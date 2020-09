Merkel: – Navalnyj ble forsøkt drept med nervegift

Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet. Etterpå sa Merkel at det er «veldig seriøse spørsmål som kun russiske myndigheter kan og må svare på».

Navalnyj er en av de fremste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin.

Han ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Tilstanden til Aleksej Navalnyj er fortsatt alvorlig, men symptomene på forgiftning har minket noe, opplyser sykehuset i Berlin der Putin-kritikeren behandles.

Tysklands konklusjon om at Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok, viser at kun Russland kan være ansvarlig, sier hans medarbeider.

– Kun staten kan bruke novitsjok. Det er hevet over en hver tvil, skriver Ivan Zjdanov på Twitter og peker på den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og den militære etterretningstjenesten GRU.

Zjdanov er en av Nevalnyjs nære medarbeidere og direktør i Nevalnyjs antikorrupsjon-stiftelse.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til det russiske nyhetsbyrået Tass at de ikke har mottatt noe informasjon fra Tyskland om at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok.