Myggstikk, magesjau og manko på solkrem

Hvem: Stig Henning Pedersen

Hva: Farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet

Hvorfor: Farmasiets undersøkelse viser at Oslo-folk er redd for alt mulig når det er sommer

Farmasiet Om maten på sydenferien hverken er kokt eller skrella, bør du kanskje droppe den, mener farmasøyt Stig Henning Pedersen. (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel for farmasiet)

Okei, si at jeg er en vanlig Osloborger som skal til Granka neste uke. Hva er det jeg er redd for?

– Ifølge undersøkelsen vår går du og engster deg litt for å få soleksem og mageproblemer, også er det vel ikke sååå mye mygg på Granka, så da er det vel primært det du bekymrer deg for. Hadde du vært hjemme i Norge hadde du også tenkt på myggstikk som et problem.

Soleksem er høyt oppe på lista, ja. Smører jeg meg ikke godt nok jeg, da?

– Nei, sannsynligvis smører du deg ikke med nok solkrem, og heller ikke ofte nok.

Men hvordan kan jeg unngå å bli en ihjelstekt hummer?

– Hehe! Det er jo egentlig veldig enkelt. Å bruke nok solkrem er det første. Så er det å sette på timeren på mobilen, tre timer for eksempel, og smøre deg igjen når det ringer. Det fungerer selv for gutta som alltid pleier å glemme.

Må jeg smøre meg etter jeg har bada?

– Hvis du bruker en vannfast krem, og bare tørker i sola så trenger du ikke det. Hvis du gnikker huden tørr med håndkleet, så er det på tide med ny runde.

Også frykter jeg at det blir kanskje minst et par dager over og på doskåla. Hvorfor skjer det egentlig?

– Det er jo fremmede bakteriekulturer i utlandet. Vi er nok litt mer utsatt i år, etter å ha levd så beskytta mot bakterier gjennom pandemien. Mange opplever å ha blitt mer forkjøla, og sjuke generelt sett i løpet av vinteren og våren. Mange serveringssteder har slitt med å skaffe folk, så det kan være dårlige rutiner rundt omkring. Man bør være ekstra påpasselig med å se an stedene, og satse mer på kokt og skrella, enn rå mat. Og så kan man, for å stabilisere bakteriefloraen i magen, starte opp med melkesyrebakterier før man drar, hjelpe magen litt.

Selv om jeg lurer fælt, så er jeg ikke helt uforberedt til dette intervjuet. Jeg leste jo pressemeldinga, og der stod det noe om vått badetøy og prostatabetennelse, som mannlige lesere nå blir veldig nysgjerrig på å høre mer om. Fortell!

– Ja, ikke sant! Det er ikke så mange som opplever det som et problem, men det er klart at hvis man tar seg et sent bad og blir sittende med vått tøy utover kvelden, så øker det sjansen for urinveisinfeksjon. Og den mannlige utgaven, prostatabetennelse. Selv om det er sjelden, så er det fryktelig ubehagelig.

Så når jeg nå febrilsk skal pakke til ferien, hva er fem ting jeg absolutt bør ha med meg i kofferten?

– Da ville jeg hatt med meg hydrokortisonkrem, for å roe ned soleksemen når du likevel har latt sola ta litt for hardt på brystet. Og så ville jeg tatt med meg gnagsårplaster, for sannsynligvis kommer du til å gå mer på tur enn du pleier. Og paracetten! Er du først uheldig å havne på skåla, og skal reise dagen etter, kan du bruke imodium. Det stopper det ganske akutte. Jeg ville også tatt med meg xylocain, en lokalbedøvende krem, om du har blitt bitt av mygg eller brent av manet. Spesielt hvis du har unger.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg oppdaga det her i stad, og googla livet av meg i fem minutter. Jeg rakk å forberede hodet mitt litt faktisk! Det er Hardy-guttene, bokserien. Det var den som lærte meg som barn å bli glad i å lese.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være å padle en tur med kona ute ved kysten.

Hvem var din barndomshelt?

– Litt kjedelig svar, men det må bli pappa. Det er vanskelig å se for seg en mer rettferdig og omsorgsfull person, som i tillegg er flink i alt han prøver på.

Koselig svar! Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det spørsmålet fant jeg ikke der! Ja, riktig... Det at jeg er tidsoptimist er vel det som skaper mest problemer i hverdagen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går kona og jeg en tur ned til havna i Sandefjord, setter oss på en bryggerestaurant og nyter et sommermåltid og noe godt i glasset.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Doktor Bergland, faktisk. Da tenker jeg at det kunne blitt underholdende, i og med at jeg også jobber i helsevesenet. Vi kunne kanskje delt litt morsomme historier.

Så det er ikke for at du skal få tips til stand up-karrieren din?

– Nei, den ambisjonene er jeg langt unna, haha!

