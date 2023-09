Det er ventet at Norges Bank setter opp styringsrenten til 4,25 prosent under neste ukes rentemøte. Dermed vil trolig rentetoppen være nådd, ifølge ekspertene.

I et intervju med NRK sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank, at han tror det er sannsynlig at vi vil få en mild resesjon i Norge om ikke altfor lenge – altså en mild tilbakegang i norsk økonomi.

– Den store bekymringen er at en resesjon blir bratt. Og at den gir en stor oppgang i arbeidsledigheten. Hvis du kombinerer det med at inflasjonen ikke kommer ned, så er Norges Bank satt litt sjakk matt, sier han.

Kjersti Haugland er samfunnsøkonom, og sjeføkonom i DNB Markets. Hun tror ikke på en resesjon.

– Klart det er noe vi tenker på, om det blir en hard landing for økonomien eller ikke. Men vi tror mer på en myk landing, hvor aktiviteten stagnerer et par kvartaler, før vi igjen ser økt aktivitet, og veksten kommer tilbake, sier hun til Dagsavisen.

– Det er viktig å ha med at prognoser er usikre. Vi vet ikke noe sikkert om fremtiden. Men som sagt, jeg forventer ikke en økonomisk nedtur, sier sjeføkonomen.

En såkalt myk landing innebærer at det går saktere i økonomien uten at arbeidsledigheten stiger for mye. Altså et mildt tilbakeslag for norsk økonomi.

– Resesjon er dårlige nyheter for folk

Resesjoner fører ofte med seg økende arbeidsledighet og enten fallende eller sterkt økende priser, ifølge Wikipedia.

– Resesjon er dårlige nyheter for folk. Det betyr at det blir vanskeligere å få seg jobb, at flere mister jobben, og vi får lav inntektsvekst. Så en resesjon er dårlig nytt, sier hun.

– På den annen side vil rentene kuttes raskere i en resesjon enn hva det ville gjort ellers, som vil bidra til å dempe nedturen, sier Haugland i DNB.

Rentetopp

Høy prisvekst er grunnen til at Norges Bank de siste to årene har økt renten hele 12 ganger. Fra nullrente under pandemien, til en styringsrente på nå fire prosent.

Jeg tror at denne rentetoppen vil holde seg til desember neste år, før renten begynner å gå litt nedover igjen. — Kjersti Haugland, DNB Markets

– Jeg tror at denne rentetoppen vil holde seg til desember neste år, før renten begynner å gå litt nedover igjen, sier Haugland.

Hun mener at norsk økonomi er ganske motstandsdyktig mot de høye rentekostnadene.

– Økonomien svinger over tid, men hvis vi ikke har vekst i økonomien over tid er det heller ikke grunnlag for vekst i velstand. Så over tid er vekst bra, sier hun.

Holder oss flytende

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i Sparebank1 Markets, og tror også på en myk landing i norsk økonomi.

– Ofte tenker man på resesjon, eller et tilbakeslag i økonomien som jeg foretrekker å kalle det, som en brå nedtur i økonomien, men som ikke varer så lenge. Det tror jeg det er det mest sannsynlige nå, selv om det selvsagt ikke kan utelukkes. Det jeg tror er at vi får ett til to år hvor veksten er lavere eller fraværende, sier han til Dagsavisen.

Arendalsuka 2023 Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Sparebank 1, (Heiko Junge/NTB)

– Det kan vi kalle en lavkonjunktur, eller en mild brems i økonomien. Men hadde det ikke vært for bedriftene som leverer til oljesektoren, ville vi sett en tilbakegang i norsk økonomi, sier Andreassen.

– Men arbeidsledigheten vil stige, fra et nivå som jeg mener er for lavt til å holde lønnsveksten i sjakk over tid, sier han.

Sjeføkonomen i Sparebank 1 Markets sier at vi nå for alvor ser effekten av Norges Banks rentepolitikk.

– Utfordringen når Norges Bank starter med å heve renta, er at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før man ser effekt, sier han.

– Vi har nå begynt å se effekten av rentegrepene til Norges Bank, med lavere prisvekst, lavere boligpriser og mindre boligbygging. Arbeidsledigheten har så vidt begynt å stige. Og jeg tror som mange andre økonomer at rentehevingen i september blir den siste.

– I alle fall kan Norges Bank ta seg god tid for å vurdere hvordan de tidligere renteøkningene virker, før banken hever videre. Det er akkurat det samme som andre sentralbanker nå melder at de vil gjøre, sier Andreassen.

