Frp-landsmøtet: Foreslår at Norge bør satse på kjernekraftverk

«Fremskrittspartiets landsmøte mener Norge må ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft med vekt på thorium, og bidra til at verden kan realisere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynt med strøm», heter det i et resolusjonsforslag som skal behandles på Frps landsmøte i helgen.

I forslaget pekes det på at vinterens høye strømpriser, energisituasjonen i Europa og krigen i Ukraina har synliggjort Europas avhengighet av russisk gass, at dette har aktualisert en kjernekraftdebatt. Norge bør være tett på denne utviklingen, gitt sine store forekomster av thorium, som er et metallisk, radioaktivt grunnstoff. «Kjernekraft er en del av fremtidens energiløsning, fordi det er effektivt, rent og miljøvennlig. Samtidig har mange mennesker en frykt for konsekvensene av uhell ved tidlige versjoner av kjernekraftverk. Det er derfor viktig at fremtidens kjernekraftverk tar i bruk enda bedre teknologiske løsninger og brensler», heter det i forslaget.

Etter det Dagsavisen forstår, er det delte meninger om dette spørsmålet i Frp, og det er ikke sikkert at denne resolusjonen blir vedtatt. Dette ble også tema på Høyres landsmøte tidligere denne måneden, der det ble vedtatt å utrede kjernekraft mot Høyre-ledelsens vilje.

Husker Tsjernobyl

Når Dagsavisen spør partileder Sylvi Listhaug om dette er et forslag hun og resten av ledelsen vil støtte, svarer hun:

– Vi må se på flere ting. Det ene vi er veldig opptatt av og har fremmet forslag om, er å se på vannkraft. Det er mye mer å utnytte der, både at vi legger til rette for et skatteregime som gjør at vi får oppgradert de kraftverkene vi har i dag og får opp produksjonen, men også at vi ser på vernede vassdrag, sideelver, altså se på det vi skånsomt kan bygge ut for å ta ut mer av vannkraften, sier hun.

– Vi har også lenge sagt at det bør være muligheter for å se på thorium-forekomster i landet, og at kjernekraft kan være noe å se på. I resolusjonen står det at vi må ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft, med vekt på thorium, og bidra til at verden kan realisere flere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynte med strøm, sier Listhaug til Dagsavisen, og legger til:

Forstår frykten

– Men jeg forstår at mange er redde for kjernekraft, der går det nok et skille mellom oss som husker Tsjernobyl og de andre. Det er selvsagt viktig at risikoen minsker kraftig, og det vil den gjøre med ny teknologi. Den veien man har gått i Europa, med å legge ned kjernekraftverk og erstatte det med energikilder som sol og vind, som ikke er stabile – da ser man hvilke problemer man kan få.

