Regner med bryllupsboom

Hvem: Anders Sønstebø (59).

Hva: Seniorrådgiver, av og til supplert med demograf i mediesammenheng.

Hvorfor: I år er det igjen skuddår med én ekstra dag i februar.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig mer enn 300 statistikker, leser jeg på nettsidene deres. Øker antallet publiserte statistikker i skuddår, etter som slike år har 366 og ikke 365 dager?

– SSB publiserer nok ikke statistikk helt etter dagsbehov, men er mer enn de aller flest opptatt av lange tidslinjer. Når det ikke er helt konstant er det fordi noen områder mister relevans ut fra teknologiske eller samfunnsmessige endringer. Noe går aldri av moten, slik som befolkningsstatistikken som strekker seg helt tilbake til 1735, mens for eksempel IKT-bruksstatistikk knapt var påtenkt før tusenårsskiftet. Det gjøres av og til enkeltstående undersøkelser, men disse telles da ikke med i de 300 statistikkene du nevner. Alle statistikkpubliseringer skal meldes inn senest 3 måneder før og ligger i en egen oversikt på ssb.no.

Hvordan slår skuddår ut for arbeidsfolk? Tjener de litt mer hvert fjerde år, fordi de da kan komme til å måtte jobbe én ekstra dag, sammenlignet med et normalår?

– De som jobber med sånt har fortalt meg at det for lønnsstatistikken er antall virkedager som er mest interessant. Altså i hvilken grad de røde dagene i mai og jula faller på hverdag eller helg. Antall virkedager er derfor helt likt for 2023 og 2024. Mange av oss har månedslønn og da blir lønna den samme, mens antall dager vi jobber varierer litt. Yrkesgrupper som jobber turnus eller skift, eller som er mer tilfeldig arbeidskraft, kan tenkes å ha en ekstra dag å tjene noen ekstra kroner, men dette er ikke noe som tas spesielt hensyn til når vi lager statistikk. Som i mange andre sammenhenger sørger vi for å lage standardiserte måneder slik at de blir sammenlignbare.

SSB har jo også statistikker hvor befolkningen er inndelt i aldersgrupper, som «0-4 år», «5-9 år» og så videre. Hvor plasserer dere skuddårsbarna? De har jo bursdag bare hvert fjerde år.

– Heldigvis bruker SSB fødeår når vi regner ut alder. Om vi hadde en egen bursdagsstatistikk, kunne det vært en morsomhet å peke på «5-åring» med trønderbart.

Hvordan er det for SSB å sammenligne det som har skjedd i et år med 365 dager, med det som har skjedd i et år med 366 dager? Mye kan vel skje i løpet av en ekstra dag, og da blir vel ikke sammenligningen helt reell?

– Vi statistikere er og skal være nøye, og det er stadig diskusjoner om antall desimaler etter komma. Skuddårsdagen utgjør omtrent en kvart prosent av året og har sjelden noe fremtredende fokus i våre tabeller eller analyser. For en kvartalsstatistikk kan for eksempel påskens plassering være vel så viktig som skuddårsdagen. Noen ganger er det imidlertid et poeng, og da kommenteres det som regel i nyhetsartikkelen (til SSB om den aktuelle statistikken, journ. anmrk.). 2020 var forrige skuddår og samtidig da koronapandemien fant veien til Norge. Da dødestatistikken ble publisert i mars året etter, og viste at vi hadde en liten nedgang i antall dødsfall på tross av én ekstra dag å dø, var likevel hovedfunnet at vi i Norge ikke hadde spor av overdødelighet, som ett av svært få land i verden. Skuddårsdagen bare understreket poenget litt ekstra.

Hva kan vi regne med skjer i løpet av 29. februar, ut ifra hva som ellers skjer i løpet av én vanlig dag?

– Jeg kjenner best til det som skjer på mitt statistikkområde som er befolkningsstatistikk. På en gjennomsnittsdag fødes det omtrent 140 barn, men for februar og mars er det litt mer pågang på fødestuene slik at vi kan snakke om 150 nye verdensborgere som beste tips. Avslutningen av livet er mer på gjennomsnittet, og det er å forvente at 120 drar sitt siste åndedrag. Litt i samme gate kan en forvente at ti personer skades i trafikkulykker.

Sier statistikkene deres om vi gjør noe spesielt når det er skuddår? For eksempel tilsier jo tradisjonen at 29. februar er den ene dagen da kvinner kan fri til en mann.

