Redaktør i fanklubben: – Jeg tror dessverre at Solskjær er ferdig som United-manager i høst

Hvem: Dag Langerød, ansvarlig redaktør for United.no.

Hvorfor: Manager Ole Gunnar Solskjær lever farlig etter søndagens stortap mot Liverpool på hjemmebane.

Er søndagens kamp mellom Manchester United og Liverpool det verste du har opplevd som United-supporter?

– Det er topp tre. For ni år siden tapte vi ligagullet på overtid, det var veldig tungt. Jeg husker også da vi tapte 5–1 mot Manchester City i 1989. Men med Solskjær som manager, er kampen på søndag uten tvil det verste.

Da Liverpool gikk opp til 4–0 før pause i søndagens kamp, tenkte du da at nå er det over for Solskjær?

– Jeg tenkte i hvert fall at det var noe inni meg som døde den dagen med tanke på hva Solskjær driver med. Det var så utrolig dårlig, og det i en så viktig kamp – som alle vet betyr så mye for United. Det var null samhandling. Spillerne må også ta sin del av skylden, men til syvende og sist er det Solskjær som har ansvaret.

Mandag skrev du likevel at du tror Solskjær får sjansen til å snu dette fordi du mener at Antonio Conte, som er den heteste kandidaten til å ta over, ikke er et godt valg for United. Britiske medier melder nå at flere spillere er misfornøyd med Solskjær og fansen roper på et skifte. Hvordan kan han overleve dette?

– Jeg tror det blir veldig vanskelig. Han må snu det veldig fort. Da tenker jeg både på resultatene og prestasjonene på banen. Vi må slå Tottenham borte på lørdag. Så kommer kampen mot Atalanta og etter det en ny nøkkelkamp mot Manchester City. Jeg håper at han klarer det, men nå klarer jeg ikke å se at det vil skje. Jeg tror dessverre at Solskjær er ferdig som United-manager i høst.

Du har vært positiv til Solskjær helt til det siste. Hvorfor?

– Ja, jeg har det – ikke fordi han er verdens beste manager, men fordi han har tatt United litt tilbake til det vi var. Fram til denne sesongen, var resultatene bedre enn de har vært på lenge. Vi har vært tredje best, tredje best og nest best med Solskjær i ligaen, og forrige sesong utviklet spillet seg også. Problemet er at vi denne sesongen ikke har sett noe av det.

Synes du det er trist om han forsvinner?

– Det er jo det. Det betyr at det United har drevet med i snart tre år, tar slutt, at vi bommet. Vi har heller ingen garanti for at det vil bli bedre med en ny manager, det har de siste åtte årene vist.

Hvem mener du bør overta etter Solskjær?

– Jeg synes det er kjempevanskelig. Det er lettere å si hvem jeg ikke har tror på. Som United-fan i 40 år, vil jeg at de skal finne en manager som kan ha suksess på lang sikt. Jeg er skeptisk både til Conte og Zidane. United har valgt den typen managere før, og jeg er redd det samme vil skje med dem som med Mourinho.

– Hva er din dom over perioden med Solskjær som manager?

– Han skal ha en stor takk for jobben han har gjort. United er på et helt annet sted som klubb i dag enn da Mourinho dro. I dag har vi et lag som bør kunne utfordre de beste lagene. Det hadde vi ikke da han overtok. Det har vært en enorm forandring, som gjør at etterfølgeren starter på et mye bedre sted.

Har Ronaldo blitt et problem for United?

– Det korte svaret er ja. Han kom til et United som hadde utviklet seg i riktig retning. Nå er vi der vi er, og Ronaldo har spilt alle de viktigste kampene i den dårlige perioden. United har ikke klart å finne ut hvordan de skal spille god fotball med ham på laget, men det er Solskjær og trenernes feil, ikke Ronaldos.

Hva har vært Solskjærs største svakhet som manager?

– Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å se hva United prøver å få til på fotballbanen. Når lag som Chelsea, City og Liverpool har en klar stil, blir det veldig tydelig at dette er et stort problem nå som han har hatt hele tre år på seg som sjef.

Over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg gråt da jeg leste «United» av Ingebrigt Steen Jensen som liten, men må si «De velvillige» av Jonathan Littell. Det er en fantastisk bok på 1.000 sider om 2. verdenskrig og moral, som jeg har lest to ganger.

Hva gjør deg lykkelig?

– En lørdagskveld når United har vunnet, det er ro blant fansen og jeg kan ta et glass vin med kona.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er litt for lat. Jeg er 48 år og magen blir ikke mindre. Likevel er jeg litt for glad i å sette meg i sofaen. Når jeg ser meg i speilet på kvelden, tenker jeg at i morgen må jeg gjøre noe med det. Men så finner jeg sofaen igjen dagen etter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser sjokoladelakris eller mokkabønner. Alternativt drar jeg på restaurant og spiser og drikker for noen tusenlapper.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Ingenting. Det er mange ting jeg føler sterkt for – det er så jævlig mye urettferdighet – men jeg er en sånn fyr som tror mer på at det nytter å involvere seg og ta ansvar på andre måter enn å demonstrere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å komme tettere på Ole Gunnar Solskjær, men det må bli Halle Berry.

