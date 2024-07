Samfunnsøkonom: – Serieflaksen i Norge er brukt opp

---

Hvem: Olav Chen

Hva: Samfunnsøkonom, porteføljeforvalter, og markedskommentator.

Hvorfor: Kronen er på sitt svakeste mot euroen siden pandemien.

---

Hei Olav, hvordan har sommeren vært – har du vært på utenlandsferie?

– Den har vært veldig fin, jeg kom faktisk akkurat hjem fra ferie i Frankrike. Nå er jeg i Kragerø.

Det gir jo en fin overgang til et tema du kan mye om, nemlig kronen. Hvordan merket du prisene i Frankrike?

– Prisnivået er uten tvil dyrt. Jeg måtte begynne å regne på nytt igjen ofte, og husker at du kunne få euroen til nesten halve prisen, men det er uansett merkbart dyrt nå, og på toppen av det har det vært mye inflasjon i Europa også de siste årene.

Hva er det som gjør at kronen er så svak nå?

– Det store spørsmålet er hva som skjer med kronen videre. Vi har slitt med å finne en felles forståelse om hvorfor kronen er så svak, og det er litt av problemet. Norge er en liten åpen økonomi, og mange bedrifter sliter med høye innkjøpspriser. Samtidig er opp til en tredjedel av det vi konsumerer her hjemme, og prisene på det, følsomt for kronekursen. Norske husholdninger er noen av verdens mest belånte, og når det eneste virkemiddelet vi har er å skru opp renten kjennes det på lommeboken til folk. Mange teller allerede på knappene nå.

Kan vi redde oss inn igjen da?

– Vi kan ikke belage oss på at vi skal tilbake til kronekursen i tiåret fram til 2013. Da ble den drevet opp av at Kina hadde enorm etterspørsel av olje under sitt inntog i verdensøkonomien. Den tiden er forbi. Norge har hatt serieflaks i ganske lang tid. Den er nok oppbrukt, og nå må man belage seg på tøffere tider.

– Frykten min er at man ved å skru opp renten ytterligere får en midlertidig effekt på kronekursen som vi har sett, samtidig som at kostnaden av å bruke renten kan knekke både bedrifter og husholdninger. Det henger også sammen med frontfagsmodellen for lønnsdannelse i Norge. Konkurranseutsatt industri kommer godt ut av en lav kronekurs, men det kan føre til en lønns-pris-spiral som gjør at inflasjonen holder seg høy.

Er nordmenn forberedt på hva som kan komme?

– Jeg er egentlig overrasket over hvor godt norske husholdninger klarer seg. Det virker også som at boligmarkedet og husholdningene lever i den troen at rentetoppen er nådd. Er det ikke tilfellet, vil det ramme mange norske husholdninger og bedrifter. Det vil også skape arbeidsledighet. Problemet er at kronen er litt som Joker Nord. Du vet ikke hvor den spretter. Norsk økonomi og valuta er så skjør. Nå har den hatt medvind lenge, men vi har ikke tenkt gjennom alle virkemidlene, og hva vi gjør om det blir motvind de neste ti årene.

Gjør myndighetene våre nok?

– Jeg har forsøkt å dra i gang en diskusjon, hvor jeg mener at man i for stor grad har sittet stille i båten og håpet at ting blåser over. Det har gått greit, men jeg ser på langsiktige trender. Vi ser skift i økonomiske forhold, og i geopolitikk. Jeg kan tegne et scenario der kronen svekker seg ytterlige, og når vi da kun har rentevåpenet å bruke, er det et potensielt scenario hvor det kan bli krise. Vi trenger en form for beredskapsplan for kronen. Når vi ikke har det fører det til usikkerhet, noe bedrifter skyr, og det tiltrekker seg spekulanter.

Hva med det som skjer i verdens største økonomi nå da, valget i USA? Har du noen favoritt til å vinne valget?

– Ja, jeg håper at Kamala Harris vinner valget, men jeg har lenge trodd at Trump kommer til å vinne. Det har skjedd mye de siste ukene, og det har vært i positiv retning for Harris. Hun hadde en ganske anonym periode, der hun ble holdt i skyggen av Joe Biden. Om han gjør det, tror jeg det blir mer «America first». Handelspolitikken med Europa kan bli påvirket av det.

– Spørsmålet er om Republikanerne får flertall i både Kongressen, og Senatet. Da får de den ekspansive finanspolitikken de vil ha, noe økonomer forventer vil gi høyere rente i USA, og det vil igjen gi svakere krone når dollaren styrker seg. Det er også bekymringsfullt om proteksjonismen Trump representerer gir mindre frihandel, og dermed høyere priser i en tid hvor inflasjonen allerede er høy. Det frykter folk.

Dette er komplekse saker, la oss gå over på noen av våre faste spørsmål.

Hva var din første jobb?

– Jeg var satt til å skrelle poteter i mine foreldres restaurant da jeg var liten, allerede som 5–6 åring og husker det godt som min første jobb.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha god tid, fint vær og spise god mat.

Hvis du kunne arrangere en middag for døde, eller levende, hvilke tre personer hadde du invitert?

– Da hadde jeg gjerne invitert farfar og morfar til en middag, som jeg aldri møtte og ikke husker. Også kanskje en av oldeforeldrene mine i samme middag.

Har du en favorittfilm eller TV-serie?

– Jeg så en veldig bra serie på Netflix for ikke så lenge siden som jeg anbefaler. Den heter «Ripley» og er basert på en roman, hvor det også tidligere er lagd en film som også var veldig bra.

