om omforente områder på norsk jord. Den åpner for amerikansk militær infrastruktur og uhindret tilgang for amerikanske soldater på fire steder i Norge: Rygge, Sola og Evenes flystasjoner samt Ramsund orlogsstasjon.

Tybring-Gjedde er ikke bekymret for at avtalen vil øke sjansen for at atomvåpen dukker opp i Norge.

– Nei, det er helt urealistisk. Vi har et godt forhold til USA og de vil ikke finne på å gjøre det, sier han, og legger til at avtalen er positiv for Norges forsvarsevne.

– Vi trenger amerikansk nærvær i Norge. Disse områdene, eller basene, er for å beskytte deg og meg fra eventuelle angrep fra Russland.

Jonny Hesthammer og Sunniva Rose i Norsk Kjernekraft AS holdt et foredrag om fordelene med kjernekraft under Frps landsmøte lørdag. (Kenneth Stensrud)

Renvasket kjernekraft

Med helgens resolusjon føyer Frp seg inn en stadig økende rekke med partier som er positive til kjernekraftutvikling i Norge. Også Høyre, KrF og Rødt har gitt lignende signaler tidligere.

Dagens regjering er derimot imot, og denne uken sa et flertall bestående av Ap, Sp og SV nei til å utrede hvilke behov Norge har for kjernekraft fram mot 2050, skriver blant annet Europower.

Representanter fra Norsk Kjernekraft, et selskap som jobber for å fremme byggingen av kjernekraftverk i Norge, holdt et foredrag på Frps landsmøte lørdag. Leder Jonny Hesthammer og kjernefysiker Sunniva Rose fortalte Frp-medlemmene om fordelene med kjernekraft, blant annet av hensyn til miljøet.

De mener kjernekraft er svaret på Norges fremtidige og stadig økende energibehov, et syn mange av Frp-politikerne var enige i – deriblant Christian Tybring-Gjedde.

– Kjernekraft er en energikilde som er positiv og ikke så farlig som folk skal ha det til. Den er faktisk veldig trygg. Det tror jeg stadig flere kommer til å oppdage. Kjernekraft kommer til å være fremtiden for den norske strømproduksjonen, sier stortingsrepresentanten.

