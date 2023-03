Historisk vedtak: Nå er SV et ja til Nato-parti

Saken oppdateres

Under sin siste tale som SV-leder fortalte Audun Lysbakken fredag at han hadde SFs første valgprogram hengende i glass og ramme hengende på kontoret sitt. På forsiden av programmet var partiets hovedsak tydelig: Norge ut av Nato.

Motstanden mot Arbeiderpartiets USA-orienterte utenrikspolitikk og medlemskapet i Nato var selve hovedgrunnen til at Sosialistisk Folkeparti, forløperen til dagens SV ble stiftet.

Men verden forandrer seg. SVs alternativ til norsk Nato-medlemskap har lenge vært en nordisk forsvarsallianse med Sverige og Finland, som har stått utenfor alliansen. Etter Russlands invasjon av Ukraina er derimot både Sverige og Finland på vei inn i Nato.

Dermed har også SV sett seg nødt til å endre standpunkt. Og lørdag skjedde det historiske vedtaket på SVs landsmøte på Gardermoen. SV vedtok at de ikke lengre ønsker å arbeide for at Norge skal melde seg ut av Nato.

Ja til Nato

Formuleringen som nå ligger inne i SVs forsvarspolitiske uttalelse, og som ble vedtatt på landsmøtet lørdag er nå:

«SVs mål er en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Det kan skje gjennom en etablering av et nytt sikkerhetspolitisk fellesskap når den politiske situasjonen i Europa gjør det mulig, eller gjennom at Nato forandres og tyngdepunktet forskyves til Europa. Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato».

Avtroppende SV-leder Audun Lysbakken sier at dette vedtaket ikke rokker ved SVs sjel.

– SVs sjel har alltid handlet om kampen for fred, mot stormaktsimperialisme og for nordisk samarbeid. Det er ikke spørsmålet om Nato-utmelding som står på dagsordenen i norsk politikk i dag. Det har det ikke gjort på lenge. Det gjør derimot helt konkrete spørsmål om hvordan Norge opptrer. Skal vi være et land som sier ja eller nei til atomvåpenforbudet? Skal vi være et land som blir stadig mer avhengige av et USA der Trump kanskje blir president neste år? Eller skal vi sørge for et tettere nordisk samarbeid? Det er de spørsmålene det står om, og der står vi på samme sted som før, sier Lysbakken i etterkant av vedtaket.

Det er nøyaktig den samme formuleringen som ble foreslått i den opprinnelige uttalelsen.

Helt uten motstand var vedtaket likevel ikke. Internasjonal leder Gjermund Skaar hadde levert inn et forslag om at SV ville jobbe for å skape et grunnlag for norsk utmelding av Nato. 40 prosent av salen var enige med Skaar, men forslaget endte med å falle i den historiske voteringen.

Sverige og Finland

To av de som i flere tiår har vært aktive Nato-motstandere er partiveteranene Stein Ørnhøi (87) og Marianne Borgen (71) som Dagsavisen intervjuet i forkant av avstemmingen. De forklarte begge to at selv om motstand til Nato var blant hovedgrunnene til at de har vært aktive i partiet har begge snudd i Nato-spørsmålet, og støtter snuoperasjonen om Nato.

– Det var en av de viktigste sakene for meg den gangen, og det har fulgt meg hele veien. Både et kritisk blikk på det Nato har gjort og ikke minst den amerikanske dominansen i Nato. Jeg har trodd veldig lenge at det var mulig å etablere et nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Men jeg ble ganske overbevist om det motsatte når Sverige og Finland sannsynligvis i løpet av kort tid blir en del av alliansen. Da har jeg ikke noe annet å vise til, sa Oslo-ordfører og partiveteran Marianne Borgen til Dagsavisen fredag.

Det samme gjør avtroppende partileder Audun Lysbakken. Til Dagsavisen lørdag forklarer han snuoperasjonen slik:

– Jeg er like kritisk til Nato som før, men vi må forholde oss til en ny situasjon der Sverige og Finland går inn i Nato, og der det ikke gir noen mening å gå inn for en norsk utmelding som vil innebære at Norge skal stå alene. Strategien må endres når virkeligheten endres.

