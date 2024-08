Brød og sirkus til folket: – Fordi det er levende og ekte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem: Are Otto Arnardo (53)

Hva: Direktør i Cirkus Arnardo

Aktuell: Tredje generasjon sirkusdirektør i Norges eldste sirkus – som i år feirer 75 år.

Hei, og gratulerer. 75 år på veien er en anselig alder. Hvorfor trekker sirkus fortsatt tilskuere rundt manesjen?

– Fordi det er levende, ekte og meget underholdende.

Etter sigende forlangte allmuen i keisertiden «brød og sirkus» for å være tilfreds. I dag er det kan hende sukkerspinn, popkorn og sirkus. Hva er det tilskuerne «må ha» i en forestilling?

– Jeg mener det er viktig å ha med innslag som inneholder fart, spenning og mye humor – i tillegg noen overraskende momenter.

Hvordan gjøres avtaler med artister før sesongstart?

– Avtaler gjøres året rundt, ofte på festivaler eller gjennom agenter, men for det meste direkte. Etter 75 år i bransjen er vi godt kjent også globalt. Vi ser etter artister som passer inn i vår produksjon, har erfaring og en unik stil. Vi legger vekt på mangfold og ønsker som nevnt å overraske vårt publikum.

– Mange artister ønsker å komme tilbake. De setter pris på den gode stemningen, muligheten til å reise og opptre for ulike publikum. De forteller ofte om sterke bånd til sirkuset og kollegaene. Og ikke minst om vår vakre norske natur.

For kun få år siden var det en tung økonomisk periode for sirkuset ditt. Men så snudde du skuta. Hvilke tiltak måtte til?

– Vi måtte bli mer effektive, tilpasse oss markedet og satse på nye produksjoner. Økt fokus på digital markedsføring og sosiale medier var også viktig. Men vi holder fremdeles fast på plakater, det er jo litt av sjarmen når vi kommer og setter farge på plassene og stedene vi besøker.

En ting er plakater, men det ser krevende ut å rigge alt?

– Ja. Når vi ankommer en ny plass, starter en hektisk periode. Lastebilene lastes av, teltene settes opp, og manesjen settes i stand. Det er et stort puslespill som skal gå opp.

Du er barnebarnet til legendariske Arne Arnardo (Arne Otto Lorang Andersen), og tok over etter din far Arild Arnardo for fire år siden. Du hadde kan hende ikke noe annet valg?

– Jo, valg hadde jeg. Det har aldri vært et krav at jeg skulle ta over, men jeg har kan hende vært «miljøpåvirket» for å ta det rette valget om å fortsette med denne kulturarven.

Er kursen til dine barn staket ut for et sirkusliv under teltduken?

– De har fått som meg, det frie valget til å gjøre det som ligger nærmest hjerte her livet. Uansett står vi bak dem og støtter deres valg. Men det ser ut til å bli sirkus på fulltid for dem også.

Din bestefar het Arne Otto, din far Arild Otto og du heter Are Otto. Sønnen deres heter Arne Otto. Ringen er sluttet. Hvorfor er tradisjoner viktig også når det gjelder navn?

– Navn er en del av vår identitet og binder oss sammen gjennom generasjoner. Det er en måte å hedre forfedre og videreføre historien og ikke minst vår kulturarv, som jeg vil si også er en viktig del av Norges kulturhistorie.

Hvor mange plasser er dere innom i sommer?

– I år kommer vi til å besøke 25 steder og byer.

Er det utfordringer med å få tilgang til plass for et stort sirkustelt og mange biler når dere reiser rundt i landet?

– Det virker som om det ligger en agorafobi, altså frykt for åpne plasser, hos statlige og kommunale etater. De åpne plassene blir bare mindre og mindre – og vi blir flyttet ut av bybildet, eller «eliminert». Store byer som Oslo, Bergen og Trondheim har ikke plass til oss – selv om de har tomter som i alle tider har blitt kalt «Sirkustomta». Brukt av oss i tiår.

