Ap, SV og Sp enige om lønnsstøtteordning

I det opprinnelige forslaget var maksbeløpet satt til 30.000 kroner.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet fram til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, sier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Støtten er fremdeles begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember.

I tillegg heves minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3.000 kroner til 4.000 kroner. Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

– Senterpartiet er godt fornøyde med å lande et flertall for en forsterket lønnsstøtte som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter, som nok en gang er hardt rammet, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Fakta om lønnsstøtteordningen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om følgende endringer i regjeringens lønnsstøtteordning: