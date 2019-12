– Vi mener saken ble godt vurdert av retten og vil derfor ikke anke dommen, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett ble torsdag dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. Dermed slipper Stålsett å sone i fengsel.

Saken i Oslo tingrett gikk som en tilståelsessak.

Stålsett sa torsdag at han ikke vil anke dommen. Dermed blir dommen fra Oslo tingrett rettskraftig.

Bot på 10.000 kroner

Den tidligere biskopen må også betale en bot på 10.000 kroner. Han er dømt for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

– Så lenge denne bestemmelsen står i loven, vil den produsere nye tilfeller av tapere, av mennesker som må leve i limbo – uten hus, uten arbeid, uten utdanning, uten helse. Det har denne saken dreiet seg om, og jeg opplever at vi kommer styrket ut av denne prosessen, sa Stålsett etter å ha fått dommen torsdag.

På spørsmål fra NTB om han ville ha gjort det samme igjen, svarte den tidligere biskopen slik:

– Absolutt!

– Uheldig at Stålsett har valgt å ikke følge loven

Politiadvokat Meeg-Bentzen vektla i retten at Stålsett var klar over at han gjorde noe galt, og at det skjedde over en lang periode.

– Det er uheldig at siktede, med den påvirkningskraft han har, har valgt å ikke følge loven, sa politiadvokaten.

