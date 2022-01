Dramatisk nedtur for regjeringen. Velgerne rømmer fra Støre og Vedum

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Oppslutningen på 18,9 prosent er en tilbakegang på hele fem prosentpoeng for Ap fra desember, viser målingen som Opinion har gjort for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Aldri har oppslutningen for partiet vært dårligere enn på denne januarmålingen.

– Dette er en veldig dramatisk tilbakegang for regjeringspartiene. Ap har mistet hver sjette velger siden forrige måling. Den eneste gode nyheten for Ap og Sp er at det er lenge til neste stortingsvalg, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Partibarometer januar 2022. (Dagsavisen)

Brutalt møte med 18-tallet

Jubelen sto i taket da Ap fikk et av tidenes dårligste valgresultater i september i fjor. Da ble Jonas Gahr Støre statsminister og gikk i regjering sammen med Sp etter å ha fått 26,3 prosent av stemmene. Bare i 2001 var det verre. Nå får partiet hans et brutalt møte med 18-tallet.

– Dette er en dårlig måling. Det er ikke unaturlig at vi som sitter med regjeringsansvar straffes når folk rammes av historisk høye strømpriser og en ny smittebølge som dessverre har gitt nok en runde med inngripende tiltak, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap og fiskeri- og havminister i regjeringen, til FriFagbevegelse.

Endringen for Ap, fra 23,9 prosent i desember til 18,9 prosent i januar, er større enn den såkalte feilmarginen – altså at man med sikkerhet kan si at endringen hos velgerne er reell.

– Tilbakegangen for Ap bekreftes også av andre målinger. Dette har vært en tendens over tid. Tallene er derfor reelle og ikke basert på tilfeldigheter. Både Ap og Sp har mistet mange velgere siden valget, sier Johannes Bergh.

Lav velgerlojalitet

Strømkrisen og koronavarianten omikron har vært en tung bør for regjeringen. Høyre har tidligere beskyldt både Ap og Sp for å være bakpå med koronatiltak og grep for å bøte på høye strømpriser. Velgernes tilbakemelding er i hvert fall ikke til å misforstå. De er ikke fornøyde.

– Vi jobber hver eneste dag for å vise de som stemte på oss at vi tar Norge i en ny og mer rettferdig retning, og jeg er trygg på at det vil gi resultater på sikt, mener Bjørnar Skjæran.

Velgerlojaliteten er nesten like dyster som tallene på målingen for Ap. Mens Høyre og Rødt nyter en velgerlojalitet på hele 90 prosent, befinner Ap seg i motsatt ende med middelmådige 58 prosent. Den største stemmetyven er gjerdet, men partiet lekker også mange velgere til Høyre og SV.

Svakeste for Sp siden 2017

For Sp er også januar-tallene dramatiske. Partiets oppslutning er så godt som halvert siden i fjor sommer. Fra å ha 19,2 prosent av velgerne i ryggen i august 2021, er det nå kun 9,4 prosent som ville ha stemt på Sp i januar.

Dette er den svakeste Opinion-målingen for partiet siden september 2017.

– Det har vært en tøff høst med håndtering av strømkrisen og korona-oppblomstringen, medgir Sps Geir Pollestad overfor FriFagbevegelse.

Sp hadde et hårete mål om å bli større enn Frp innen 2019. Det klarte partiet også med god margin. Nå er imidlertid rollebyttet et faktum. Frp er tredje største parti med en oppslutning på 12,8 prosent.

– Vi har som mål å ligge høyere i oppslutning enn dette, sier Sps parlamentariske nestleder.

– Etter åtte år med Erna Solberg og sentralisering, forstår vi at folk er utålmodige. Vi er i gang med å snu politikken i en retning som ser hele Norge og reduserer sosiale og geografiske forskjeller, påpeker han.

Mister flertallet på Stortinget

Til sammen opplever Ap og Sp et fall på hele 7,5 prosentpoeng og mister 23 mandater på Stortinget sammenlignet med målingen fra desember.

Trøsten for regjeringen er at det fremdeles er flertall for rødgrønn blokk med MDG og Rødt. Ap og Sp har mistet flertallet på Stortinget sammen med SV. De tre partiene har til sammen 70 mandater. Det kreves 85 for å ha flertall.

– Perioden med strømkrisen og den forverrede koronasituasjonen har vært vanskelig for regjeringen. Håndteringen av pandemien er blitt et omdiskutert tema i offentligheten, mener Bergh.

– Det er stor forskjell på å være et regjeringsparti i koronaen nå sammenlignet med perioden etter den første nedstengningen i mars 2020. Pandemien er ikke lenger en vinnersak, føyer han til.

Høyre er største parti

Høyre gjør et voldsomt byks og er det klart største partiet på denne Opinion-målingen. Framgangen er på hele 3,5 prosentpoeng – fra 23,1 prosent i desember til 26,6 prosent i januar.

– Jeg setter stor pris på tilliten. Dette var hyggelige tall. Høyre skal jobbe på fram til neste valg for å utvikle og vise fram våre løsninger på utfordringene hver enkelt av oss møter i hverdagen, sier leder Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Avstanden mellom Høyre og Ap i favør av førstnevnte parti har aldri vært større siden denne tidsserien startet opp i 2007. Skillet er nå på hele 7,7 prosentpoeng.

– I den vanskelige situasjonen som landet befinner seg i nå, har vi en regjering som driver med litt ukoordinert kommunikasjon, mener Solberg.

– Mange er dessuten bekymret for økonomien i en tid med pandemi, rekordhøye strømpriser, økte renter og på toppen av alt økte skatter for både folk og bedrifter. Det må vi ta på alvor, sier hun.

Stabilitet fra SV

Høyre er uenig i mange av regjeringens prioriteringer på viktige områder.

– Vi ønsker mer kunnskap i skolen og valgfrihet i helsetjenesten – ikke mindre. Jeg tror heller ikke folk forstår hvilke problemer som blir løst av å bruke flere hundre millioner kroner på å opprette nye fylkeskommuner, sier Høyre-lederen.

SV har hatt stabile gode målinger etter valget og nyter godt av sin tilværelse som opposisjonsparti. Framgangen på 0,6 prosentpoeng gir SV en oppslutning på 9,7 prosent.

Rødt har økt oppslutningen sin markant siden valget, fra 4,7 prosent til 7,8 prosent nå, mens MDG er over sperregrensa for første gang siden stortingsvalget for fire måneder siden.

Fakta om målingen

Opinions barometer for januar er basert på 970 telefonintervjuer i perioden 4.–9. januar 2022.

75 prosent har avgitt svar om partireferanse.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginen som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

