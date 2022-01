Desember var ille, januar har vært verre. Statsminister Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt er i svært dårlig forfatning akkurat nå.

Dagsavisens ferske måling gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 18,9 prosent. Valgresultatet var på 26,3. Dette er en tilbakegang på 5 prosentpoeng fra desember. Måler man mot oppslutningen i november, er tilbakegangen på 7,1 prosentpoeng. Aldri før er partiet målt så lavt på vår måling. Erna Solbergs Høyre fosser forbi og er landets soleklart største parti med en oppslutning på 26,6 prosent. Avstanden mellom de to store har ikke vært større i Høyres favør på 15 år.

To bitre vintermåneder har snudd det politiske Norge på hodet.

Støres partnere i Senterpartiet har også hatt en tung høst. Trygve Slagsvold Vedum har halvert sin oppslutning siden august og må se at Frp gjeninntar posisjonen som landets tredje største parti. Nesten hver tredje Sp-velger er borte siden valget. Partiet er satt mange år tilbake i popularitet av tre måneder i regjering.

Flertallet for den rødgrønne sida er tapt. De to regjeringspartiene har sammen med SV og Rødt nå bare 84 mandater på Stortinget. Ved valget var antallet 97. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til sammen mistet 23 mandater på vår måling. En rødgrønn brottsjø ved valget i september feide høyresida ut av posisjon. To bitre vintermåneder har snudd det politiske Norge på hodet.

Er det bare en måling? Ja og nei. Det er nesten 1000 dager til neste stortingsvalg. Men målingene må likevel bekymre og tynge statsministeren. Førsteinntrykket er som kjent viktig, og man får bare én sjanse. Den sjansen har Støre ikke benyttet. Støres trøst er at krisene har stått i kø. Enhver regjering ville slitt med populariteten under parallelle kriser som vi har hatt med strømpriser og koronaretur. De to sakene har overskygget alt. Det er knapt mulig å tenke seg saker som er like universelle som disse og som alle velgere er opptatt av. Medietrykket har vært uten sidestykke.

Men målingen er også en tilbakemelding fra velgerne på hvordan regjeringen har framstått, hvordan den har kommunisert med sin befolkning, under disse to krisene. Situasjonen kan ikke avfeies med at det bare er en måling. Statsministeren må stille seg og sine noen svært grunnleggende spørsmål om jobben som gjøres. Helseminister Ingvild Kjerkol har slitt i skyggen av Høyres populære koronageneral Bent Høie. Selvkritikken bør sitte løst. Dommen fra velgerne i målingen er dramatisk, og truer nå med å undergrave hele regjeringsprosjektet. Hvor lenge er grasrota i Senterpartiet fornøyd med situasjonen?

Grunnfjellet i Arbeiderpartiet kan heller ikke være tilfreds. Lojaliteten til partiet er nå svært lav. I tillegg til nevnte kriser har Jonas Gahr Støre viklet seg inn i en floke i spørsmålet om Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Og han har uforståelig nok avgitt store seiere til partiene til venstre for seg. Hvorfor SV og Rødt har fått framstå som de svakes fremste beskytter med de mest progressive sosiale kravene i strømsaken og i spørsmålet om lønnskompensasjon for koronarammede i serveringsbransjen, er en gåte. Dialogen med budsjettpartner SV ser illevarslende svak ut når regjeringen presses for åpen scene og ikke evner å kompromisse på bakrommet.

SV og Rødt fortsetter å gjøre det oppsiktsvekkende godt til venstre for en presset regjering. Rødt gjør sin beste måling noen gang med 7,8 prosents oppslutning, mens SV sakte, men sikkert bygger seg sterkere måling for måling. Partiet har nå fire målinger på rad med fremgang. Til sammen er de to venstrepartiene bare 1,4 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet på vår måling.

For Støre venter mer av det samme den neste måneden, vedvarende kriser, krydret med splittelse og løftebrudd i Viken.

