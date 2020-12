Testen skal foretas så snart som mulig, og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt, heter det i en pressemelding.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg (H).

Testkapasiteten ved grensen vil bli økt. Så langt det er mulig, skal testing skje på flyplassen eller en annen grensestasjon, hvis ikke må den reisende ta kontakt med kommunen eller en annen teststasjon for å bestille testing.

– Må gjøre det vi kan

Det er anslått at den britiske mutasjonen øker smittsomheten med 55–70 prosent. Det tilsvarer en økning i reproduksjonstallet med 0,4. Reproduksjonstallet, R-tallet, viser hvor mange personer en koronasmittet person smitter videre.

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

Sprengt kapasitet

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil intensivkapasiteten her i landet være overskredet i løpet av fire-fem uker dersom R-tallet øker med 0,4. Kommunenes test- og smittesporingskapasitet vil være overskredet før dette.

– Vi er nødt til å begrense spredningen av virusmutasjonen så mye som mulig. Det er stor sannsynlighet for at mutasjonen kan komme til Norge også fra andre land enn Storbritannia. Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, påpeker Høie.

Risikerer bortvisning

Den nærmeste tiden kan det være for liten testkapasitet ved grensen. Derfor er kravet at testing skal skje så snart som mulig, eller senest innen 24 timer etter ankomst.

– Det innebærer at personer som tilbys testing på grensen, som hovedregel må la seg teste der, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Norske statsborgere som kommer fra utlandet og nekter å la seg teste, kan bli bøtelagt for brudd på smittevernloven, mens utenlandske statsborgere risikerer å bli returnert, opplyser Mæland til NTB.

– Hvorfor er ikke kravet om obligatorisk testing blitt innført tidligere?

– Det er først nå vi har fått råd om dette fra våre helsemyndigheter, sier Mæland.

Ny vurdering om fire uker

Det er enkelte unntak fra testplikten. Barn under tolv år trenger ikke å teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Plikten til å teste seg for reisende fra røde land bygger på vurderinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Tiltaket skal vurderes på nytt om fire uker.

