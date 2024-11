---

Hvem: Lars-Henrik Paarup Michelsen (43).

Hva: Daglig leder i Norsk klimastiftelse, «Norges grønne tankesmie», som «jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser».

Hvorfor: Ny rapport fra klimastiftelsen gir oss svar på hvordan det ligger av med Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Dere i Norsk klimastiftelse lanserte nylig den første utgaven av «tilnull kvartalsrapport». Hva er formålet med denne rapporten?

– Formålet er å dele fakta og kunnskap til allmennheten og til beslutningstakere i politikk og næringsliv, om hvordan vi i Norge ligger an på veien mot nullutslipp. Rapporten skal gi svar på hvilke områder vi gjør det bra, og hvor henger vi etter og må skjerpe innsatsen.

Er planen å komme med nye utgaver av denne rapporten hvert kvartal i tida framover?

– Det er planen, ja. Vi bygger også opp en helt ny portal som heter tilnull.no, som oppdateres løpende med tall og statistikk om utslipp, energi og atferd.

Hva tror dere så hyppige rapporter vil kunne bidra til?

– Forhåpentligvis vil det bidra til mer offentlig debatt om norsk klimapolitikk, både nasjonalt og regionalt.

Samlet sett er de norske utslippene av klimagasser på vei ned, går det fram av den første tilnull-rapporten. Hva er de viktigste årsakene til det?

– Det vi nå ser er effekten av at det blir stadig flere elbiler på veiene, økt innblanding av biodrivstoff og at vi har byttet ut flere gasskraftverk på sokkelen med kraft fra land. Men at utslippene går ned skyldes ikke bare klimapolitikk, det handler også om lavere produksjon fra industrien.

Tilnull-rapporten viser også at nedgangen i utslippene ikke går fort nok. Hvis den fortsetter i samme tempo vil vi ikke nå utslippsmålene for 2050 før i 2067 – 17 år for sent. Hvor ille vil det være?

– Hvis Norge og andre land som har signert Parisavtalen, ikke når 2050-målet, risikerer vi en global oppvarming som kan bli livstruende for stadig større deler av kloden. Kostnadene vil bli enorme. Vi ser allerede alvorlige ødeleggelser ved dagens økning på 1,29 grader. Hva skjer når temperaturen stiger ytterligere?

Hva må til for at vi skal klare å nå målet for 2050, og redusere utslippene våre med minst 90 prosent innen den tid?

– Fremdeles dekkes halve Norges energiforbruk av fossile brensler. Det korte svaret er derfor at vi må fase ut all bruk av fossil energi, som olje i transportsektoren og gass i industrien. Det beste alternative til olje og gass er i mange tilfeller fornybar strøm. Men akkurat nå har utbyggingen av ny kraft stoppet helt opp i Norge. Det er alvorlig og kan bli en betydelig brems for klimapolitikken framover.

Hvilke forhåpninger har du til det pågående klimatoppmøtet i Baku?

– I beste fall kan et positivt utfall av klimatoppmøtet føre til at Norge blir presset til mer ambisiøse utslippskutt. Her henger alt sammen med alt. En avtale om klimafinansiering i Baku, vil kunne påvirke mange land til å sende inn mer ambisiøse klimaplaner for 2035 til FN neste år. Det vil i så fall legge press på Norge til å gjøre det samme. Norge kan også la seg inspirere av Storbritannia, som benyttet anledningen i Baku til å legge fram et klimamål for 2035 på 81 prosent utslippskutt. Det er et godt bidrag fra britene til Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming.

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Mor Afrika» av Tomm Kristiansen er en god kandidat.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fredagskvelder med familien, de er hellige. Mer forbigående – at jeg kan glede meg over at Brann leder Eliteserien.

Hvem var din barndomshelt?

– Erik Thorstvedt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min tidsoptimisme, som litt for ofte går ut over andre. Både privat og på jobb. Beklager.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Å skeie ut høres så negativt ut, men jeg er ganske god på å kose meg. Få ting slår en god whisky når det er mørkt ute og regnet pisker mot vinduet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Krig, diktatur og rasisme. Og politikere som sier at vi har en klimakrise, uten å følge opp med tilstrekkelig klimapolitikk.

Er det noe du angrer på?

– Helt sikkert, men ikke noe som jeg går rundt og tenker på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Lise Klaveness. Ser for meg en hyggelig samtale om fotball og politikk. Bedre blir det ikke.