Sirkusdirektør Are Arnardo holder fortsatt familiens trylletradisjoner i hevd. (Gunstein Myre)

Ville dyr på sirkus skapte i sin tid stor debatt i Norge. Hva gjorde det med interessen hos publikum da elefanten forsvant ut av programmet?

– Det er helt klart at elefanten var et stort trekkplaster. Mange savner det innslaget. Men alle tilbakemeldingene er like – forestillingene vi har presentert i ettertid får dem til å glemme tid og sted – og elefanten.

Hva betyr dyrevelferd i driften av Cirkus Arnardo?

– Dyrevelferd er like viktig som hele driften av sirkuset. Det vil si at først kommer dyrene, så tar vi resten etter hvert.

Hva er det beste med å være sirkusdirektør?

– Muligheten til å glede andre, med sin egen glede over vår livsstil.

Halve året er dere på veien. Hvordan håndterer dere fraværet av en fast bopel i sommerhalvåret?

– Vi har lært oss å leve et liv på veien og trives best med det, dette er en livsstil. Vognene er våre hjem, og vi har skapt rutiner som fungerer perfekt for oss. Samholdet i sirkuset er viktig, og vi støtter hverandre i gode som på dårlige dager.

Over til våre faste spørsmål: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være vår statsminister Jonas Gahr Støre. Da hadde jeg hatt en unik mulighet til å forklare våre utfordringer og behov – viktigheten av å føre vår kulturarv videre.

Ja, hva er bransjens behov?

– Sirkusbransjen trenger mer støtte fra myndighetene, bedre infrastruktur for turnerende sirkus og flere arenaer som er tilpasset våre behov. Utover det klarer vi oss som alltid veldig greit på egen hånd.

Hva gjør deg lykkelig?

– En hyggelig tur med kone og barn til stranden.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er vanskelig å peke på én bok, men jeg har alltid vært fascinert av biografier og Steve Jobs sin er en jeg vil nevne.

Hvem var din barndomshelt?

– Bortsett fra pappa og bestefar, så var det en dykker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg vil demonstrere for en mer rettferdig verden, hvor alle har like muligheter. Men også for bransjen sine behov.

Hvis du kunne fått en superkraft, hva ville det vært?

– Lese andres tanker.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Einstein, Sokrates og Leonardo da Vinci. Det tror jeg hadde blitt et fint måltid.

CIRKUS ARNARDO 75 ÅR

Sirkusdirektør og grunnlegger Arne Arnado foran sirkusteltet. (Arild Hordnes / NTB)

Sirkuskongen Arne Arnardo ble født som Arne Otto Lorang Andersen den 19. oktober 1912 i Sarpsborg og hadde tre søsken. Allerede som liten gutt var planene klar. Lille Arne Otto skulle ha en scene, og den skulle være rund med publikum i sirkel rundt seg.

Da Cirkus Empress kom til Halden i 1926 tok Arne Otto motet til seg og gjorde alle gutters drøm til sin. Han rømte og ble stallgutt i sirkuset. Men det var ikke der han ville være, Arne Otto ville opptre i den runde manesjen og allerede i 1927 fant han ut at en sirkusartist måtte ha et artistnavn. Samme år opptrådte han i sin første forestilling under navnet Armido.

I 1929 startet den viljesterke 17-åringen å trene seg opp til slangemenneske og balansekunstner. I en mannsalder gikk det gjetord om Særpingens dristige balanse og slangemenneske nummer på toppen av Odd Fellow- bygningen i Oslo. Våren 1949 kunne Arne Arnardo invitere til sitt eget sirkus, Cirkus Arnardo. Drømmen var realisert, nå skulle den bygges.

I 1995, under en forestilling på Tøyen i Oslo døde sirkuskongen. Sønnen Arild, som i realiteten allerede hadde drevet sirkuset i flere år, valgte å følge farens ønske. Forestillingen skulle fortsette selv om «kongen» var død.

Arild Arnardo døde i november 2020, etter å ha vært sirkusdirektør siden 1987. Nå er det tredje generasjon som leder Norges eldste sirkus, med Are Arnardo som direktør.

Kilde: Arnardo.no

