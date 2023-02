Tidligere statssekretær fra Frp stiller til valg for Høyre

Anne Bramo var lenge en profilert Frp-politiker i Moss, hvor hun blant annet var varaordfører og gruppeleder for partiet. I 2018 forsvant hun fra lokalpolitikken, etter å ha blitt utnevnt som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Der jobbet hun under statsrådene Åse Michaelsen, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes, fram til Frp gikk ut av regjering i januar 2020.

Etter det har Bramo engasjert seg i en rekke helseorganisasjoner og er i dag styreleder i Landsforeningen for PTSD.

Anne Bramo (til høyre) var Sylvi Listhaugs høyre hånd da Frp var i regjering i 2019. Nå har hun blitt Høyre-politiker. (Paul Sigve Amundsen/NTB)

Nå har Bramo returnert til politikken – og står oppført på 4. plass på Høyres valgliste til årets kommunevalg.

– Med Simen Nord som lagleder for et flott lag i Moss Høyre ble jeg inspirert til å stille meg til disposisjon for velgerne i Moss igjen, skriver hun på hennes Facebook-side.

– Vi er alle i bevegelse. Med jevne mellomrom tar jeg en fot i bakken og finner ut hvor jeg står og hvor jeg går. Nå var det naturlig for meg å velge Høyre, sier Bramo om partiskiftet til Moss Avis.

[ Fylkesleder i Ap om historisk svak måling: – Tror velgerne reagerer på alle krisene ]

Anne Bramo, her med tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie, skal representere Høyre under årets kommunevalg. (Privat)

Høyres valgkamp ledes av tidligere Frp-politiker

Ifølge avisa meldte Anne Bramo seg inn i Høyre for et snaut år siden. Siden da har hun skrytt flere ganger av Høyres politikk i sosiale medier og har kalt Erna Solberg for Norges beste leder.

Tidligere Frp-politiker Alexander Leirstein skal lede Høyres valgkamp i Moss. (Kenneth Stensrud)

Høyres valgkamp i Moss ledes for øvrig av Alexander Leirstein, sønn av tidligere Frp-politiker og stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Han tok over Anne Bramos verv som gruppeleder i Frp da hun forlot lokalpolitikken i 2018, men har siden da også blitt Høyre-politiker.

Den lokale valglista toppes av ordførerkandidat Simen Nord, som også var partiets 1.-kandidat under det siste fylkestingsvalget i gamle Østfold fylke.

[ – Høyre tjener på å sitte stille i båten og se på regjeringens manglende handlekraft ]

[ Slik vil Ap kutte strømprisen ]