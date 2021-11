Første mann i jobben

Hvem: Bjørn Erik Thon (57)

Hva: Blir nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Gratulerer med ny jobb som likestillings- og diskrimineringsombud! Kunngjøringen skjedde på den internasjonale mannsdagen i forrige uke, og det ble gjort et poeng ut av at du er den første mannen som får jobben. Betyr det noe at det nå blir en mann i jobben?

– Det er hyggelig å være den første mannen i jobben. Menns likestillingsutfordringer er viktige, blant annet ser vi at gutter sliter mer i skolen og at flere menn tar selvmord. Det er imidlertid viktig å signalisere, kanskje nettopp fordi jeg er mann, at kvinners likestillingsutfordringer vil bli høyt prioritert. Stikkordene er mange: Mer deltidsarbeid, mer vold i nære relasjoner og algoritmer som diskriminerer kvinner. Jeg er også opptatt av å få flere kvinner inn på teknologistudiene og i lederjobber i teknologisektoren.

Hva blir det viktigste å ta fatt på når du får jobben, mener du?

– Jeg vil bruke den første tiden til å gjøre meg kjent med LDOs (Likestillings- og diskrimineringsombudet, red.anm.) viktigste prioriteringer i dag, og lære av de flinke og engasjerte kollegaene mine. I tillegg er det viktig å treffe det sivile samfunn, og de mange organisasjonene som jobber for likestilling og mot diskriminering.

Stillingen som likestillingsombud har eksistert siden 1978, og i 2006 ble den utvidede stillingen som Likestillings- og diskrimineringsombud opprettet. I hvilken grad har problemstillingene og temaene innenfor disse områdene endret seg i løpet av de siste årene, tror du?

– Det er nok dessverre slik at utfordringene er mange, i dag som i 1978. Mye handler om holdninger, og holdninger er vanskelig å endre. Inngrodde forestillinger kan være veldig standhaftige, derfor er LDOs jobb så viktig. Å høre en dame si at hun ble overrasket over at hun fikk et jobbtilbud når hun på intervjuet fortalte at hun var gravid, viser at vi har en vei å gå. At den best kvalifiserte får jobben burde være en selvsagt ting. Historien om hun som ikke fikk være med toget fordi hun satt i rullestol er hjerteskjærende og vond.

Du kommer fra jobben som direktør i Datatilsynet, og før det var du forbrukerombud. I alle disse jobbene er det et slags vaktbikkjeoppdrag. Er det en bevisst rød tråd her – og hva er det som appellerer til deg med dette?

– Jeg har et sterkt samfunnsengasjement, og kan ikke tenke meg noe mer motiverende enn å jobbe for at folk skal få en mer likestilt hverdag. Jeg føler meg derfor veldig heldig og motivert som har fått muligheten til å ha disse viktige jobbene. LDO jobber for likestilling og mot diskriminering, og disse to verdiene er blant er aller viktigste i samfunnet vårt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Med tanke på det jeg nå skal jobbe med, vil jeg trekke fram tre bøker: Jeg leste boka «Det angår også deg», det er Herman Sachnowitz gripende historie om holocaust, da jeg var 14 år, og den gjorde enormt inntrykk. Litt senere leste jeg «Villskudd» av Gudmund Vindland, og nå holder jeg på med «Ut av skyggene» av Shazia Majid.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg liker hverdager godt, og er stort sett lykkelig der jeg er. Jeg blir lykkelig av et vennelag, en skitur, en solnedgang, et smil, en klem, en blomstereng, en varm badstue, en god bok og en morsom ting som katten min gjør. Og fremfor alt å være sammen med familien min, og akkurat nå særlig det lille barnebarnet.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig opptatt av fotball, og blant annet Peter Lorimer var en helt. Rod Stewart var et stort idol, og min livslange beundring for Bruce Springsteen startet tidlig.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det har jeg funnet teknikker for å takle, kort og godt, og pleier ikke å snakke om slikt i avisens spalter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er ganske nøktern av meg og skeier sjelden ut. Men hvis det å ligge i sola på min greske øy, drikke øl og lese bøker er å skeie ut, ja, så skeier jeg ut!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot urettferdighet! Jeg gikk i Women’s March i 2017, og det var en fin opplevelse. Jeg skal gå i Pride i juni, og selvsagt 8. mars-tog. Kona har allerede funnet fram det gamle Sigrun Berg-skjerfet sitt.

Er det noe du angrer på?

– Ikke noe spesielt, men jeg skulle gjerne ha bodd utenlands en periode. Det løpet er nok langt på vei kjørt, men det er valg jeg har tatt som har gjort at det har blitt slik, og det er jeg veldig komfortabel med.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har noen fantastiske vennegjenger, så det må bli en av dem. Jeg tar med meg Anja, Guri, Tom, Jørgen, Per Gunnar og Haakon, som har vært vennene mine fra jeg var 14 år. Den heisen kunne stått fast lenge for min del!

Bjørn Erik Thon

Født 6. februar 1964.

Var forbrukerombud fra 2000 til 2010, da han ble direktør i Datatilsynet.

Thon er utdannet jurist.

Han har tidligere jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, som advokat- og dommerfullmektig og som politisk rådgiver for Odd Einar Dørum (V) i Justisdepartementet 1999–2000.

Thon har skrevet flere kriminalromaner, «Svart kappe», «Den tause klienten» og «Den enes død».

Er utnevnt til nytt likestillings- og diskrimineringsombud som første mann noensinne. (NTB)

