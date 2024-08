Midgardsblot knytter folk sammen

---

Hvem: Runa Strindin (48)

Hva: Festivalsjef

Hvorfor: Onsdag braker den åttende utgaven av musikk- og vikingfestivalen Midgardsblot løs på Midgard vikingsenter i Horten.

---

Hei Runa, nå er det ikke mange dagene før festivalen er i gang. En ganske særegen festival, der metal og viking er stikkordene. Hvordan begynte det hele, egentlig?

– Midgardsblot har eksistert siden 2015, men ideen tok form allerede i 2014 da vi jobbet med 200-årsjubileet for grunnloven på Eidsvoll for Akershus fylkeskommune. Det ble urpremiere av verket Skuggsjá, og mens vi jobbet med det, forsto vi at vi hadde kommet på et nytt konsept.

Ja, hva er egentlig koblingen mellom ekstremmetal og vikingkultur?

– Metalsjangeren har brukt norrøne inspirasjonskilder aktivt siden 70- og 80-tallet. Særlig har black metal søkt til førkristen tid og vikingtiden, et univers som spiller på naturkrefter. Sjangeren er inspirert av det urnorske; folketoner og norsk natur. Når du hører på norsk black metal hører du vinden i fjellene og lyden av fossefall. Spesielt tidligere verk av Enslaved, Satyricon, Emperor og Ulver. Vikingkulturen baserer seg også mye på naturens urkrefter, samtidig er metal krigsmusikk og man dyrket krigskultur i vikingtiden. Når det kommer til metal som krigsmusikk, så er det den interne krigen i følelseslivet ditt som spilles ut, det handler om å få ut gørra.

Er det derfor metalfolk er så koselige?

– Ja! Det er mye terapi. Kunst og kultur kan være balanserende for følelseslivet. Det er lov å være sint og kjenne på mørkere krefter også. Vi som hører på metal bærer gjerne hjertet på skuldra, og føler vi ikke passer inn, og lager et uttrykk for det.

Hvem kommer på Midgardsblot?

– Hit kommer det folk fra hele verden, og det strekker seg langt utover metal. Det er norsk musikk, viking, norsk folkemusikk, norsk metal, og det har vokst fram en ny sjanger vi kan kalle vikingtidsmusikk – med band som Wardruna, Heilung og Folket bortenfor nordavinden.

Nordjevel på Midgardsblot 2023. (Mode Steinkjer)

Hva kan du si om årets lineup?

– I år er det veldig mye gøy og spennende! Vi har et bredt program med alt fra Gåte, Bel Canto og Seigmen til metal gigantene Amon Amarth, Emperor og Testament. Når jeg booker, tar jeg det som passer inn på den historiske grunnen vi er. Borre er et vakkert sted, så bandene må kle historien og området. Borrehaugene er den ubestridte headlineren. Jeg booker bredt fordi det er et mål både å treffe folk i mange ulike sjangre. Vi er en blanding mellom Roskilde og Burning Man, med viking-fortegn.

Midgardsblot er ikke bare musikk, det er også en slags vikingfestival?

– Ja, vi har en egen vikingcamp og mange representanter fra vikingmiljøene – reenactors, frivillige fra vikinglag over hele Norge. De viser fram historisk håndverk og kultur, og går kledd historisk korrekt. Mange av dem er godt voksne folk, og i starten skjønte mange av dem ikke noe av metal, men vi har vunnet dem over! Jeg husker spesielt i 2019, da Deicide spilte etter Gåte. Jeg tenkte at mange av dem ville gå hjem, men Gåte spilte så bra at da Deicide gikk på var det full fest, og etterpå sa folk at nå skjønte de mer av hva det handler om.

Hva er din favorittfestival utenom Midgardsblot?

– Jeg har pleid å valfarte til Tyskland og Wave Gotic Treffen i Leipzig.

Hva er det beste med å arrangere festival?

– Det er når vi åpner dørene på Midgard og setter i gang åpningsseremonien, Blotet. Da nullstiller folk seg, for de har delt noe sammen, de kobler seg på hverandre, på naturen og urkraften som ligger i Borrehaugene. Vi kaller det «release, heal, connect». Poenget er å nullstille seg fra kjas og mas, man skal være her i fire dager med mange mennesker. Når vi har delt noe, oppnår vi større aksept og toleranse.

Og hva er det verste med å arrangere festival da?

– Hvor skal jeg begynne? Haha! Det er blytungt å jobbe selvstendig, og to år med pandemi har vært forferdelig. Vi er heldige fordi vi har et internasjonalt publikum og tiltrekker folk fra hele verden, og mange frivillige som vi tar veldig godt vare på – de er det viktigste vi har. Det har vært noen tøffe år nå, men vi har bygget opp noe som tåler en trøkk og har livets rett. Vi er ganske hardføre.

Til Midgardsblot kommer metal- og vikingtidsinteresserte fra hele verden. (Mode Steinkjer)

Vi må ta med noen av de faste spørsmålene også. Nevn en bok du nylig har lest?

– Vikingdronningens grav av Unn Pedersen. Den leser jeg på senga med datteren min Saga, som er oppkalt etter Saga Oseberg-skipet og dronningen som ble gravlagt der.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Madonna og Pippi Langstrømpe. Og Ozzy Osbourne.

Har du et skjult talent?

– Jeg vet ikke hvor skjult det er, men jeg er jævlig god på mat og vin! Hadde jeg ikke drevet festival, hadde det vært restaurant.

Hvilken superkraft skulle du ønske at du hadde?

– Å få tiden til å stå stille litt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Et bedre psykisk helsetilbud for barn og unge. Det hadde fått meg opp av sofaen.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Tina Turner. Hun ville jeg ha snakket med, alt om hennes liv, hvordan ting raste og alt hun bygget opp igjen, alt hun har stått i. Hun må ha vært en utrolig sterk person.

