Frykten tok over. Og VIF-fiaskoen er fullkommen.

INTILITY ARENA (Dagsavisen): De fleste følte med Christian Borchgrevink da han som den eneste på banen bommet på sitt straffespark. Det ble et spark han aldri vil glemme. Rakrygget gikk han bort til Klanen og slo ut med armene. Å rykke ned er kanskje den verste følelsen i fotball. Men hvorfor var dere så feige VIF. Hvorfor gikk dere ikke for en tredje scoring fra start?

Et kvarter før slutt så dette ganske kontrollert ut. Vålerenga hadde tomålsledelsen fra den første kampen i behold. Men å forsvare en ledelse har vært Vålerengas mareritt hele sesongen. I stedet for å ta kontringene som kom, ble de nølende og passive. Her skulle det ikke tas risiko. Et Kristiansund med alt å vinne takket og bukket for momentet de fikk og tok det med begge hendene.

Vålerenga har bare seg selv å takke. Og de vet det. Fiaskosesongen 2023 er fullkommen og nå handler det om å bygge en ny struktur og et lag som landets mest trofaste supporterskare kan tro på. Nå er det Levanger og ikke minst Lyn som venter Vålerenga neste år, mens KFUM Oslo skal ta imot storlagene. Det er jo nesten ikke til å fatte, men det har ligget i lufta i hele høst.

Kristiansund-trener Amund Skiri (i midten) tok seriegull md VIF i 2005. Søndag sendte han VIF ned. (Annika Byrde/NTB)

Klanen sto igjen og prøvde å fordøye Vålerengas første nedrykk på 23 år. Noen kastet bluss inn på banen, noen kastet snøballer. Det ble reagert internt. VIF-spillerne sto skolerett ute på Intility og tok imot det som kom. Kaptein Stefan Strandberg så vi ikke, han måtte jo gi seg før ekstraomgangene. For han smerter dette ekstra. Han skulle lede Vålerenga tilbake i medaljekampen og være med landslaget til EM. Det blir OBOS-liga og ingen viktige landskamper før til høsten. Er karrieren over?

Nå blir det samling i bånn i VIF og utvikling av en strategi for hvordan dette laget skal rett opp igjen. Hele klubbledelsen er jo allerede skiftet ut, så der blir det få endringer. Geir Bakke får oppleve det samme som i Lillestrøm, at han skal bygge opp et lag fra OBOS-ligaen. Brann har vært gjennom det samme og slo tilbake med sølv i serien i år. Men vi aner at dette er en tyngre jobb i Vålerenga. Opprykk kommer ikke av seg sjøl.

Fra startelleveren i årets første seriekamp, borte mot Aalesund 10. april, var seks mann borte i sesongens siste kamp. Leonard Zuta, Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Odin Thiago Holm, Torgeir Børven og Jacob Dicko Eng var alle mer eller mindre sikre i det som var Dag-Eilev Fagermos mannskap.

Det startet akkurat som planlagt, med en ganske kontrollert 1–0 seier. Den kvelden var det ingen som forestilte seg at laget skulle skifte trener, skifte halve laget og havne i nedrykksstriden og rykke ned på dagen åtte måneder senere.

Nå har Vålerenga nesten fire måneder på seg før de presenterer den neste startelleveren, i serieåpningen 1. april neste år. Hvordan vil den se ut? Og hvilke grep vil Geir Bakke gjøre når han nå har en hel vinter å bygge sitt eget lag på. Han tok tross alt over et skakkjørt mannskap i juli, endret spillestil og lot det stå til. Det endte i havari.

Seriespillet i 2023 endte i to hjemmeseire. I den aller siste kampen var skjelven tilbake og Kristiansund er tilbake i Eliteserien etter bare en sesong nede. Men de ble bare nummer fire i årets OBOS-liga og rykker opp via to straffesparkkonkurranser. Det er marginer i dette spillet.

Målet i Vålerenga er alltid å kjempe om medalje. Det skjer bare unntaksvis og nå blir det tidligst i 2025. Cupfinalistene Molde og Bodø/Glimt har rykket fra økonomisk og sportslig og kan neste år få følge av Brann og Tromsø. Vålerenga må fortsatt spinke og spare og gjøre smarte kjøp, mens Tor Olav Trøim kaster ut den økonomiske livbøya hvis båten kantrer. Han har lovet å stå i dette til 2028.

Men Vålerenga har vist at penger er ikke nok. Det må gjøres kloke valg av smarte mennesker. Det som står fast er at Geir Bakke skal trene dette laget neste år. Hvem vil han ha rundt seg? Vålerengas nedrykk møtte mest jubel på Oslo vest. Vi får derbyet Vålerenga – Lyn to ganger neste år. Lykke til i Eliteserien, KFUM!

