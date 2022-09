Strømmøte: – Kommer til å gå til helvete for mange

– Dette kommer til å gå til helvete for mange, før eller siden. Det kommer som et lokomotiv og kjører over oss, sier Øyvind Aareskjold, daglig leder hos Stangeland Mølle i Sandnes.

Sammen med flere andre bedriftseiere var han på møte i Rosenkildehuset hos Næringsforeningen for å diskutere strømprisene. Til stede var også Frp for å lytte.

Kort oppsummert: Det står ikke bra til hos bedriftene i Rogaland. Høye strømpriser spiser opp overskudd og kapital. Bedriftslederne frykter konkurser, ødelagte livsverk og ansatte som må gå. De føler seg totalt oversett av regjeringen, som de mener ikke tar det økende problemet i næringslivet på alvor.

16. september la regjeringen fram et forslag til strømstøttepakke til bedrifter. Regjeringens strømstøtteordning til næringslivet vil komme på 3 milliarder kroner, og vil være aktuell for rundt 20.000 bedrifter i landet.

Aareskjold sier at Stangeland Mølle ikke vil inngå i ordningen. Han er ikke fornøyd med pakken regjeringen foreslår.

– Jeg ikke låne penger for å kunne drive. Jeg vil ikke ha noen støtteordning, jeg vil ha bærekraftige rammevilkår for å kunne drive. Vi bør ha én pris i Norge, og vi må ha makstopping av magasinene, sier Aareskjold.

– Du sier det kommer til å gå til helvete med mange, inkluderer det Stangeland Mølle?

– Nei, det skal gå bra med oss. Heldigvis. Men jeg er bekymret for regionen. Det kommer til å gå galt for mange. Strømprisen kommer bare til å øke. Situasjonen blir bare verre og verre. Det kommer til å bygge ned hele regionen vår, svarer Aareskjold til RA.

4000 prosent høyere strømregning

Flere bedrifter kom med sine historier og statusrapporter fra sin virksomhet. Knut Bergesen, som blant annet driver restauranten Harry Pepper, fortalte at han i løpet av de siste to årene – under pandemien og under strømkrisen – har søkt på 40 forskjellige ordninger.

– Fra august 2020 til august 2022 økte strømregningen vår med 4000 prosent. Den siste augustregningen var på 104.000 kroner, forteller Bergesen.

Dersom prisene fortsetter i samme sporet, vil restauranten ende opp med betale 1,2 millioner kroner i strøm. Med en omsetning på 30–40 millioner kroner, går det fint, mener Bergesen – men nå frykter han også for kjøpekraften til gjestene.

Knut Bergesen, daglig leder hos restauranten Harry Pepper. (Arne Birkemo)

– For min bransje er det en perfekt storm. Først var det pandemi, så høyere strømpriser, så øker boliglånsrentene og prisnivået øker. Vi skal klare å betale strømregningene, men det klarer vi ikke om folk får svekket kjøpekraft og ikke kommer og spiser. Nylig kom jeg over en undersøkelse gjort av en bank hvor annenhver kunde svarte at de ville kutte ut restaurantbesøk og takeaway nå som alt blir dyrere. Det bekymrer mest, sier Bergesen.

Han forteller til RA at Harry Pepper allerede merker at gjestene blir færre. Bergesen også er medlem av partiet Høyre.

Han savner handlekraft fra regjeringen.

– Regjeringen sier de ikke vil redde rike bedriftseiere, men det er jo akkurat det de gjør. De store kjedene vil overleve dette. Det er de små selvstendige som sliter – og det er mange arbeidstakere som kan miste jobbene, sier Bergesen.

Litt mer søreuropeiske i opprørsstilen?

Tove Løining Torgersen hos rekeprodusenten Løining i Egersund forteller at 26 ansatte står i fare for å miste jobben før jul.

– Vi har ikke mulighet til å iverksette ENØK-tiltak. Vi har kjølerom, vi kan ikke spare energi på å isolere noe som helst, sier hun.

