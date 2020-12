FHI er bekymret for at smittetallene ikke går ned

– Den går jo ikke ned – så vi vurderer smittesituasjonen som ustabil. I og med at vi ikke ser den nedgangen som vi kunne forventet eller håpet på, med de tiltakene som er innført, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

Han mener det også kan være flere smittetilfeller som ikke er registrert, og at smittesituasjonen derfor kan verre enn det dagens tall viser.

– Vi ser omtrent samme smittenivå som vi har sett de siste tre ukene nå. Men bildet er preget av at vi ikke vet om folk har testet seg som normalt i julehelgen.

Onsdag ble det registrert 732 nye smittetilfeller i Norge.

Trondheim skjerper tiltakene

Siste døgn er det registrert 83 nye smittetilfeller i Trondheim kommune. Det er en ny smittetopp, og kommunen innfører nye smitteverntiltak.

83 smittetilfeller er 40 mer enn ukesnittet, og fire flere enn dagen før, da det også ble registrert en ny smitterekord i kommunen, med 79 nye påviste tilfeller. 59 av de nye smittede er smittet av kjente nærkontakter. 16 har foreløpig ikke avklart smittekilde, mens åtte personer har blitt smittet i røde utland, skriver kommunen i en pressemelding.

Siste døgn er det registret 83 nye smittetilfeller i Trondheim kommune. Det er en ny smittetopp. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Det er åtte barn under ti år blant de smittede. Alle de nye smittede har ifølge kommunen milde sykdomsforløp.Flere skoler er berørt av utbruddet. Det er totalt 154 elever som er smittet, ifølge Adresseavisen.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier kommunedirektør Morten Wolden i et ekstraordinært formannskapsmøte, ifølge avisa.

Kommunen skjerper nå smitteverntiltakene, og innfører en ny lokal forskrift som gjelder til 1. februar 2021.

– Sosiale kontakter skal begrenses til ti personer per uke. Det gjelder ikke kontakter i egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner, heter det i forskriften.

Nye tiltak for idretten

Kommunen kommer også med nye tiltak for idretten. Det blir forbudt med konkurranser for de over 12 år i kommunale haller fram til 1. februar. Det innføres også forbud mot breddeidrett for voksne over 20 år i kommunale haller.

Det åpnes fortsatt for nasjonale kamper og konkurranser innen eliteserien/toppidretten. Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha ti sosiale kontakter per uke. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale.

Kommunedirektøren er i gang med en tilsvarende vurdering for kulturfeltet.

Ny smittetopp i Stavanger

Siste døgn er det registrert 50 nye smittetilfeller i Stavanger kommune. Det er det høyeste antallet registrerte tilfeller på et døgn siden pandemien startet.

50 smittede er 16 flere enn dagen før. Det er også 18 mer enn ukesnittet, som er på 32 daglige tilfeller. Samme dag forrige uke ble det registrert 16 nye smittetilfeller. Blant de nye smittede er ett tilfelle reiserelatert, 41 er nærkontakter, to har usikker smittekilde, og seks har ukjent smittekilde, opplyser kommunen. De smittede er mellom 0 og 89 år.

Siste døgn er det registrert 50 nye smittetilfeller i Stavanger kommune. Det er det høyeste antallet registrerte tilfeller på et døgn siden pandemien startet. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

I nabokommunen Sandnes ble det siste døgn registrert elleve nye smittetilfeller. De fleste av dem er nærkontakter, men to har fremdeles ukjent smittevei.

Etter kraftig økning i koronasmitte i området, skjerpet ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg onsdag de lokale smitteverntiltakene.

Blant tiltakene er påbud om munnbind på offentlig sted der avstand ikke kan overholdes, kutt i antall deltakere på arrangement og skjenkestopp klokken 22. Kommunene anbefaler å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til ti personer, utover egen husstand og på skole/arbeid.

