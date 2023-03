Flertall i valgkomiteen på SV-landsmøte går for Lars Haltbrekken som nestleder

Fire av de fem i komiteen vil ha Haltbrekken, mens Marian Hussein før støtte fra én.

Valget skjer lørdag ettermiddag.

– Flertallet mener at Lars vil være et viktig tilskudd i ledelsen, politisk og organisatorisk. Flertallet mener også at vi trenger en tydelig klima- og miljøprofil i ledelsen, heter det i innstillingen.

Mindretallet framhever Hussein som en dyktig helsepolitiker.

– Mindretallet mener det er viktig med nye stemmer og nye profiler inn i Arbeidsutvalget. Marianrepresenterer og snakker godt med grupper vi tradisjonelt ikke har vært gode nok til å nå: folkmed arbeiderbakgrunn og/eller minoritetsbakgrunn som har lang vei til makta.

