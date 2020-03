– Jeg er helt sikker på at når Guri nå kommer inn med den kunnskapen og bakgrunnen hun har, er jeg helt sikker på at hun kommer til å følge dette tett opp og gi de gode rådene som departementet skal gi, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte de to nye statsrådene i regjeringen.

Hun omtalte sin nye utdanningsminister som hardtarbeidende og kunnskapsrik. Statsministeren roste også lærere som har sittet oppe hele natten for å lage hjemmeoppgaver for elevene når skolen nå er stengt.

Etter Trine

Melby overtar etter Venstre-leder Trine Skei Grande, som denne uka måtte kaste inn håndkleet på grunn av lederstriden i Venstre. Oslo-politikeren medga at det var en spesiell dag å overta som minister på.

– For Kunnskapsdepartementet er det viktigste at vi klarer å ta vare på barn og elever over hele landet, sa Melby, og understreket at situasjonen ikke skal gå ut over elevenes læring.

– Vi er alle i samme båt

Den nye fiskeriministeren var naturlig nok opptatt av koronakrisen.

– Vi er alle i samme båt, og vi må alle navigere gjennom de brottsjøene som måtte komme, sa han.

Solberg framhevet Ingebrigtsens bakgrunn både fra lokalpolitikken i Bodø og erfaring fra fiskerinæringen i nord.

– Jeg kjenner ham som en engasjert politiker, men ikke minst som en engasjert næringsutvikler, med et sterkt engasjement for landsdelen han kommer fra, sa Solberg.

Ingebrigtsen overtar etter Geir Inge Sivertsen (H), som gikk av som følge av rot med etterlønn og styreverv.

Folketom slottsplass

Det eneste som manglet i vårsola da statsminister Erna Solberg (H) presenterte landets nye kunnskaps- og integreringsminister og fiskeri- og sjømatminister, var publikum.

Statsministerens kontor hadde bedt folk om å holde seg unna når de nye ministrene tradisjonen tro kom ut på Slottsplassen etter statsråd.

«For å begrense smittefare, ønsker vi ikke at folk møter opp. Kun den nærmeste familien vil få anledning til å overrekke blomster til de nye statsrådene», skrev Statsministerens kontor på Twitter.

Og slik ble det.

