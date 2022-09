Svensk LO-leder: – Vi ser mennesker som mister tiltroen til samfunnet

– Vi i fagbevegelsen er urolige. Vi ser hva partiene som nå er i regjeringsforhandlinger tidligere har foreslått i riksdagen. Blir de forslagene virkelighet er det alvorlig for våre medlemmer, sier den svenske LO-lederen Susanna Gideonsson til Dagsavisen.

Da stemmene var talt opp etter det svenske valget var det klart at Sverige skal styres av en borgerlig regjering framover. Akkurat hvordan regjeringen vil se ut eller hva en regjeringsplattform skal inneholde er fortsatt helt uklart.

Svenske LO er i likhet med norske LO tett knyttet opp til arbeiderpartiet. Selv om det svenske arbeiderpartiet Socialdemokraterna (S) isolert sett gjorde et godt valg gikk de andre rødgrønne partiene tilbake, mens de borgerlige partiene med et Sverigedemokratene (SD) i storform stakk av med seieren.

Det er helt nytt i Sverige at den borgerlige blokken nå vil inngå et flertallssamarbeid med Sverigedemokratene, som fram til nå har vært et parti non grata i Riksdagen.

Sykelønn og trygd

Gideonsson, som denne uka er på besøk i Oslo, forklarer at venstresiden mistet makten i Sverige med at mange svensker opplever tøffe tider og med det ser til andre løsninger enn hva venstresiden har kunnet tilby. Hun peker på at særlig mange menn har stemt på borgerlige partier ved dette valget, mens kvinner i stor grad har stemt på partier på venstresiden.

– Vi ser mennesker som mister tiltroen til samfunnet. Vi ser at mange opplever en misnøye over at samfunnet ikke stiller opp når man trenger det. Ut fra det er det mange som søker til de som kommer med enkle løsninger, sier LO-lederen.

Hun frykter at en ny borgerlig regjering vil kunne komme med omfattende velferdskutt i Sverige for å finansiere løfter om skatteletter.

Den svenske LO-lederen Susanna Gideonsson besøkte Oslo denne uka. (Stian Fyen)

– Foreløpig har de ikke klart å bygge en ny regjering på høyresiden, så vi vet ikke hva som skjer. Det har lekket veldig lite fra forhandlingene, så vi vet ikke hva de er enige eller uenige om. Men vi vet hva de har foreslått tidligere, sier Gideonsson.

Hun peker blant annet på at flere borgerlige partier vil kutte i sykelønnsordningene og gjeninnføre en karensdag for sykelønn som de røde partiene fjernet.

– Syke folk får beskjed om hvor lenge de får være syke. Etter så og så lang tid må de være arbeidsføre igjen. Det spiller ingen rolle hva slags sykdom man har. Sånn har vi hatt det før også, og da så vi mange syke mennesker som ble kastet ut i fattigdom, sukker LO-lederen.

Alliert med SD?

Hun peker også på at tre av de fire partiene som nå forhandler om regjeringsmakt har ønsket å redusere nivået på a-kassen, altså den Svenske ordningen for arbeidsledighetstrygd som er knyttet opp mot fagforeningskontingenten.

Det eneste partiet som har sagt at de vil beholde dagens nivå på dagpenger er Sverigedemokratene. Så kan Svensk LO faktisk ha en alliert i SD når de borgerlige partiene skal lande sin samarbeidsplattform?

– Det er vanskelig å si. I Norge har dere vært flinke til å ta grep om arbeidslivskriminalitet og utnytting av utenlandske arbeidere. Der har vi lenge hatt et krav om at det må være et behov etter spesifikk arbeidskraft for at man skal tillate at utenlandske arbeidere kommer til Sverige for å unngå slik utnytting. Der stod SD sammen med oss. Men bare to uker før valget vendte de kappen etter vinden og holder ikke lengre fast ved det, sier Gideonsson, og legger til:

– Det samme gjelder spørsmålet om profitt i velferden. Tidligere var de enige med oss i at våre skattepenger skal gå til velferd. Men der snudde de også. Så jeg tør ikke stole på dem.

Utfordrer streikeretten

Av andre politiske tiltak som kan komme fra den nye regjeringen peker LO-lederen også på noe som er svært viktig for den svenske fagbevegelsen: Begrensninger i streikeretten.

– Flere partier vil politisk gå inn og styre streikeretten. De vil fjerne retten til sympatistreiker og innføre en slags proporsjonalitetsregel som gjør at politikerne kan bestemme hvem og hvor mange medlemmer vi kan ta ut i streik. Da beveger vi oss inn på farlige veier, advarer Gideonsson.

Det ligger også konkrete forslag til pensjonskutt og begrensninger i førtidspensjonen.

– Og det er flere forslag som handler om å svekke arbeidsmiljøloven, og forslag om å fjerne arbeidsmarkedstiltak. I Sverige har vi ganske mange som er langtidsarbeidsløse og som sliter med å finne seg en jobb. Så ja, vi er urolige for hva som kommer, sier LO-lederen.

