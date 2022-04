Hvorfor har du pollenallergi? Her er en som klør etter å gi deg svar

Hvem: Hallvard Ramfjord

Hva: Pollenanalytiker i Norges Astma- og Allergiforbund

Hvorfor: Pollensesongen er godt i gang. En rekke journalister her på desken har uforklarlig kløe i halsen.

Hei. Jeg ser du er pollenanalytiker, hva er det for noe?

– Det er vi som er ansvarlige for pollenvarslinga i Norge, også har vi et stort nettverk i hele landet.

Aha. Hvor mange i Norge er det egentlig som har pollenallergi?

– Totalt så regner man med at det er omtrent 1 million nordmenn som plages med pollenallergi i en eller annen form, noen har det lett, noen har det verre.

Hallvard Ramfjord er en pollenanalytiker og varsler oss om når de forskjellige pollentypene treffer oss. (privat)

Ja, for jeg klør langt bak i halsen, akkurat nå og hver eneste vår. Kan man kjenne pollensesongen uten å ha pollenallergi?

– Ja, det er et helt vanlig symptom. Det er jo veldig mange varianter, så noen har det bare som en svak anelse.

Så det er ikke sånn at jeg egentlig trenger å teste det?

– Nei. Eller, hvis man har det når man er ung og ikke gjør noe med det, kan det bli forverra. Da kan allergien bli mer og mer fremtredende hvis man ikke medisineres.

Aha.

– Men andre veien er det jo ofte sånn at folk som er voksne etter hvert mister symptomene, vi pleier å si at de vokser det fra seg.

Mhm. Hvor lang er egentlig pollensesongen i Norge?

– Den begynner jo med spredninga av or og hasselpollen, i februar omtrent. Så blir den etter hvert avløst av selje og pil og vier, de blomstrer akkurat nå, såkalte gåsunger. Så blir det bjørkepollen, og når den er over er det gresspollen, og så avsluttes sesongen med burott fra midten av juli til midten av august omtrent.

[ Gå pollensesongen i møte med munnbind og hyttekontor ]

Jøss, det var mye. Har de fleste mange forskjellige pollenallergier når de først har pollen?

– Det er veldig forskjellig, hvis folk er allergisk mot bjørk, så er de fleste også allergiske mot or og hassel. Men du har jo selvfølgelig de som er allergisk mot alt sammen da. Det er jo de som har det verst.

Ai, det lyder kjipt. Hvilken medisin er det egentlig man får mot pollen?

– Det er stor variasjon, men vanligvis får man noe som heter antihistaminer, som tas som virkestoff i tablettform. Vaksine er ellers en forebyggende behandling som blir stadig mer tilgjengelig.

Er pollen farlig for noen? Ordentlig farlig?

– Veldig sjeldent, men det hender at man kan få såkalt allergisjokk, omtrent som det man får når man blir stukket av veps i slimhinnen, hvis man er så uheldig å få et insekt inn i munnen. Da kan man få anafylaktisk sjokk, og det kan man dø av. Men det har skjedd svært sjeldent. Det skjer jo at folk har dramatiske anfall, og da får de adrenalin.

Jeg skjønner. Men hvorfor får vi egentlig pollenallergi?

– Det er visse stoffer i blodet vårt som kalles for immunglobuliner, som er viktig i forbindelse med den allergiske reaksjonen. Har du høye verdier av immunglobuliner i blodet blir du straks mer aktuell for å bli allergiker. Allergi er også vesentlig genetisk betinget – du er mer utsatt for å bli allergiker hvis en eller begge av dine foreldre har disse plagene.

Over til et par faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oj, den typen spørsmål er det sjelden jeg får. Jeg er vel en slags lesehest jeg, da. Også er jeg er jo namdaling, og da er det Olav Duun som er min favorittforfatter. Juvikfolket, og kanskje særlig første bind, liker jeg veldig godt.

[ Katharina (36) er pollenallergiker: – Jeg har det kjipt i fire måneder hvert år ]

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg liker jo å gjøre noe meningsfullt, det er kanskje noe i retning av lykke. Hvis jeg får gode tilbakemeldinger fra brukerne av varslingssystemet, som sier at det har hjulpet dem i hverdagen, til å få et bedre liv, da får jeg litt sånn lykkefølelse

Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt ... I all verden, er dette et sånt portrettintervju eller?

Ja, det er jo et slags lite portrettintervju ...

– Ja, men det må vel bli noe idrettslig da. Vi var en gjeng gutter som hoppet mye på ski, og da var det en fyr fra Ogndalen utenfor Steinkjer som het Torgeir Brandtzæg. Han var et ungdomsidol, han var så dristig og hoppet så langt.

Stilig! Også kommer det et siste spørsmål her. Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hmm. Kanskje en litt kontroversiell person for å gjøre ventetiden interessant? Jeg velger Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna.

Ah, det kan bli spennende. Du får sende meg et referat!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen