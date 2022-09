– Jeg er sjokkert og skuffa over hvor lite de kan

Hvem: Steinar Sagen (47).

Hva: Radiopersonlighet, skuespiller, komiker, og programleder.

Hvorfor: Er programleder i realityshowet Alltid beredt som har premiere 25. september på TVNorge og Discovery+. Seks kjente nordmenn skal dra ut i naturen for å leve som ekte speideraspiranter.

Kan du først kort beskrive hva programmet går ut på?

– Ufaglærte, utrente kjendiser skal leve som speidere og ta mer eller mindre reelle speidermerker.

Er det noe og/eller noen som har gjort spesielt inntrykk på deg i løpet av innspillingen?

– Jeg er – helt på ekte – sjokkert og skuffa over hvor lite de kan, bortsett fra Henrik Mestad som var speider da han var ung. Jeg skjønte ikke sjøl hvor mye jeg faktisk har lært i speideren før jeg så hvor mye deltakerne knota. Det var helt hinsides.

Jeg begynte å grine, og så hva de to andre tenkte: «herregud, nå kommer vi til å dø». — Steinar Sagen

En av deltakerne, Siri Kristiansen, har tidligere deltatt i Kompani Lauritzen. Hadde hun et forsprang på de andre?

– Hun imponerte som møbelsnekker, men «spesialsoldaten Siri Kristiansen» så jeg ikke mye til.

Se trailer fra «Alltid beredt» (Discovery+)

Du har selv en fortid som speidergutt i 1. Holmlia KFUM. Hva er dine beste minner fra denne tida?

– Det morsomste var det som var litt på siden – «militsdelen» av speideren, som det ikke står noe om i speiderboka. Vi var tiltrukket av store Rambo-kniver, kamuflasje – militær estetikk. Det å snike seg ut om natta og gjemme seg for lederne – alt som var ulovlig – er jo de beste minnene.

– Husker godt nattmanøvrene, som lederne arrangerte. Du legger deg til å sove. Midt på natta blir alle speiderne vekket av lederne, som sier: «Shit, det har skjedd noe. Alle må stå opp! Det har vært et bankran i Oslo, bankranerne har rømt til Østmarka, og oslopolitiet ber oss om å hjelpe dem». Dette trodde vi på: «Selvfølgelig tar de kontakt med speideren for å spørre om hjelp!» Speiderlederne hadde kledd seg ut med finlandshetter, og kjørte full guffe på skogsveiene.

– Og de realistiske førstehjelpsøvelsene. Når du kom til et «skadested», 13-14 år, der folk lå med stygge, åpne brudd. Masse blod. Et øye som hang ut. De tingene der sitter igjen.

Programleder Steinar Sagen (f.v.) med deltakerne i «Alltid beredt»: Henrik Mestad, Harald Eia, Jenny Skavlan, Siri Kristiansen, Henrik Fladseth og Ahmed Mamow. (Discovery+)

Vant ikke du også en bollespisekonkurranse?

– Det er riktig. Det het bollefest, noe som var greit i 1987, men som ikke hadde gått i dag. Det første året jeg vant, var det om å gjøre å spise så mange boller man klarte i løpet av kvelden – som selvsagt var helseskadelig. Året etter ble det derfor nedjustert til å spise så mange boller man klarte på ti minutter.

Husker du hvor mange du spiste?

– Nei, men det var overraskende mange. Mener jeg vant tre år på rad.

Hva er de verste minnene?

– Jeg var på en kretsleir der verken patruljeføreren min eller patruljeassistenten var med. Jeg var den eldste, tolv år, og fikk ansvaret for resten av patruljen som besto av to redde tiåringer. Speiderlederen sa vi skulle på haik, altså å gå ut i skauen med kart og kompass, og overnatte. Han så på meg med et bekymret blikk, og sa: «Du klarer dette, Steinar?». Jeg jugde, og sa at det sikkert skulle gå helt fint.

– Hvorpå vi selvsagt gikk oss bort – umiddelbart. Jeg begynte å grine, og så hva de to andre tenkte: «herregud, nå kommer vi til å dø». Da var det veldig svart. Heldigvis fikk vi hekta oss på en annen patrulje, og overlevde.

Steinar Sagen husker godt førstehjelpsøvelsene fra sin egen tid i speideren. Her er det deltakerne i «Alltid beredt» som prøver å imponere som livreddere. (Discovery+)

Hvilket bilde opplever du at folk som selv ikke har vært i speideren, har av speiderbevegelsen?

– At de ser på det som litt sånn friskus- og kristusgreier. Og så henger det fortsatt igjen – enten som et rykte eller en spøk – at det er mange seksuelle overgrep i speideren.

– Men jeg føler at tiden i speideren har formet meg til den jeg er blitt, så jeg har mye å takke dem for.

Ja, er det noe du lærte i speideren som du har dratt nytte av senere i livet?

– Er blitt ganske handy. Enten det er å feste noe greier til bilen eller knyte en knute. Jeg fått en kjærlighet til å være ute i skauen. Og så er jeg blitt en utstyrs-frik. I speideren var det om å gjøre å ha den beste soveposen eller beste hengekøya.

– Jeg er også blitt veldig god til å spikke. Har spikka mange kjønnsorganer, løspeniser, i speideren. Akkurat det var litt utenfor det oppsatte programmet på speiderleiren.

Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tror kanskje det er Mitt klimaregnskap av Anja Bakken Riise som jeg leser nå, fordi den viser hvor drastiske inngrep jeg og alle i Norge må gjøre for å nå klimamålene. Det endrer måten jeg lever på. Den burde alle lese.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når alle i familien – mer eller mindre frivillig – sier seg villige til å bli med i skauen, sette opp telt og brenne bål. Spesielt hvis det er fint vær.

Som humorist er man ofte styrt av at ting er flaut og pinlig, og derfor kan det noen ganger være vanskelig å framstå oppriktig. — Steinar Sagen

Hvem var din barndomshelt?

– Det må bli Hulken. Han var svær og sterk. Identifiserte meg med ham, selv om jeg ikke var like sint. Husker jeg sa til kompisene mine at mutter’n skulle strikke en Hulken-drakt til meg, men det var selvfølgelig bare jug.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Litt mer selvdisiplin. «Nå går du og trener, nå gjør du den jobben, nå skriver du den teksten du trenger til neste uke».

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar med kona på thairestauranten Plah uten å tenke på hvor mye det koster. Bestiller all mat og alle drinkene vi vil ha – og tar taxi fram og tilbake.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Som humorist er man ofte styrt av at ting er flaut og pinlig, og derfor kan det noen ganger være vanskelig å framstå oppriktig. Har aldri gått i demonstrasjonstog, men har hatt lyst mange ganger. Det må være for klimaet, rett og slett.

Steinar Sagen røper at han identifiserte seg med Hulken da han var liten. (Discovery+)

Er det noe du angrer på?

– På at jeg tok rådet fra min mor, og spiste opp maten min da jeg var liten. Det har jeg fortsatt med, og det er ikke så lurt med tanke på BMI og sånt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må bli kona.

Du tør ikke å si annet?

– Hitler, da! Kona eller Hitler.

Lyst til å utdype?

– Da kunne man sagt det man synes om ham, eventuelt banka ham opp.

---

Disse deltar i «Alltid beredt»

Siri Kristiansen

Ahmed Mamow

Jenny Skavlan

Henrik Mestad

Harald Eia

Henrik Fladseth

---

