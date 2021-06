– Vi har hatt en elendig klimapolitikk

Hvem: Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Hvorfor: Tirsdag la Statistisk sentralbyrå fram nye tall som viser at Norge ikke når klimamålet for 2020.

Du kaller det «utrolig flaut» at Norge ikke når klimamålet for 2020. Er du overrasket?

– Dessverre er jeg ikke det. Klimamålene ble satt i 2008, og etter det har vi hatt en elendig klimapolitikk. Selv ikke i en pandemi er Norge i nærheten av å lande det Stortinget bestemte seg for i 2008. Det understreker at politikerne ikke har tatt sin egen klimapolitikk på alvor de siste 12 årene – og det gjorde de heller ikke de 12 årene før det igjen.

Så du gleder deg ikke over at utslippene tross alt gikk ned med litt over tre prosent fra 2019 til 2020?

– Det var åpenbart at utslippene måtte gå noe ned når halve Norge har sittet på hjemmekontor. Kuttet er pandemirelatert, bil- og flytrafikken har gått ned, resten ruller på som vanlig. Det er derfor ikke politikken som har ført til kuttet, det er pandemien.

Utslippene fra olje- og gassproduksjonen faller noe. Det er også en reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren og landbruket. Er ikke dette tegn på at noe går i riktig retning?

– Det er snakk om veldig små endringer. I Norge er det politisk enighet om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Siden 1990 har vi kuttet litt over én million tonn CO₂-ekvivalenter. Det er ikke overbevisende, og det viser at politikken aldri er tatt på alvor.

[ Olje er ikke framtida, men vi våger ikke å sette en sluttdato for oljeeventyret. ]

Hva er din forklaring på at norske klimagassutslipp har ligget på stedet hvil i 30 år mens mange europeiske land har redusert utslippene dramatisk?

– Politikerne tør ikke ta i bruk virkemidler som virker. De tør ikke sette opp CO₂-avgiften til det nivået den bør være på. Det bygges nye motorveier når vi burde bygget effektive togstrekninger. I tillegg har vi tillatt en ukontrollert vekst i olje- og gassektoren når vi burde faset den ut. Vi har også hatt en vanvittig forbruksvekst som ikke vises i regnskapet. Vi er av landene i verden som kjøper og kaster mest elektronikk, klær og sportsutstyr. Det fører til klimagassutslipp i andre deler av verden.

Har du tro på at en ny regjering vil få utslippene drastisk ned?

– Uansett hva slags regjering vi får etter valget, må politikerne gjennomføre en hardere klimapolitikk. Hvor tøff den blir, avhenger av om nok folk gir miljøpartiene på hver side av streken nok makt. Jeg har ingen tro på at de tradisjonelle fossilpartiene som Høyre, Frp, Ap og Sp, vil gjøre nok for å kutte utslippene.

[ Tiden er inne. Vi skal få den siste oljen. Det betyr ikke at vi ligger på dødsleiet. ]

Vi har også noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er fortsatt «Gaia, verdens miljøatlas». Det er en bok om verdens miljøødeleggelser som jeg leste på ungdomsskolen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ute i naturen med bra folk.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg så veldig opp til besteforeldrene mine og Fridtjof Nansen.

[ SV: Legg ned Nye Veier ]

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg skravler for mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det varierer. Noen ganger gjør jeg ingenting, men det beste er å være sammen med bra folk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Veldig mye, og jeg mener det er viktig at folk gjør det. Det siste demonstrasjonen jeg var med på, var mot SIANs rasisme.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tar alltid trappene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen