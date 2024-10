Forbund om «fleinsopp»: – Vi får en del spørsmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem: Pål Karlsen.

Hva: Daglig leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF).

Hvorfor: Søndag morgen ble et par knepet av politiet for å plukke fleinsopp i Tromsø. Fleinsopp er definert som narkotika og er derfor ulovlig å plukke, oppbevare og bruke.

Hvor vanlig er det at folk plukker fleinsopp i norske skoger?

– Bortsett fra at fleinsopp ikke vokser i skogen, men i åpent landskap på gressplener og beitemark, så vet vi lite om hvor vanlig det er å plukke fleinsopp. Det er jo en aktivitet som etter norsk lov er straffbar, så folk skryter ikke av funnet på Facebook som når de finner årets første kantarell. Av samme grunn har det norske soppmiljøet tydelig berøringsangst. Man ønsker ikke å bidra til opplysninger om fleinsoppen på samme måte som for matsopper eller sjeldnere arter.

Hvor mye fleinsopp finnes det der ute?

– «Fleinsopp» er en fellesbetegnelse på mange arter med innhold av psykoaktive stoffer. Bare for å presisere, så er det arten spiss fleinsopp Psilocybe semilanceata vi snakker om her. Jeg vil si det er en mellom-vanlig sopp. Hvis du leter aktivt på gressplener og beiteområder, så vil du kunne finne noen enkeltsopper i sesongen. Men det er ikke vanlig å finne mengder. Dette gjelder jo veldig mange sopparter. Det kan være vanskelig å finne når du leter spesifikt etter én art.

Hvor i landet er det mest av den?

– Spiss fleinsopp vokser over hele landet, fra kysten til fjellet, fra nord til sør. På artskart.no er det registert 772 funn. Nå er ikke funn i Artsobservasjoner nødvendigvis en indikasjon på hvor soppen er mest vanlig, men på hvor kartleggerne er mest aktive. Underlig nok er det flere funn på Møre og i Trøndelag og i Stavanger- og Bergen-områdene enn på Østlandet. Kanskje det sier noe om fleinsoppinteressen her i landet?

Fleinsoppen er jo regnet som narkotika. Hva gjør den så spesiell?

– Fleinsopp er en fellesbetegnelse på en gruppe sopparter som inneholder det psykoaktive stoffet psilocybin. Det virker etter 20 til 60 minutter, med hallusinasjoner som det vanligste symptom. Andre kan også oppleve uro og forvirring. Rusen varer typisk i 4-6 timer og kan minne om LSD-rus.

Får dere mange spørsmål om fleinsopp?

– Vi får en del spørsmål. Vi tuller gjerne med at det er henvendelser på mail, som ofte kommer sent på kvelden der innsenderen spør for en venn.

Hva lurer folk på da?

– Som regel er det spørsmål om hvilken art de har funnet, med tilhørende bilder. Da aldri om dette er en fleinsopp, men generalisert om hvilken sopp det kan være. Bildene er nesten aldri tatt i dagslys ute i naturen, men innendørs i gult lampelys. Vi pleier å svare høflig at det er dessverre umulig for oss å artsbestemme denne typen sopp fra slike bilder, noe som også er sant.

Kan fleinsopp lett forveksles med annen type sopp?

– Fleinsopp har mange forvekslingsarter. Dette er små, brune og litt unnselige sopper, som det generelt er vanskelig å artsbestemme også for flinke soppfolk. Akkurat spiss fleinsopp i sin mest typiske positur (spissen på hatten, bølgete stilk, funnet midt på en gressplen) kan være greit «spot on», men som vi pleier å si så har ikke soppen alltid lest soppbøkene og kommer veldig gjerne med store avvik fra glansbildene. Det finnes en håndfull ganske giftige sopper som man skal passe seg for om man er på fleinsoppjakt.

Fleinsopp er definert som narkotika. (Per Marstad / NSNF)

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Snø av Ornan Pamuk. Den gir en storslått beskrivelse av en av tidens store kulturkollisjoner.

Hva gjør deg lykkelig?

– Årets første ordentlige sopptur. Jeg er enkel sånn.

Hvem var barndomshelten din?

– Gordon Banks, målvakt i Stoke. Vi samlet på fotballbilder og det vanskelige dilemmaet var å bli lei seg da Stoke tapte, men glad for at det da var flere bilder av Banks.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Faktisk har jeg aldri ønsket å ta noen valg om igjen. Det eneste interessante er å se framover og være fornøyd med det som var, uansett om det var godt eller dårlig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Ganske mye, men ikke fremst med fanen. Det betyr ikke at jeg gjør det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En jeg absolutt ikke hadde møtt før. Det minner meg om gamle dager da man fortsatt kunne haike. Det var alltid flott å sette seg inn i en bil og begynne en samtale med noen man aldri hadde sett og aldri ville møte igjen.

