– Det er flere som har hatt behov for å snakke med oss om årets julekalender

Hvem Ingrid Stenstadvold Ross

Hva: Generalsekretær i Kreftforeningen

Hvorfor: Er glad for at NRKs julekalender «Snøfall 2» tar opp det å ha en kreftsyk mamma

Hva tenker du om at årets julekalender på NRK tar opp blant annet det å ha en foreldre som har kreft?

– Jeg er veldig glad for at NRK har valgt å vise dette. Kreft er et alvorlig og tøft tema, det forstår jeg at mange synes, samtidig er det vår erfaring at barn tåler en del, og ofte mer enn det voksne tror. Generelt trenger vi å lære mer om hvordan det er å ha kreft. «Snøfall 2» formidler konkret og fint hvordan det kan oppleves for et barn å ha en kreftsyk mamma. Å se noen som er i samme situasjon kan hjelpe andre som har det vanskelig.

Stemmer det at dere har samarbeidet tett med NRK om denne julekalenderen?

– NRK tok kontakt med oss i Kreftforeningen for et par år siden for å få faglig innspill til manuset. De hadde de en del konkrete spørsmål om hvordan kreftsykdom ser ut, og hvordan det oppleves, mange ulike store og små sider ved det å ha kreft tett inn på livet. Vi opplevde dem som veldig seriøst opptatte av å skape mer åpenhet rundt det å leve med alvorlig sykdom i familien, noe som mange må.

Det er mange som ikke vet helt konkret om hvordan det er å leve med en som er kreftsyk, — Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Tidligere var det nesten tabu og snakke om kreft, har det endret seg?

– Heldigvis er det generelt mer åpenhet om kreft, men det er mange som ikke vet helt konkret om hvordan det er å leve med en som er kreftsyk, og som kanskje får litt mer innsikt ved å se det i en serie som «Snøfall 2». Så jeg tenker at denne serien har åpnet opp for en del absolutt krevende, men også fine og viktige samtaler, både hos dem som er rammet av kreft, men også for alle andre som kanskje kjenner noen i klassen, på fotballaget, eller som lever med sykdommen i familien. Og så er det er viktig at de som opplever kreft nå, føler at de blir sett og tatt på alvor, og at det blir noen samtaler rundt hvordan dette er.

Hva tenker du om de som nå har reagert så sterkt mot dette, og mener barn bør skjermes fra alt som er vondt og vanskelig?

– Jeg tenker at det er lov å ha ulike meninger om dette og folk må selv få bestemme selv hva de synes. Det er flere som har hatt behov for å snakke med oss om «Snøfall 2». Noen av dem har hatt kreft, og opplever at man blir redd for at kreften skal komme tilbake. Det tenker jeg er en helt naturlig reaksjon. Andre tar kontakt og forteller at serien har gitt dem en god mulighet til å snakke med barna sine om kreft.

Ja kreften tar ikke juleferie, liksom?

– Kreften tar ikke juleferie. Det er mange hundre nordmenn som tilbringer jula på sykehus, enten en dag eller to, eller hele jula. Dette er realiteten for veldig, mange familier i Norge.

Hvor viktig er representasjon?

– Det som er særlig er fint med «Snøfall 2» er at hovedpersonen Noah, han veksler jo egentlig veldig mellom følelsene sine i serien, vi ser at han er trist og stille, men også glad og begeistret. Og jeg tenker at det er viktig at man ser at det er lov å ha det gøy selv om man har en syk forelder. Det er også lov å ha behov for å være litt alene eller være litt stille av og til. Og serien normaliserer at det er et stort spekter av helt normale reaksjoner når noen er alvorlig syke som du er glad i. Den typen representasjon tror jeg er veldig viktig.

Hvilke ønsker har du selv for julen?

– Wow, det er et stort spørsmål. Personlig ønsker jeg å komme inn i julen med de jeg er glad i, og kjenne at julefreden senker seg, at vi er sammen rundt bordet på julaften. Jeg er veldig glad i jul så det betyr mye for meg. Jeg tenker også mye på alle som må tilbringe jula på sykehus og mitt juleønske er at de skal kjenne på at det er mange som tenker på dem, og at vi er mange som står på for å prøve å få enda mer kreftforskning og enda bedre behandlinger, sånn at folk kommer hjem til jul og alle andre dager i året, egentlig. Det er målet.

Når pynter du juletreet?

– ikke før lille julaften, det er tradisjon hos oss.

Er det noe du kunne tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Nå er det så mange viktige temaer at en kunne gått i tog hver uke året gjennom. Men for meg er ytringsklimaet særlig viktig, uansett hva man tror på.

Hvem ville du hest stått fast i heisen med?

– Statsminister Jonas Gahr Støre, sånn at vi kunne fått ordentlig fokus på det som trengs innen kreftbehandling fremover. I årene framover kommer det til å bli flere eldre, og flere som får sykdommer som blant annet kreft, men stadig færre helsepersonell. Derfor er det noen viktige prioriteringsdebatter vi må ha, så det hadde jeg nok brukt tiden i heisen med statsministeren på.