– SSB har statistikk for mangt og mye, men forlovelser har vi ingen tall for. Kanskje Gullsmedlauget kunne vært en mulig datakilde? Når det gjelder det lovede giftermålet som en typisk kunne se for seg at ville skje året etter, ser vi ingen tegn i på noen slik bølge. Det kan imidlertid se ut til at klart flere gifter seg i februar når det er skuddår, og da er det ikke urimelig å anta at de velger selve skuddårsdagen. Om dette stemmer er det fort snakk om så mye 200 bryllup mer enn de typiske 30 på en ordinær dag i februar/mars.

Februar skiller seg jo allerede fra årets øvrige måneder, ved vanligvis å ha bare 28 dager, mot 30 eller 31 dager i de øvrige månedene. Det kan vel kanskje tilsi at det er mindre av det meste i februar enn i årets øvrige måneder?

– Det stemmer at slik sett blir februar en mer normal måned i et skuddår. Men samtidig blir det enda en ekstra dag før vi kommer til mars som mange regner som den fineste vintermåneden.

Har du selv noe spesielt forhold til skuddårsdagen?

– 12. januar 1996 dro jeg til Toppidrettssenteret på Sognsvann som utsending fra Nord-Trøndelag volleyballkrets, og der møtte jeg ei snasen energibombe fra Brumunddal. Vi har aldri funnet ut om det faktum at jeg lå på et høyderom påvirket prosessen, men vi ble altså et par i løpet av få strakser. Halvannen måned senere kom det blomsterbud på kontoret mitt i arbeidstida, og sammen med den røde rosa var det også et frieri. Tror hun var bekymret for at jeg hadde adoptert trøndersk treghet og at det derfor bare var å ta sjansen med en gang, siden det var fire år til neste gang. Vi gifta oss sommeren etter og holder fortsatt løftet vi ga hverandre den gangen.

Så bra! Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Kampen for fred» av Ezer Weizman er den boken jeg har tenkt flest ganger på etter at jeg leste den på tidlig 80-tall. Dessverre er mye av innholdet fortsatt altfor aktuelt. Boka åpnet øynene mine for internasjonal politikk og den utrolig vanskelige situasjonen i Midtøsten.

Hva gjør deg lykkelig?

– Om vi skreller bort det som dypest sett er kjedelig og korrekt (kone, barn og de små hverdagsgleder), er vi kommet fram til mitt mest kontroversielle svar med bakgrunn i årets vinter på Østlandet. Snø – og særlig tørr nysnø, har alltid hatt en egen positiv valør for meg. I 8. klasse valgte jeg en av de vanligste stiloppgavene – «Ein god ven», men skrev da om snø. Det skapte diskusjoner på lærerværelset.

Hvem var din barndomshelt?

– Vanskelig spørsmål for en gammel mann. Hadde jeg helter? Roger Ruud er nok nærmere enn Makta-Gro. Han hadde både det som i dag kalles X-faktor og ikke minst det mest naturlige og perfekte nedslaget jeg kunne tenke meg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Nå er det det fødselsdatoen gjør med meg – og da først og fremst synet. Jeg misliker sterkt å ha blitt avhengig av briller, selv om optikeren sier jeg ser bedre enn de aller fleste på min alder. Av mer personlige egenskaper skulle jeg ønske jeg ikke var så fryktelig redd for å prøve noe nytt og dumme meg ut foran andre. Det er bare hemmende på alle måter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er lett å tenke på mat, og der er jeg så heldig at jeg bare kan levere bankkortet til min kokkedatter og så trylles det fram slikt som får smaksløkene til å logre. Materielt er svaret: kjøper et par ski (til).

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Lokalsykehuset på Kongsvinger. Har gått i tog for det tidligere og gjør det om nødvendig igjen.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke var «ufornuftig» nok til å spandere ett år og noen kroner på folkehøgskoleopphold. Begge mine døtre har gjort dette og jeg tror det er noe de aller fleste hadde hatt stor nytte av for å vokse som menneske. Burde vi ikke snart få folkehøgskole for pensjonister?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Michelle LaVaughn Robinson Obama. Og så ville jeg spurt hvorfor i all verden hun ikke rekker opp hånda og sier at hun kan ta jobben i stedet for alternativene fra geriatrisk avdeling.

