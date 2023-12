– Det å bli klådd og tafset på ses på som vanlig

---

Hvem: Unn Kristin Olsen (51).

Hva: Leder i Parat.

Hvorfor: Fagforeningen Parat gjennomfører for tida en kampanje mot seksuell trakassering av ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

---

Hvorfor gjennomfører dere en kampanje mot seksuell trakassering akkurat i disse dager?

– Fordi julebordstiden dessverre er høysesong for seksuell trakassering av ansatte i servicebransjen. Våre medlemmer i hotell- og restaurantnæringen er spesielt utsatt.

Har dere fått mange meldinger om slik trakassering?

– Der må jeg dessverre svare et ubetinget ja. Et av de største problemene for våre medlemmer i hotell- og restaurantbransjen er seksuell trakassering. De som jobber i hotell- og restaurantnæringen har fem ganger høyere risiko for å bli utsatt for trakassering enn hva som er gjennomsnittet for ansatte på tvers av alle bransjer.

Hva er det ansatte i hotell- og restaurantbransjen opplever av seksuell trakassering?

– De aller fleste sakene vi får inn fra våre medlemmer er at de får uønskede kommentarer både på utseendet sitt og om kroppen sin. Veldig ofte er disse kommentarene sagt med en seksuell undertone. Flere forteller også at det å bli klådd og tafset på når de utfører jobben sin, ses på som vanlig i bransjen.

Hvor alvorlig ser dere på dette?

– Vi tar dette svært alvorlig. Én sak om trakassering er én sak for mye. Det handler om at alle ansattes skal føle på trygghet når de er på jobb. Ingen skal måtte tåle et klaps på rumpa eller kommentarer om utseendet eller kroppen sin. Vi vet at det å bli utsatt for seksuell trakassering kan få store konsekvenser for den enkelte. Forskning viser at trakassering kan føre til misnøye med livet generelt og mistrivsel på arbeidsplassen – og i ytterste konsekvens til at folk faller utenfor arbeidslivet. Sånn kan vi ikke ha det i 2023. Derfor har vi i år vært med på å utarbeide et trakasseringsbarometer for arbeidslivet, slik at vi kan følge utviklingen over tid. Alle har et ansvar for å forhindre trakassering. Men det største ansvaret er hos arbeidsgiver. Vi forventer at arbeidsgiversiden opererer med nulltoleranse, at de følger opp saker på en god måte og setter inn tiltak der det er nødvendig.

[ Hard kamp om penger til tryggere skoleveier ]

Hvem er mest utsatt for den seksuelle trakasseringen?

– Selv om også menn utsettes for dette, er problemet størst blant kvinner, og spesielt unge kvinner. Ekstrahjelper og midlertidig ansatte er spesielt utsatte. Ansatte i hotell- og restaurantbransjen er blant de aller mest utsatte. Her har om lag 20 prosent opplevd seksuell trakassering. Det er langt over gjennomsnittet, som er på 4 prosent.

Hvem er det som står for den seksuelle trakasseringen?

– Den største gruppen er kunder og gjester, men også seksuell trakassering fra kollegaer og ledere er et utbredt problem.

Hvorfor klarer ikke folk å oppføre seg? Er det fylla som har skylda?

– Det finnes nok ulike grunner til at folk ikke klarer å oppføre seg. Men det er ingen tvil om at alkoholinntaket gjør noe med folks atferd. Det er mange som skylder på at de har vært beruset, men den kjøper vi ikke. Det er mulig å oppføre seg skikkelig selv om man drikker alkohol. Alternativet er enkelt. Du må la være å drikke hvis du ikke kan oppføre deg.

Får denne trakasseringen noen konsekvenser for dem som trakasserer? Det sitter kanskje litt langt inne å anmelde gjester og kunder, selv om de ikke oppfører seg?

– Vi er trygge på at de seriøse arbeidsgiverne i bransjen anmelder gjester og kunder der det er det riktige å gjøre. Du har ikke kjøpt rett til å oppføre deg ufint selv om du er en betalende gjest.

[ Rovdyrene kommer tilbake i Europa ]

I godt lag med høy stemning, kan vel noen og enhver komme til å si eller gjøre ting man i ettertid angrer på. Hvor mener du grensa går for hva man kan tillate seg?

– Med vanlig folkeskikk har du et godt utgangspunkt. Respekt og hensyn er nøkkelordene her. Grensa går der man overskrider andres komfortsone, ikke respekterer andres personlige grenser eller oppfører seg på en truende eller uakseptabel måte.

Er de som eier og driver hoteller og restauranter i stor nok grad opptatt av å slå ned på og forhindre seksuell trakassering?

– Stort sett, ja – selv om vi vet at det finnes steder hvor arbeidsgiver ikke tar det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver faktisk har, alvorlig nok.

Hvilke virkemidler tar dere i bruk i kampanjen for å få redusert dette problemet?

– Vi snakker rett til kunden, i et direkte språk, fordi vi løser ikke denne utfordringen ved å gå rundt grøten. Vi har blant annet laget buttons med påskriften «Jeg er på jobb», som ansatte kan ha på seg nå i julebordstria. Håpet er at denne påminnelsen kan få folk til å tenke seg om et par ganger ekstra og på den måten unngå å tråkke over grenser. Vi har også trykt opp flyers, og kjører kampanjeinnlegg i sosiale medier. Alt handler om å minne folk på at ansatte er på jobb og fortjener respekt og trygghet.

Men neste julebordsesong er det kanskje på den igjen for dere, med ny kampanje?

– Vi tar trakassering i arbeidslivet på dypeste alvor. Så lenge seksuell trakassering finnes, kommer vi til å jobbe hardt for å motvirke uønskede hendelser og uønsket atferd. Parats kamp for at våre medlemmer i hotell- og restaurantbransjen skal behandles med respekt og verdighet, stopper ikke. Vi vil fortsette vårt arbeid mot seksuell trakassering både alene og i godt samarbeid med andre aktører.

[ Forskningsprosjekt kan stanse insektdød ]

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det var et vanskelig spørsmål, det er så mange bøker i ulike epoker i livet. Men jeg får ta den som jeg har tenkt mest på den siste tida, og som gjorde at jeg fikk et nytt perspektiv på konflikten mellom Palestina og Israel. Det er nok de grusomhetene som skjer i Gaza nå som gjør at både personer og hendelser i boka stadig vekk dukker opp i minnet. Boka heter «Morgen i Jenin» (av Susan Abulhawa, journ. anmrk). Det er en lettlest bok, men vakkert skrevet. Jeg både smilte og gråt da jeg leste den. Jeg følte meg ganske tom da den var ferdiglest, men også veldig tankefull.

Hva gjør deg lykkelig?

– Et smil, barna mine og det å lese gode bøker.

Hvem var din barndomshelt?

– Nancy Drew. Hun var tøff, frekk og litt vill, og dermed alt jeg ikke var.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg utsetter ting til siste liten.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser Cheez Doodles og melkesjokolade til frokost, selvfølgelig sammen med en god bok på sofaen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Forringing av arbeidstakeres rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Hvis jeg tenker etter er det sikkert mye. Men jeg har hatt som læreregel at anger i seg selv hjelper lite. Jeg velger heller å ta lærdom av det og så gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg lider av klaustrofobi, så det må bli min beste venninne Annette. Hun er den personen som klarer å få meg til å se ting fra flere synsvinkler, og som alltid klarer å roe meg ned i ulike situasjoner. Hun hadde dermed klart å unngå at jeg fikk totalt panikkanfall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen