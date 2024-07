Hele TikTok elsker mannen med skalla hockeysveis

---

Hvem: Nicolai Femtegjeld Ek

Hva: Sveiser og TikTok-kjendis

Hvorfor: Har over 20 millioner visninger på sine TikTok-videoer om ufordragelige chilientusiaster, en skalla McGyver og kunstløp i nydelige kjoler.

---

TikTok-kontoen din må være definisjonen av «godt og blanda». Du har ikke lagt deg på én linje her, akkurat?

– Nei, det er gøy å lage forskjellig! Jeg er redd for at det blir kjedelig hvis jeg gjør det samme om igjen og om igjen.

Hvordan synes du det er å kunne smykke seg med tittelen TikTok-kjendis?

– Jeg føler meg ikke så veldig kjendis, akkurat. Så kleint, kanskje?

Du har et for det meste sjarmerende karaktergalleri, alle med Østfold-dialekt, men han Scoville-typen er det vondt å se på.

– Ja, han er en versjon av meg sjøl. Jeg var veldig opptatt av Scoville-skalaen (som oppgir styrken på ulike chilier, red.anm.) da jeg var ungdom. Jeg har tatt den versjonen og blåst den veldig opp.

Hvordan får du karakterene dine så gjenkjennelige?

– Jeg jobber ganske lenge med karakterene før jeg lager videoene. Målet mitt er å få folk til å bli sånn «han eller ho kjenner jeg!». Jeg tar mye inspirasjon fra folk jeg kjenner, og familien, men det er ingen karakterer som er spesifikt en person. Jeg har tatt det ekstreme fra hver. Den Østfold-familien jeg har, prøver jeg å gjøre slik at den blir lik den folk ser for seg når de tenker på en Østfold-familie. Den har jeg fått mange positive tilbakemeldinger på, folk sier de kjenner igjen en bestemor eller en mor, for eksempel.

Noen fra Østfold ville jo kanskje sagt at dialekta i videoene er kanskje en anelse overdrevne. Ikke jeg altså, men noen. Har du fått noen tilbakemeldinger fra «dine egne»?

– Ja jeg får det, at jeg sier ting feil og sånt. Men jeg overdriver jo helt ekstremt, det er litt «sjasjbårr», litt Fredrikstad. Det er jo poenget også.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Du figurerer også mye på kontoen til en annen Østfolding, den pittelitt nevemagnetete Skinny E, hvor du har rollen som den noget mer jorda kompisen Per Henrik. Hvem av karakterene dine er du mest lik i virkeligheten?

– Jeg tror nok Per Henrik er ganske lik meg sjøl. Jeg er egentlig en ganske rolig og stille fyr vanligvis. Men han er også en ekstremversjon av meg, da. Litt dum, litt stille og rolig, og følger bare etter Skinny E, som er hans store forbilde. Og også han Remi, sønnen i Østfold-familien. Han hører for det meste på foreldra som skravler i vei, og får kjeft av familiemedlemmer for å være for lat. Hehe.

Mullet’en, eller hockeysveisen, har fått sin renessanse og vel så det. Du har kjørt en litt annen retning. Kan du ikke fortelle litt om kreasjonen?

– Skullet’en, ja! Det starta med at jeg har en karakter som har en sånn krans rundt hodet. Så tenkte jeg at det hadde vært litt gøy å spare til en skalla mullet. Jeg skulle se hvor lenge jeg klarte å holde ut, den skal jo gjennom noen steg før det blir langt bak. Men så er det blitt en image-greie, og jeg føler jeg ikke kan ta den. Samboeren har ikke lyst til at jeg skal klippe den heller. En svensk radiovert sendte meg melding for en stund siden. Han har helt lik sveis som meg. Så vi møttes på Svinesundbrua og filma. Den videoen har gått sykt bra, det var gøy!

Til noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Å henge med folk jeg er glad i.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig glad i han Jim Carrey, og digga Ace Ventura!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nei, det blir vel å ta seg en god kebabpizza eller noe sånt, da.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det må væra å kunne fly.

Hva liker du best ved deg sjøl?

– At jeg har selvironi. Det bruker jeg mye i videoene mine.

Hvem skulle du helst sittet fast i heisen med?

– McGyver!

Da hadde dere ikke sittet der så lenge?

– Hehe, da vet jeg at vi hadde kommet oss ut.

Les også: Syklet 24 timer i strekk for menns mentale helse

Les også: Instagram-psykolog: Slik bør du takle netthets