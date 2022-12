– Vi er inne i en helsefarlig fattigdom

Hvem: Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt.

Hvorfor: Opprettet Facebook-gruppa «Redd jula for vanlige folk».

Hvorfor opprettet du Facebook-gruppa «Redd jula for vanlige folk»?

– Det var fordi jeg fikk en enorm mengde private henvendelser fra folk som var desperate, som manglet julemat, som frøs hjemme. Foreldre fortalte at de måtte velge mellom mat og jul til barna. Jeg tenkte det var nødvendig at de andre partiene også fikk med seg alle disse historiene for å forstå hvordan folk har det.

På fem dager har gruppa fått rundt 5.000 medlemmer. Du har sagt at du skal svare alle, har du greid det?

– Nei, ikke absolutt alle. Jeg tar en runde hver kveld, men pågangen har vært mye større enn jeg hadde regnet med. Det har rett og slett tatt av, og det viser at dette er ganske alvorlige greier – at det er stort behov for å gjøre noe så vi ikke får en sosial katastrofe i Norge. For oss som har middels til god råd, er det vanskelig å sette seg inn i hvor altoppslukende fattigdom er. Det er lett å tenke at verden ikke går under om noen ikke har råd til julelys. Men dette er mennesker som må spare på alt, og når folk ikke har nok mat, er vi inne i en helsefarlig fattigdom. Noe av det tristeste er hvordan fattigdommen går ut over psyken til folk. Det er veldig mange som sliter tungt psykisk fordi de er fattige, men de skal ikke skamme seg. Det er politikerne som bør skamme seg.

Er det noe som har overrasket deg av det som har kommet fram i Facebook-gruppa så langt?

– Jeg er overrasket over hvor raskt det gikk før den ble en hjelpegruppe. Det er utrolig mange som prøver å hjelpe. Folk gir bort gaver og penger – tilbyr seg å frakte mat til minstepensjonister. Det er mye godhet i folk, og det er rørende og fint. Samtidig skal det ikke være et privat spørsmål å sørge for at folk har mat i huset og lys i pæra. Det er politikerne som må ta tak.

Hva gjør du selv for å redde jula for vanlige folk foruten å starte denne gruppa?

– Jobben på Stortinget er det viktigste jeg gjør. Det dreier seg om å stille forslag som kan bidra til at folk får mer å rutte med, som hasteforslaget om å gi sosialhjelpsmottakere noen tusenlapper ekstra før jul, eller å fjerne kravene på Nav til å selge bil eller leilighet for å få hjelp. Så har jeg vært på turné med boka mi «Mamma er trygda» i høst. Jeg valgte å gi overskuddet til Varmestuens venner i Stavanger. Rødts stortingsrepresentanter har også gitt bort årets lønnsøkning på Løvebakken til Unicef og Blå Kors.

I Rødts alternative budsjett går dere inn for å øke velferdsstatens minsteytelser med 12.000 kroner neste år. For mange holder det vel ikke med en tusenlapp ekstra i måneden for å få endene til å møtes?

– Nei, det gjør ikke det, men det er et første steg i riktig retning. Vårt budsjett kom før staten fant 4,3 milliarder ekstra i Statkraft. Vi hadde lagt på mer om vi hadde de samme pengene. Alle trygdeytelsene må helt klart opp på et nivå som ligger over fattigdomsgrensen.

Det har vært kjent i årevis at minstesatsene på trygdeytelsene er så lave at folk ikke får det til å gå rundt. Hva er din forklaring på at politikerne ikke har hørt på alle ropene om hjelp?

– Hovedforklaringen er ideen om at folk ikke vil stå i jobb frivillig. Vi har hatt en frykt i Norge for at de som går på trygd skal få én krone for mye. Arbeidslinja legger til grunn et feilslått grunnsyn om at folk flest vil gå på trygd og at ytelsene derfor må holdes så lave at ingen vil gjøre det. Men det gir ingen mening at syke og gamle skal bli fattige.

Over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har vært veldig opptatt av boka «The Trouble I’ve seen» av Martha Gellhorn. Det er en skjønnlitterær bok som handler om depresjonen på 30-tallet. Den lærte meg at verdighet er vel så viktig for folk som mat på bordet. Folk skal ikke skamme seg fordi de er fattige, det er politikerne som skal skamme seg for at vi har fattigdom i et så rikt land som vårt.

Er det noe du angrer på?

– Jeg gjør og sier dumme ting stadig vekk. Jeg angrer veldig ofte etter at jeg har vært frekk på sosiale medier – da angrer jeg dypt og inderlig – men jeg lærer lite av det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg misliker at jeg har så jævlig dårlig impulskontroll. Jeg klarer aldri å ta det helt med ro, og så ender jeg opp med å gjøre dumme ting.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få være en hel dag med ungene uten avtaler, det er høytidsstund. Jeg ser dem ikke så mye mer enn i helgene

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å stå fast med Marte Mjøs Persen (arbeids- og inkluderingsminister, red.anm.) Da skulle jeg ikke sluppet henne ut før hun har fått opp minsteytelsene i velferdsstaten.

