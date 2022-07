– Nordmenn er alt fra polske flisleggere til alkoholiserte Liverpool-fans

Hvem: Javad El Bakali (28)

Hva: Komiker, forfatter og influenser

Hvorfor: Står bak den populære meme-kontoen @utlending.memes på Instagram og kommer med boka «Dette er nordmenn» 1. september.

Hva fikk deg til å ville skrive bok?

– I starten, da jeg begynte å poste på Instagram, skrev jeg ofte lange tekster til bildene. Så tenkte jeg at «dette kan jeg få betalt for». Jeg har alltid hatt lyst til å skrive, og har gjort det siden jeg var kanskje sju-åtte år gammel. Det er veldig digg at det er noe jeg kan holde på med nå, og det føles helt rart å skulle gi ut en bok. Jeg pitcha boka for Kagge Forlag i juni i fjor, og skrev så å si hver dag fra oktober til mai-juni i år.

– Det som er så digg med bøker er man ikke blir begrensa av budsjett og hva som skal vises på samme måte som TV. Selve ideen kommer av at når jeg legger ut noe så sier folk «du tar det alltid på kornet ass». Så hvorfor ikke bare skrive om personlige erfaringer? Boka er korte fortellinger på to-tre sider, og alt fortelles i jeg-person.

Du har knyttet dine egne opplevelser opp mot norske verdier, om jeg forstår det riktig? Har du noen spesielt gode historier som har fått deg til å reflektere over hva norske verdier er?

– Den handler egentlig ikke om norske verdier, men hva nordmenn er. Det er et spørsmål jeg har lurt på en stund. Nordmenn er jo alt fra polske flisleggere til alkoholiserte Liverpool-fans, og jeg som er marokkaner. Noen arabiske stereotypier i Oslo er på en måte norske stereotypier også, men det trenger ikke handle om etnisitet.

Hadde du planer om å bli Instagram-kjendis?

– Nei, absolutt ikke. Da jeg startet meme-kontoen jobbet jeg som vikar på en skole og vurderte å ta lærerutdanning. Jeg hadde alltid hatt en interesse for å skrive, så ble humoren min oppdaget. Jeg har aldri tjent en krone på å slenge ut reklame på «insta», men det har definitivt åpnet dører for jobber jeg er interessert i.

Får du negative reaksjoner?

– Jeg har ikke fått så mange negative reaksjoner egentlig. De fleste syns det er gøy. De eneste som har gått hardt ut er veldig hvite folk som ikke er fra Oslo. Jeg har aldri fått noen spesifikke reaksjoner fra de det angår. Det har vært overraskende lite hat.

Er det noe du ville hevet stemmen over uten å bruke humor?

– Jeg ville brukt humor i alt. Jeg har tvitret og lagd mange memes om hvor skandale boligmarkedet har blitt, men med en gang man går seriøst inn og er dritsur, er det ikke så interessant å høre på. Det er ofte smartere å pakke sånt inn, da når man ut til flere.

Jeg ser at boka er lagt under kategorien «faglitteratur» på Kagge sine nettsider. Hvor godt treffer det?

– HAHA! Ja og under «sosialantropologi» på Ark. Altså, jeg vet ikke. Den kan definitivt brukes i skolesammenheng med barn og ungdom. Hvorvidt det er ren faglitteratur tør jeg ikke svare på, men jeg vil anta nei. Det er en «flex» da.

Er det bare mimring tilbake til oppveksten som gir inspirasjon til Instagram-kontoen?

– Jeg er en veldig nostalgisk fyr, så det er en ting. Jeg spøker med ting fra barndommen, og tenker og ser ofte tilbake på egen oppvekst. Hukommelsen min er litt dårlig fra tid til annen, men jeg lager humor om det jeg husker.

Hva driver du med nå om dagen?

– Jeg skal skrive mer, men jeg tar en liten pause nå. Nå har jeg tatt en sommerjobb på en psykiatrisk bolig fordi jeg trives med å jobbe med folk. Der er jeg ut sommeren, så blir det mer skriving til høsten. Kanskje en ny bok? Jeg har gode ideer til flere bøker. Jeg har drevet bitte litt med skuespill også, men jeg er ikke god i det hele tatt. Det er gøy da.

Hvem er morsomst i Norge i dag?

– Det er en person jeg virkelig ikke klarer å ikke le av, en som har en psykologisk påvirkning på meg. Steinar Kloumann Hallert, han fra «Sigurd fåkke pult». Da vi spilte inn «Erlend og Stortingsvalget» måtte jeg aktivt gjøre pusteøvelser for å ikke dø. Hvis jeg noen gang er med på med på «Ikke lov å le på hytta» med Steinar, kommer jeg til å ryke ut med en gang. Han og Erlend Mørch er en bra duo, men Erlend kan jeg henge med og ta en vanlig prat med. Steinar bare ler jeg av.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Se oss: bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne» av Amal Aden var en av de første bøkene jeg ikke klarte å legge ned. Jeg vet ikke hvor bra den egentlig var, jeg var jo tretten, men det er den jeg husker som gjorde meg interessert i bøker.

Hvem var din barndomshelt?

– En slags superkombinasjon av 50 Cent, Bruce Lee, Thierry Henry og Asgeir fra Barne-TV.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg overtenker helt sinnssykt mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ender opp på nach hos en kompis på Vålerenga klokka 04:18 natt til torsdag.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Kan vi ikke bare si «alt»?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå ville jeg nok stått fast i heisen med SAS-sjefen, Anko van der Werff, for å se hva som skjer der. Han ser ut som eksentrisk Breaking Bad-karakter, så det hadde vært interessant å se hva som koker oppe i hodet hans.

