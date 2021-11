Tajik: Nær 300 millioner kroner skal hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet

– I situasjonen vi står i nå, er det særlig viktig at utsatte grupper ikke varig skyves ut av arbeidsmarkedet, men får den støtten de trenger for å komme i jobb. Å ha en jobb å gå til med en lønn å leve av, gir folk frihet og selvstendighet. At flest mulig er i jobb, er også forutsetningen for å kunne finansiere vår felles velferd, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Hun peker på at selv om sysselsettingen er tilbake på et nivå tilsvarende før pandemien, er det per nå flere langtidsledige enn det vanligvis er. Mange av dem sliter med å komme inn i arbeidslivet. Derfor skal til sammen 285 millioner kroner legge til rette for at flere arbeidsledige kommer inn i arbeidslivet.

Tiltaksplasser

Blant annet vil regjeringen øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 136 millioner kroner, noe som åpner for 1.000 flere tiltaksplasser enn tidligere anslått. Driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten Nav foreslås også økt med 100 millioner kroner.

De ønsker også å få flere innvandrere i arbeid, og spesielt innvandrerkvinner. Derfor økes bevilgningen til prosjektet Jobbsjansen, som er opprettet med nettopp dette formålet, med 10 millioner kroner.

– Jobbsjansen er et viktig tiltak for å gi flere innvandrerkvinner mulighet til å få den kvalifiseringen de trenger for å komme ut i arbeid eller ordinær utdanning, sier Tajik.

Forlenger AAP

Regjeringen forlenger også retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) til 30. juni for mottakere som er under arbeidsavklaring, foreslår regjeringen i budsjettillegget.

Parallelt med dette er regjeringen i gang med et arbeid for å vurdere tiltak for å ivareta personer som ikke er ferdig avklart ved utløpet perioden med AAP, sier Hadia Tajik.

Perioden er allerede forlenget for personer som har en AAP-stønadsperiode som går ut i perioden 30. september til 30. desember, og som ikke har fått avklart arbeidsevnen når stønadsperioden går ut.

2,2 milliarder til sjøfolk

Regjeringen vil dessuten øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220.000 kroner per person. Ifølge en pressemelding bevilges det over 2,2 milliarder kroner til ordningen.

– En av de store satsingene i tilleggsproposisjonen er at regjeringen vil styrke tilskuddsordningen for å sikre norske sjøfolk på norske skip og for å ivareta norsk maritim kompetanse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Solberg-regjeringen foreslo et makstak på 189.000 kroner i tilskudd, og dette ønsker Støre-regjeringen å heve til 220.000 kroner.

