Forteller for første gang: Derfor var Berg langtidssykemeldt

I november 2019 ble den daværende byråden for miljø og samferdsel i Oslo sykemeldt. Sykemeldingen sammenfalt med at hun var under voldsomt press som følge av avsløringer om en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i etater hun var ansvarlig for. Berg avviste den gangen at sykemeldingen handlet om presset hun opplevde som følge av avsløringene.

I 2021 ble Berg igjen sykemeldt, denne gangen fra vervet som stortingsrepresentant for MDG. Sykemeldingen varte fra oktober 2021 til mars 2022.

Kvinnehelse

I et ferskt portrettintervju med Dagsavisen lørdag forteller Berg for første gang hva som har vært årsaken til sykemeldingene. Etter at hun fødte datteren Ragna Mai for tre år siden har Berg slitt med smerter i bekkenet.

– Noe av det som er veldig underkommunisert når det gjelder kvinnehelse, er at veldig mange får utfordringer etter fødsel, sier Berg til Dagsavisen.

Hun forteller blant annet at hun trengte «en god dose» smertestillende for å komme seg gjennom valgkampen i 2021.

– Det var jo ikke bra for meg, men det føltes jo veldig viktig å være til stede og gjøre jobben min i valgkampen. Noen ganger må man bare gjennomføre, men jeg skulle veldig ønske at jeg hadde skjønt hva som var galt og fått hjelp tidligere, sier hun.

Likestilling

I intervjuet forteller Berg om hvordan hun har fått hjelp til å takle smertene ved hjelp av en fysioterapeut som spesialiserer seg på kvinnehelse.

– Det er en så stor frihet i endelig å kunne løfte litt igjen uten å få vondt, leve litt mer normalt og ha en utvei for de verste smertene når de kommer, sier Berg.

Berg peker på kvinnehelse som en likestillingsutfordring, og drar sammenligninger med at Une Bastholm nylig trakk seg som partileder for MDG. Bastholm begrunnet det med at det var krevende å kombinere livet som mamma med livet som partileder.

– Det er noe som mangler på tilretteleggingssiden, og det går blant annet på mødrehelse. Hvis vi mener alvor med at både kvinner og menn skal kunne ha en karriere og et småbarnsliv samtidig, må vi ha bedre oppfølging både under fødsel og etter fødsel, sier Berg.

