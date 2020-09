Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Tyskland har fordømt angrepet på det sterkeste. Norge gjør nå det samme.

– Nyheten om at den fremtredende russiske opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj er forgiftet med nervegift, er dypt urovekkende. Norge fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til NTB.

Søreide opplyser at Norge har full tillit til tyske myndigheters etterforskning og vurderinger i denne saken.

– Russiske myndigheter har nå et tungt ansvar for å gjennomføre en troverdig og grundig etterforskning av nervegiftangrepet, sier utenriksministeren.

Videre opplyser hun at Norge vil fortsette å holde tett kontakt med tyske myndigheter, allierte og europeiske samarbeidspartnere.

EU, USA og Storbritannia fordømmer i likhet med Norge giftattentatet mot den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kaller attentatet for «ufyselig og feigt» og krever at de som står bak, stilles til ansvar.

Det hvite hus omtaler angrepet som «dypt bekymringsfullt», mens den britiske utenriksministeren Dominic Raab sier Russland må fortelle sannheten om hva som har skjedd.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg krever svar fra Russland og fordømmer giftattentatet mot den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

– Jeg fordømmer på det sterkeste bruk av en militærgradert nervegift. Det gjør at det haster enda mer at Russland gjennomfører en fullstendig og åpen etterforskning, skriver Stoltenberg på Twitter.

