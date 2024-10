Gaute Skjærvø er ny AUF-leder: – Vi skal kjempe for ungdommen

---

Hvem: Gaute Børstad Skjærvø (29)

Hva: Nestleder i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)

Hvorfor: Ble valgt til ny AUF-leder søndag ettermiddag

Hei Gaute og gratulerer med nettopp å ha blitt valgt inn som ny AUF-leder! Hva er det første du skal gjøre mandag morgen?

– Det første jeg skal gjøre mandag morgen, er å gi en klar og tydelig beskjed til ledelsen i Ap om at nå kommer AUF til å kreve mer omfordeling av penger og makt, og mer internasjonal solidaritet, som det ikke er nok av når verden brenner.

Hva blir viktig for deg i arbeidet med AUF fremover?

– Det blir at AUF skal eie det sinnet som mange unge har. Mange unge er sinte på samfunnet fordi de taper i boligmarkedet, og opplever en skole som ikke er tilpasset dem, og de må betale seg ut av ensomhet, som for eksempel i russetida. De må betale store summer for ikke å oppleve utenforskap, og sånn er det i boligmarkedet også. De blir stående utenfor, og vi får et klasseskille som gjør min generasjon forbanna.

Hvis ikke familien har penger, så står man der?

– Ja, systemet er rigga på den måten. Da må Ap tørre å si at det er systemet det er noe galt med. Med en villet politikk kan man gjøre noe, man må flytte makt fra utbyggere og bolighaier og si at det er et politisk mål at folk skal eie sitt eget hjem.

Arbeiderpartiet har opplevd en velgerflukt den siste tiden, har dere sviktet?

– Ap må forstå at hvis velgere ikke vil ha oss, er det ikke noe galt med velgerne. Da er det noe galt med oss. Det er krystallklart. Ap må vise vilje til endring, og hovedgrepet vil være å flytte makt og penger, å omfordele mer.

Spesielt unge menn velger heller blått. Hvorfor appellerer ikke Ap til unge menn?

– Unge folk er sinte. Hovedforskjellen ligger i at jenter tar det ut over seg selv, mens gutter tar det ut over samfunnet. Ap må stå til ansvar for hvordan folk har det i dag.

Hva kan Ap gjøre for å vinne dem tilbake?

– Man må kommunikativt bruke mer tid på unge velgere. Ta dem på alvor og snakke om at det er viktig i seg selv å prioritere barn og unge. Det er alltid de som kjemper for å bruke penger når vi får mange eldre, og de voksne er godt representert. Men de unge må oppleve at noen kjemper for dem.

Og det blir deg?

– Jeg skal gjøre alt jeg kan sammen med AUF. Og det er forskjellen på oss og høyresida. Ungdomspartiene på høyresida er enmannsshow. Vi er en folkebevegelse.

Hvem er dine største inspirasjonskilder?

– Olof Palme er den som i størst grad har sagt vi må tørre å flytte makt. Det ble han drept for. Palme-hatet var sterkt fordi han var en type som turte å si det han mente. Ikke det makta ville høre. Politisk mot er viktig når verden er så urolig som den er.

Hvilke saker er viktigst for dere framover?

– Vi skal kjempe for ungdommen. Og boligpolitikken. Sikre at det er politikken som bestemmer, ikke markedet. At skolen er like tilpasset dem som skal jobbe i kjeledress, som dem i dress. Og sørge for at Norge tar et større internasjonalt ansvar når verden brenner.

Hva tenker du om høyrebølgen som vokser seg sterkere i Europa?

– Fremvekst av ytre høyre i Europa er livsfarlig og truer selve demokratiet. Den retter folks ekte sinne mot innvandrere og innvandringspolitikken. Folk er forbanna, men sier de er forbanna på innvandrere – og ikke et skjevfordelt økonomisk system. Det er en trussel mot selve demokratiet vårt.

Har du et budskap til yngre som kanskje vingler litt politisk?

– Fellesskapet er bra for alle unge. Vi trenger at noen tar oss imot når livet er vanskelig. Så skal fellesskapet i bytte gi alle mulighet til å lykkes, enten det er å tjene egne penger eller eie egen bolig.

Hvilken bok som har gjort stort inntrykk på deg?

– Den siste boken jeg leste, Kvit, norsk mann av Brynjulf Tjønn. Det er et fantastisk antirasistisk epos.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært faren min. Fordi han var en mann født etter krigen, fra sin tid, men som var en moderne far som brydde seg om at ungene skulle ha det bra. Han var et godt forbilde.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Skulle ønske at jeg hadde uendelig konsentrasjon til å sitte i ro, så jeg kunne ha blitt en god student.

Hvilke valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Jeg skulle gjerne gått yrkesfag på videregående, så jeg hadde lært noe jeg kunne brukt til å jobbe med kroppen og ikke bare hodet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Et fritt Palestina. La Gaza leve.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den amerikanske historikeren Timothy Snyder. Han er det viktigste kompasset mot fascisme i vår tid. Da kunne jeg spurt ham et og annet om veien videre.

Fakta om valgene under AUFs landsmøte

Sentralstyret:

* Leder: Gaute Børstad Skjervø, Trøndelag (ny)

* Nestleder: Nimrah Ramzan, Akershus (ny)

* Generalsekretær: Jan Halvor Vaag Endrerud, Innlandet (gjenvalg)

Sentralstyremedlemmer:

* Sandra Edith Kalland Tenud, Vestland (gjenvalg)

* Fawzi Warsame, Oslo (gjenvalg)

* Sigrid Døving Bjerke, Innlandet (ny)

* Fabian Wahl Sandvold, Vestfold (gjenvalg)

* Kristine Holden, Trøndelag (ny)

* Emil Johan Stenhaug, Akershus (ny)

* Gjertrud Eide Sæther, Oslo (ny)

* Hannah Marie Rødsten, Østfold (ny)

* Gustav Gabrielsen, LO (ny)

* Magnus Vassvik, Finnmark (ny)

* Signe Ramson Høie, Buskerud (ny)

Kilde: NTB

