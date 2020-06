Marit Fugleberg Flåto er sterkt medvirkende til at Go-Ahead blir mer sykkelvennlig.

Da det ble stukket kjepper i hjulene for sykkelturen hun skulle gjennomføre med flere andre, klagde hun ikke bare til Go-Ahead, men også til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Arne Nævra, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for SV.

Ja ble til nei

– I mai bestilte vi billetter fra Asker til Arendal med sykkel, fra Go-Ahead, forteller Flåto.

– Allerede da var det klart at det ville bli buss for tog til Kongsberg på grunn av arbeider på jernbanen. Vi var spente på hvordan dette ville forløpe, for vi har reist på ferie med sykkel i 15 år og vet at det kan være kronglete å ta med seg sykkelen på toget.

– Et par dager før avreisen ringte vi derfor opplysningstjenesten til Go-Ahead og spurte om det var sant at vi ville få med oss sykkelen på bussen. Da fikk vi beskjed om at det fikk vi ikke. Derfor måtte vi arrangere egen transport til Kongsberg. Barn med sykkelstativ på bilen skysset oss i stedet.

Krevde bedring

«Det er direkte ufint å selge et produkt som ikke leveres, og som skaper ekstrautgifter og ulempe for kunden», skriver Flåto i klagen hun deretter sendte til Go-Ahead med flere. Også Syklistenes Landsforening var for øvrig blant dem.

«Alle fine ord om kollektivtransport, sykling, ferie i Norge, folkehelse og så videre, blir lite troverdige når en ser hvor vanskelig det er å gjennomføre i praksis. Jeg ønsker at samferdselsminister og -komite stiller klarere krav til transportører, og at Syklistenes Landsforening kontinuerlig stiller krav til rette myndigheter», fortsetter brevet hennes.

«Og Go-Ahead? Tenk om dere kunne bli et forbilde, slik at dere ble den foretrukne transportør for alle som vil fortsette å sykle når togturen er over».

– En systemsvikt

«Dette skal ikke sees som en individuell klage fra en borger som sutrer fordi hun ikke får med seg sykkelen på tur», påpeker Flåto også.

«Dette er en systemsvikt som gjelder svært mange. Dette bør være det letteste og smarteste alternativet for folk som skal på ferie».

SVs Arne Nævra responderte sporenstreks på henvendelsen fra Flåto ved å sende et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om saken.

«Jeg har fått beskjed fra kunder av Go-Ahead om at de ikke fikk lov å ha med sykkel på buss for tog da de skulle ta togreise fra Asker til Arendal, selv om dette var forhåndsbestilt som tilleggsprodukt. Er dette innenfor avtalen staten har med operatørene, og synes statsråden slik praksis er OK eller vil han ta initiativ for å endre på dette?»

Knut Arild Hareide har så langt ikke svart på spørsmålet.

– Akkurat blitt bestemt

Go-Ahead har derimot respondert, og det med en positiv tilbakemelding per epost til Flåto, som fortsatt er på sykkeltur.

«Det har akkurat blitt bestemt at man får ta med sykler som det er forhåndsbestilt plass til på buss for tog, til og fra Kongsberg allikevel», heter det der.

– Vi har hatt en intern sak på dette før, om vi kan eller ikke kan ha med sykler når det er buss for tog. Vi vet det er flere som reiser med sykkel om sommeren. Samtidig kom denne klagen, forteller pressevakt Dag Brekkan i Go-Ahead om hvorfor Flåto fikk det som hun ville.

– Hva innebærer endringen i praksis?

– Den gjelder buss for tog mellom Oslo og Kongsberg, i perioden 20. juni til 3. august. Der kan man i forkant av reisen nå bestille sykkelplass i bagasjerommet, men det er ikke plass til mange sykler der. Når sykkelreserveringen er full, kan man dermed ikke regne med å få med seg sykkelen, svarer Brekkan.

Han regner med at ordningen vil bli videreført i neste periode med buss for tog.

Fortsetter som før

Flåto er naturlig nok fornøyd, men samtidig ønsker hun seg mer på vegne av stadig flere syklister.

– Jeg ønsker forutsigbarhet ved togreiser. Med store tog bør det dessuten være det enkleste i verden å få med seg flere sykler.

Men for SJ og Vy er det ikke enkelt å håndtere sykler.

– Selv om det ikke noe forbud mot sykler når det er buss for tog, og det er opp til bussjåføren å vurdere om sykler kan tas med, er det lite sannsynlig å få med sykler, sier kommunikasjonssjef Nina Schage i Vy.

– Busser vi bruker har ikke god plass til bagasje. Jeg vil derfor ikke anbefale noen å ta med seg sykkel. Det er risikabelt.

– Kan det være aktuelt å endre på dette, nå som Go-Ahead endrer praksis?

– Det er ikke noe som tilsier endringer for oss, svarer Schage.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få tak i SJs pressekontakt, kommersiell direktør Lena Angela Nesteby, men SJs kundeservice svarer slik på spørsmålet om det er mulig å ta med sykkelen ved buss for tog:

– Nei, det er ikke mulig. Vi prioriterer kofferter og barnevogner.

