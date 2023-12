Klanen-talsperson: Derfor gikk det galt i år

---

Hvem: Sebastian Hytten (27)

Hva: Talsperson i Klanen

Hvorfor: Søndag rykket Vålerenga ned til OBOS-ligaen. Oslo-laget skal dermed spille i landets nest øverste divisjon for første gang siden 2001.

Har tanken om VIF-nedrykk fått tid til å senke seg siden kampen mot Kristiansund i helgen?

– Det er noe som sakte, men sikkert kommer innover meg nå, ja.

Hvordan vil du beskrive følelsen av at Vålerenga har rykket ned?

– Det er ganske rart å beskrive. Det føles mest tomt. Det er følelsen jeg sitter igjen med nå.

Hvor lenge har du holdt med VIF? Er dette et bunnpunkt for deg som VIF-supporter?

– Jeg har alltid vært supporter, men det er de siste fem åra jeg har vært mest aktiv. Forrige gang Vålerenga rykket ned var jeg bare seks år gammel. Jeg husker det, men jeg brydde meg om det på en helt annen måte da. Så dette er på en måte mitt første nedrykk, og helt klart et bunnpunkt.

Hvordan påvirker dette deg?

– Vålerenga og fotball er noe jeg bruker hele livet på. Det påvirker alt jeg gjør hele tiden, så dette påvirker meg hver dag.

Har du fått noen tilbakemeldinger fra andre klubber etter nedrykket?

– Jeg logget meg av sosiale medier søndag kveld og har ikke logget meg på siden. Jeg kan tenke meg hvordan resten av supportergjengene godter seg over dette.

Jeg forventer ikke at du vil få så mange hyggelige meldinger fra Lillestrøm-supportere akkurat, men er det ikke noen supportergrupper som du tror vil vise litt medlidenhet med Vålerenga nå?

– Nei, det tviler jeg på. Det er jo ingen som liker oss.

Hvordan vil du oppsummere årets sesong?

– Med fasit i hånd: Det er for dårlig. Det er ikke kampen på søndag som ødelegger, det er alle de andre kampene vi har spilt før det.

Hva gikk galt, sett med dine øyne?

– Jeg tror ikke det er én ting som har gått galt. Dette er resultatet av at klubben i mange år har blitt elendig organisert og strukturert. Vi supportere har sett mange trenere komme inn og ut, og en investor som har spyttet inn penger i hytt og vær. Likevel har det gang på gang gått dårlig. Jeg tror vi har hatt 7. plass som snitt siden 2010.

Betyr det at dette nedrykket var noe du så komme?

– Nei, jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så langt. Men kanskje det er dette som må til for å skjønne at vi må rydde opp i problemene våre, i stedet for å sminke over dem. Som jeg sa i sommer da vi bytta til Geir Bakke som trener: Det å sparke Fagermo var som å sette plaster på et åpent sår.

Hva vil du trekke fram som noe positivt i år?

– Det positive har vært å se hvor mange folk som har dratt på kamp, selv når det har gått dårlig. Så tribunemessig har det vært veldig bra. Rent sportslig så er semifinale i cupen noe å ta med seg.

Hvordan tror du nedrykket vil påvirke Klanens medlemmer? Kommer dette til å merkes på tilskuertall og aktivitetsnivå?

– Noen vil nok forsvinne, men jeg tror de fleste vil støtte VIF uansett om laget spiller i 10. divisjon eller Eliteserien.

OBOS-ligaen kommer til å ha flere spennende lag neste år: Stabæk, Ålesund, Kongsvinger – og ikke minst Lyn, for å nevne noen. Hvordan tror det blir å spille i 1. divisjon?

– Etter hvert kommer jeg nok til å glede meg til bortekamper og spennende turer jeg ikke har vært på før, men akkurat nå er det vanskelig å kjenne på den følelsen.

Hvor sikker er du på at laget rykker opp igjen til Eliteserien allerede på første forsøk?

– Det er jeg ikke sikker på i det hele tatt.

Hvorfor ikke?

– Klubben trenger å ta en ordentlig kikk i speilet og finne ut hva vi vil. Vi kan ikke fortsette i den samme tralten. Hvis vi gjør det, frykter jeg vi blir et nytt Fredrikstad eller Start, som surrer rundt i OBOS-ligaen i 15 år.

Er Geir Bakke rett mann til å ta VIF tilbake til Eliteserien?

– Ja, det mener jeg. Det har sett lyst ut innimellom og vi må gi ham tid til å bygge et lag.

Hva gjør deg lykkelig?

– Vanligvis ville jeg svart VIF, men akkurat i dag kan jeg ikke det. Så da får det bli VIF Damer i stedet.

Hvem var din barndomshelt?

– Freddy dos Santos.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg bruker så mye tid som jeg gjør på VIF. Det er ikke sunt for den psykiske helsa mi.

Hvor mye tid bruker du på dette?

Det blir nok en 25 til 30 timer i uka, med styrearbeid og alt annet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da ligger jeg på sofaen og ser på dårlig TV.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Hvis jeg skulle svart rent fotballmessig, så ville det vært mot VM i Saudi-Arabia i 2034. Vi kan ikke la stater bruke fotballen og idretten til å renvaske sitt eget image.

Er det noe du angrer på?

– Nei, egentlig ikke. Jeg føler jeg er for ung til å angre på det jeg har gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– I dag måtte det vært Christian Borchgrevink. Da ville jeg gitt ham en klem og sagt at det ikke er hans feil.

