Hvem: Milda Melland (35)

Hva: Programleder, journalist og TV-produsent.

Hvorfor: Leder dokumentarserien «Insider Fem» på Discovery +

Hei Milda! Du har vært på sexklubb du, hvorfor det?

– Godt spørsmål, ha ha. «Insider» går jo ut på å få innblikk i miljøer man vanligvis ikke får tilgang til, og bryte ned fordommer. Mange er nysgjerrig på hva som skjer på en sexklubb.

Hvordan opplevde du besøket?

– Det er det drøyeste jeg har vært med på. Jeg har gjort lignende på jobb, men da var sexen mer subtil. Man kunne høre, se og lukte alt. Jeg var ikke forberedt på det.

Jeg klarer nesten ikke se på, åssen klarte du å være der?

– Ja, det lurer jeg litt på selv. Jeg var der til fem om natta, til og med. Når jeg ser på episoden, kjenner jeg meg selv nesten ikke igjen, for jeg er så stressa i trynet, med et sånt stort, påklistra smil. Du ser at jeg tenker «herregud hvor skal jeg gjøre av meg?» Jeg ville jo prate med folk – ikke se dem ligge sammen.

Du kler faktisk av deg på et punkt i episoden, kliss naken i boblebadet?

– Ja, herregud. Når jeg får ta del i andres liv, så føler jeg at jeg må by litt på meg selv tilbake. Bortsett fra at jeg ikke skulle gjøre noe seksuelt, selvfølgelig – jeg er godt gift og fornøyd med det. Men konseptet er at jeg skal delta. Da var det å bade naken ganske uskyldig. Jeg gikk rundt og var en sånn kikker i ullgenser, og tenkte på et punkt: «Herregud så kjip du er, Milda». Så da hoppa jeg i det, bokstavelig talt. Men i etterkant ble jeg litt sjokkert over meg selv.

Hvordan da?

– Nei, jeg tenkte «shit, jeg ble litt revet med». Jeg hadde ikke satt meg noen grenser for hva jeg skulle og ikke, det er nok lurt på et slikt sted.

Er ikke sex privat? Må man lage TV av det?

– Jo mer jeg gjør sånt, jo mer tenker jeg at det er viktig. Jeg har møtt så mange mennesker som ikke passer inn i den A4-boksen. Folk som opplever tabu eller mangel på tilhørighet, og har en følelse av at det er noe galt med dem. Det synes jeg er trist, folk skal ikke føle sånt. Jeg synes egentlig man skal kunne prate om alt.

Det må være en kontrast å komme hjem og lage middag, når man har en sånn jobb?

– Jo da, det er det. Da jeg kom tilbake fra sexklubben så slet jeg med å lande, for jeg var så høyt oppe. Den eneste lignende følelsen jeg har hatt var da jeg var i Libanon i et betent område. Det er rart at den situasjonen ga meg samme følelsen som å være i et krigsområde.

Hva har vært det mest spennende med denne sesongen av Insider?

– Å prate med «incels». Jeg gikk inn i det med en sånn fordom man har fra media, om at de er menn som hater kvinner. Også opplever man at det er folk som har ramla litt utenfor samfunnet og forsøker å finne tilhørighet.

Kan du bli litt deppa av jobben?

– Ja, innimellom. Spesielt hvis man møter mennesker i en vanskelig situasjon. Man er der liksom bare litt, med et TV-kamera, også drar man hjem igjen. Forrige sesong fulgte vi unge jenter som ruser seg. De er jeg venner med fortsatt.

Faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Vet ikke. Men jeg har en bok jeg ofte later som jeg har lest! «The Secret». Den var veldig populær – det du tenker, det skjer, er essensen. Hver gang noen er negativ sier jeg «har du ikke lest den?».

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da fyrer jeg opp en utkledningsfest. Jeg elsker det! Det er ingenting som å ha en dyp samtale med en løsbart, fordi det er trønder-tema.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nå sto jeg nettopp fast i heisen med mine to barn, men det var ikke så gøy. Kanskje Bent Høie, så vi kunne snakke om #jegføderikkealene? Eller Britney Spears! Egentlig så drømmer jeg om å klatre opp vaieren i en heissjakt, som på film. Det kunne jeg gjort. Med Bent. Og Britney.

