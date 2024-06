Ekspert: Slik blir vi skadet av UV-stråling når sola gløder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Hvem: Tove Svendby (56).

Hva: Seniorforsker innen atmosfære og klima ved forskningsinstituttet NILU.

Hvorfor: Ekspert på UV-stråling – det har vært meldt om høye verdier i UV-strålingen fra sola i store deler av landet de siste dagene.

---

Hei! Jeg hører at det er farlig i sola nå – er det sant?

– Det er ganske høy UV-stråling for tiden, ja. Det er midtsommer, og da er det normalt med høye UVI-verdier. Nå er det også litt tynnere ozonlag enn normalt, som gir ekstra mye UV-stråling. Det er ikke veldig dramatisk, men nå som det er UVI-verdier over 6 er det lurt å beskytte seg ekstra godt når du er ute i sola. Bruk solkrem!

Hvor farlig snakker vi?

– Det er ikke farlig hvis du beskytter deg eller tar noen pauser fra sola. Men vær oppmerksom hvis du befinner deg i fjellområder som fortsatt har snø. Her kan verdiene bli enda høyere enn de er i lavlandet.

Oi, hvordan gjør snøen det?

– Den reflekterer strålingen som treffer bakken, slik at den spres tilbake. Det gir en ekstra dose, du kan på en måte si at det blir dobbelt opp med UV-stråling. Dette gjelder spesielt nysnø.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hva er egentlig UV-stråling?

– Stråling fra sola har forskjellig bølgelengde, og vi deler strålingen i UV-A, UV-B og UV-C. Sistnevnte har en veldig kort bølgelengde, som stoppes av molekyler i atmosfæren. UV-B har også ganske kort bølgelengde og er den som gjør størst skade på huden vår. Den kan blant annet føre til solbrenthet og hudkreft. UV-B-strålingen absorberes i ozonlaget, som betyr at tykkere ozonlag gir mindre UV-B-stråling og beskytter oss mer. UV-A er nesten ikke påvirket av ozonlaget. Uten ozonlaget ville det vært nærmest umulig å leve på jorda.

Hva gjør UV-strålingen med oss?

– Når strålingen treffer huden, kan den skade cellene og gi det vi kaller et DNA-brudd, som vi riktig nok har hele tiden. Men i de tilfellene hvor cellene ikke repareres igjen, kan det føre til hudkreft.

Hvor godt beskytter solkrem når UV-nivået er høyt?

– Solkrem er veldig effektivt om du smører et godt og tykt lag samt gjentar smøringen med jevne mellomrom – spesielt etter bading. Du bør smøre riktig og bruke faktor 30 eller høyere. Faktor sier noe om hvor lenge du kan være i sola med den, men det er omtrentlig. Du kan også beskytte deg ved å ta på en t-skjorte eller ta pauser fra sola.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Mens vi snakker om sola… hehe, sorry – jeg måtte bare. Vi har noen faste spørsmål, som du ikke kommer unna: Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Den siste jeg leste var «Abida Raja: Frihetens øyeblikk» av Håkon Høydal, og den gjorde inntrykk. Jeg synes den gir et interessant innblikk i en innvandrerkvinnes perspektiv på partnervold og tvangsekteskap.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har i alle fall lykkelige øyeblikk når jeg er sammen med familie og venner, vi har det bra og kan dele god mat.

Hvem var barndomshelten din?

– Da jeg var ung var jeg mest opptatt av friidrett, så sprinteren Carl Lewis var en jeg så veldig opp til. Etter hvert ble også Patrik Sjöberg, høydehopperen, et forbilde.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For et bedre klima og at vi må ta klimautfordringene på alvor. Jeg er i utgangspunktet ikke en som går i demonstrasjonstog, men jeg kunne nok også blitt vekket til å demonstrere hvis kvinners rettigheter i Norge var blitt satt veldig tilbake.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En mulighet for å si noen sannhetens ord til Trump? Haha! Nei, jeg hadde nok ikke orket ham – heller mannen min.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)