– Dette er snakk om livsverket til mange – og minst arbeidsplassen til alle som jobber i bedriftene i Rogaland, legger hun til.

Tove Løining Torgeersen daglig leder i Løining i Egersund foreslo at rogalendingene skulle bli litt mer søreuropeiske i opprørsstilen. (Arne Birkemo)

Fiskekonkurrentene deres i andre deler av landet har helt andre strømpriser å forholde seg til.

– Vi er litt for snille i Norge. Kanskje vi burde blitt litt mer søreuropeiske i stilen og gjort mer skikkelig opprør, sa hun med glimt i øyet.

Kjetil Ørnes driver Joker Skartveit og Skartveit gjestehavn på Halsnøy. Han frykter at den 110 år gamle familiebedriften skal gå under – på grunn av strømprisene.

– Den siste regningen var på nærmere 80.000 kroner. Sju-åtte ganger høyere enn «normalt». Det går ikke i lengden, sier Ørnes.

Nylig skrev RA om Joker-butikken på Vassøy, som ble reddet fra nedleggelse av innbyggerne på øya.

Næringsforeningen: Slakter strømpakken

Hanne Norman Berentzen, Ostehuset-innehaver og styreleder i Næringsforeningen i Stavanger – samt Næringsforeningen-direktør Harald Minge gikk kraftig til verks mot strømstøttepakken som ligger på bordet.

– Slik det ser ut nå, er det ingen plan. Næringslivet vil ikke ha treffende strømstøtteordninger, vi vil treffende rammevilkår, sier Berentzen og kom med kraftsalven:

– Når næringslivet ikke kan betale lenger, hvem faen skal betale for velferdsstaten da.

Direktør Harald Minge mistenker at Norge kan ha en av Europas dårligste strømstøtteordninger – til tross for at Norge for tiden tjener mye på både strøm- og gasseksport.

– 80 prosent av våre medlemmer hadde ikke tro på at regjeringen ville komme opp med en anstendig pakke. Medlemmene fikk helt rett. Norge tjener 70 milliarder kroner ekstra, men gir kun tre milliarder tilbake til næringslivet, sier Minge.

Han fortalte også at Næringsforeningen i Stavanger, pluss en rekke andre næringsforeninger i Sør-Norge har kommet med et opprop mot at de ikke støtte strømstøttepakken.

Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen Stavanger. (Arne Birkemo)

Frp: – Må ha strakstiltak nå og langsiktige løsninger

Som nevnt var møte for å presentere situasjonen til Frp, som stilte med nær toppet lag for anledningen: Stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi og Roy Steffensen, gruppeleder i Stavanger Leif Arne Moi Nilsen, Sola-ordfører Tom Henning Slethei, gruppeleder i Sandnes Tore Andreas Haaland. Alle ytret forståelse overfor bedriftenes situasjon.

Partileder Sylvi Listhaug skulle etter planen komme, men måtte trekke seg dagen før på grunn av ekstraordinære møter etter gassabotasjen. Nestleder for stortingsgruppen til Frp, Hans Andreas Limi, som også er leder for finansfraksjonen sier at historiene gikk innpå ham.

Under møtet ble Frp bedt om å samle opposisjonen på Stortinget. Ifølge Limi er det vanskelig.

– Fordi vi ikke er enige Frp har foreslått å sette en makspris på 50 øre kilowattimen. Om det er det riktige kan diskuteres. Det vi må gjøre nå er å samle oss og komme fram til gode løsninger. Vi må ha strakstiltak, i form av gode ordninger her og nå. Samtidig må vi tenke langsiktig og bytte ut slik at vi får mer kraftproduksjon, sier Limi til RA.

Hans Andreas Limi i Frp tok turen for å høre på bedriftene i stedet for Sylvi Listhaug, som måtte avlyse dagen før møtet. (Arne Birkemo)